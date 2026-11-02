Galatasaray gegen den VfB Stuttgart: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 12:45 NEF Stadyumu

Formstarke Schwaben erwartet der Hexenkessel im RAMS Park

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Galatasaray empfängt den VfB Stuttgart am Dienstag, 3. November 2026, im Rams Global Stadyumu in Istanbul zum Spiel in der Ligaphase der Champions League. Die beiden Klubs sind noch nie in einem UEFA-Wettbewerb aufeinandergetroffen. Es ist damit ein völlig neues Duell zwischen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen europäischen Ambitionen in dieser Saison.

Galatasaray geht mit einem Derbysieg in die Partie: Am vergangenen Sonntag gewann das Team in der Süper Lig mit 2:1 gegen Fenerbahce. Die Mannschaft von Okan Buruk hat vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Der 4:2-Sieg gegen Lille in der Champions League vergangene Woche zeigte zudem, dass sie auch auf diesem Niveau torgefährlich ist.

Der türkische Meister steht in der Champions-League-Tabelle auf Platz 23. Punkte sind hier also nicht nur wünschenswert, sondern nahezu unverzichtbar, wenn Galatasaray nicht am unteren Ende der Tabelle ausscheiden und weiterkommen will.

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Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeness reist aus einer anderen Ausgangslage an. Der VfB steht in der Champions-League-Tabelle auf Platz sechs, hat in Europa einen Lauf und kann dank dieses Polsters selbstbewusst statt unter Zugzwang in die Partie gehen.

Im jüngsten Champions-League-Spiel trennte sich Stuttgart mit 1:1 von Atletico Madrid, zuvor gab es einen 3:0-Sieg gegen Slovan Bratislava. Damit hat der VfB gezeigt, dass er sowohl gegen Spitzengegner bestehen als auch Pflichtsiege einfahren kann. In der Bundesliga waren die Leistungen wechselhaft, in Europa trat Stuttgart dagegen abgeklärt und effektiv auf.

Der Rams Park fasst mehr als 53.000 Zuschauer und bietet eine der intensivsten Atmosphären im europäischen Fußball. Für Stuttgart wird das eine gewaltige Herausforderung. Um aus Istanbul etwas mitzunehmen, muss der VfB in Bestform sein.

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