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Galatasaray gegen Stuttgart in der UEFA Champions League: Cimbom und die Schwaben bringen ihre Offensivstärke aus den heimischen Ligen in den Hexenkessel RAMS Park. Die Vorschau

Galatasaray - VfB Stuttgart
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Mit dem Schwung einer gnadenlosen Vorstellung beim 4:0-Auswärtssieg gegen Konyaspor empfängt der türkische Tabellenführer Galatasaray eine furchtlose Mannschaft des VfB Stuttgart, die nach einem mitreißenden 4:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen vor Selbstvertrauen strotzt.

Galatasaray gegen den VfB Stuttgart: Spieldetails

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Champions League - Spielwoche 4
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Formstarke Schwaben erwartet der Hexenkessel im RAMS Park

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Galatasaray empfängt den VfB Stuttgart am Dienstag, 3. November 2026, im Rams Global Stadyumu in Istanbul zum Spiel in der Ligaphase der Champions League. Die beiden Klubs sind noch nie in einem UEFA-Wettbewerb aufeinandergetroffen. Es ist damit ein völlig neues Duell zwischen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen europäischen Ambitionen in dieser Saison.

Galatasaray geht mit einem Derbysieg in die Partie: Am vergangenen Sonntag gewann das Team in der Süper Lig mit 2:1 gegen Fenerbahce. Die Mannschaft von Okan Buruk hat vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Der 4:2-Sieg gegen Lille in der Champions League vergangene Woche zeigte zudem, dass sie auch auf diesem Niveau torgefährlich ist.

Der türkische Meister steht in der Champions-League-Tabelle auf Platz 23. Punkte sind hier also nicht nur wünschenswert, sondern nahezu unverzichtbar, wenn Galatasaray nicht am unteren Ende der Tabelle ausscheiden und weiterkommen will.

SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - DFB Cup 2026/27Getty Images

Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeness reist aus einer anderen Ausgangslage an. Der VfB steht in der Champions-League-Tabelle auf Platz sechs, hat in Europa einen Lauf und kann dank dieses Polsters selbstbewusst statt unter Zugzwang in die Partie gehen.

Im jüngsten Champions-League-Spiel trennte sich Stuttgart mit 1:1 von Atletico Madrid, zuvor gab es einen 3:0-Sieg gegen Slovan Bratislava. Damit hat der VfB gezeigt, dass er sowohl gegen Spitzengegner bestehen als auch Pflichtsiege einfahren kann. In der Bundesliga waren die Leistungen wechselhaft, in Europa trat Stuttgart dagegen abgeklärt und effektiv auf.

Der Rams Park fasst mehr als 53.000 Zuschauer und bietet eine der intensivsten Atmosphären im europäischen Fußball. Für Stuttgart wird das eine gewaltige Herausforderung. Um aus Istanbul etwas mitzunehmen, muss der VfB in Bestform sein.

Personal und Kader

Galatasaray vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Aufstellung
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovYunus AkgünYunus AkgünGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenD. SeimenD. SeimenMaximilian MittelstädtMaximilian MittelstädtR. HendriksR. HendriksA. Al DakhilA. Al DakhilJ. ChabotJ. ChabotGrischa PrömelGrischa PrömelB. El KhannoussB. El KhannoussChris FührichChris FührichJ. LewelingJ. LewelingF. JeltschF. JeltschD. UndavD. Undav
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

Startelf

VfB Stuttgart

Trainer

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Form

GAL

GAL - Form

BAR
N1-4
GEN
S0-1
LIL
S2-4
FB
S2-1
KSP
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VFB

VFB - Form

HSV
N1-0
ATM
U1-1
BMG
N2-3
SCP
S0-1
B04
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direktvergleich

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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