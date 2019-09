Galatasaray gegen Real Madrid im Jahr 2013: Jose Mourinho noch heute begeistert

Nach klarem Hinspielsieg musste Jose Mourinho mit Real beim Rückspiel bei Galatasaray um den Halbfinaleinzug bangen. Bis heute ist er beeindruckt.

Startrainer Jose Mourinho hat auf das spektakuläre Viertelfinal-Rückspiel mit bei (2:3) im Jahr 2013 zurückgeblickt und sich auch über sechs Jahre später noch begeistert von der Atmosphäre am Bosporus gezeigt.

"Wir haben sie in Madrid ganz leicht geschlagen, dann sind wir nach Istanbul gefahren und hatte eine harte Zeit", sagte der Portugiese auf einem -Event. "Zur Halbzeit lagen wir vorne und alle dachten, dass Spiel sei vorbei, aber dank Fatih Terim und der unglaublichen Beziehung zwischen Fans und Mannschaft haben sie das Spiel beinahe noch gedreht."

Das Hinspiel entschieden die Königlichen damals durch Tore von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Gonzalo Higuain klar mit 3:0 für sich. In Istanbul schoss erneut Ronaldo Real in Führung, doch Emmanuel Eboue, Wesley Sneijder und Didier Drogba ließen die Fans von einer Sensation träumen. Ronaldos zweiter Treffer in der Nachspielzeit sorgte dann jedoch für die Entscheidung.

"Nach dem Spiel hatte ich das Gefühl, mit Fatih auf das Spielfeld gehen und diesem Team und den Zuschauern Anerkennung zeigen zu müssen", fuhr Mourinho fort. Für Terim hat er nichts als Respekt übrig. "Zu Fatih habe ich eine fantastische Beziehung. Viele wissen das nicht, weil wir der Welt nicht erzählen müssen, dass wir gut befreundet sind", schloss er ab.

Galatasaray und Real Madrid treffen 2019/20 erneut in der Königsklasse aufeinander. Das Hinspiel in der Gruppenphase findet am 22. Oktober in Istanbul statt.