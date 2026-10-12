Galatasaray gegen Barcelona: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 NEF Stadyumu

Galatasaray und der FC Barcelona spielen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Galatasaray empfängt Barcelona in Istanbul

Galatasaray empfängt am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 den spanischen Spitzenklub FC Barcelona im heimischen Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park. Angetrieben von der mitreißenden Atmosphäre vor eigenem Publikum will die Mannschaft von Okan Buruk ihre Form aus der heimischen Liga nutzen und in Istanbul einen bedeutenden Erfolg auf europäischer Bühne feiern. Für Hansi Flicks Barcelona bietet die Reise in die Türkei nach einer weiteren überzeugenden Leistung in der heimischen Liga die Gelegenheit, sich in der Champions-League-Tabelle eine gute Position zu verschaffen.

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Galatasaray bezwingt Kasımpaşa dank später Tore

Galatasaray geht nach einem 3:1-Heimsieg gegen Kasımpaşa in der Süper Lig am 9. Oktober mit viel Selbstvertrauen in die Partie am Dienstagabend. Verteidiger Abdülkerim Bardakcı brachte die Mannschaft in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Barış Alper Yılmaz und Mario Lemina in den Schlussminuten trafen und die drei Punkte sicherten. Mit Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané und Gabriel Sara verfügt Galatasaray über eine dynamische Offensive und bringt große Durchschlagskraft für den Europapokal mit.

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Gordon und Jesus führen Barcelona zum Sieg gegen Getafe

Der FC Barcelona reist mit einer makellosen Bilanz in der heimischen Liga nach Istanbul, nachdem er Getafe am 10. Oktober im Spotify Camp Nou mit 3:0 besiegt hatte. Frühe Tore von Anthony Gordon (2. Minute) und Gabriel Jesus (30. Minute) gaben die Richtung vor, bevor Verteidiger Jules Koundé den Sieg in der zweiten Halbzeit perfekt machte. Mit Lamine Yamal als kreativem Impulsgeber neben Dani Olmo, Gavi und Pedri im Mittelfeld will Barça auch auswärts sein Pressing mit hohem Tempo fortsetzen.

Duell im RAMS Park

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein spannendes Duell zwischen Galatasarays schnellem Umschaltspiel und Barcelonas variablem Ballbesitzspiel. Galatasaray will Rafael Leão und Barış Alper Yılmaz auf den Außenbahnen einsetzen und setzt auf Gabriel Sara und Mario Lemina, um Barcelonas Spielaufbau zu stören. Barcelona wiederum will über Eric García, Xavi Espart und Lamine Yamal das Tempo bestimmen und durch Galatasarays zentrale Abwehrreihen vorstoßen. Da wichtige Punkte für die Champions-League-Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Dienstag in Istanbul viel Spannung.

Mögliche Startaufstellungen

Galatasaray: Cakir; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara, Akgun; Sane, Yilmaz, Leao

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Jesus, Gordon

Personalien & Kader

Okan Buruk hat vor dem Spiel noch keine voraussichtliche Aufstellung von Galatasaray bestätigt. Auch zu Verletzungen oder Sperren hat der Klub bislang keine Angaben gemacht. Weitere Personalinformationen werden voraussichtlich kurz vor dem Anpfiff bestätigt.

Auch auf Barcelonas Seite hat Hansi Flick noch keine voraussichtliche Startelf bekannt gegeben. Eine offizielle Liste verletzter oder gesperrter Spieler liegt nicht vor. Jules Kounde kämpft um einen Platz in der Startelf, nachdem er seinen Platz an Eric Garcia verloren hat. Alejandro Baldes geringere Rolle unter Flick in dieser Saison sorgt für zusätzliche Ungewissheit über die Besetzung der Defensive. Weitere Informationen sollen vor dem Spiel folgen.

Form

Galatasaray hatte zuletzt Schwierigkeiten, konstant gute Leistungen zu zeigen. Buruks Mannschaft holte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Dabei erzielte sie acht Tore und kassierte elf Gegentreffer. Die jüngste Partie endete 3:3 gegen Pendikspor. Die 0:4-Niederlage gegen Trabzonspor in der Süper Lig zeigt zudem, wie anfällig die Mannschaft in der Defensive sein kann. Die 1:3-Niederlage gegen Sporting CP in der Champions League im vergangenen Monat verstärkt die Sorgen mit Blick auf den Europapokal.

Barcelonas jüngste Bilanz steht dazu in deutlichem Gegensatz. Flicks Mannschaft gewann ihre letzten fünf Spiele und erzielte dabei außergewöhnliche 24 Tore bei nur neun Gegentreffern. Der 7:2-Sieg gegen Racing Santander und das 5:1 gegen Feyenoord in der Champions League zeigen, wie stark die Offensive derzeit aufspielt. Barcelona hat seit der Länderspielpause keinen Punkt abgegeben und reist mit viel Rückenwind nach Istanbul.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand 2022 in der Europa League statt. Barcelona setzte sich in Istanbul knapp mit 2:1 durch, bevor ein 0:0 im Camp Nou das Weiterkommen sicherte. Davor trafen die Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League 2002/03 aufeinander. Barcelona gewann beide Spiele. In den fünf erfassten Begegnungen hat Barcelona nicht gegen Galatasaray verloren. Dem türkischen Klub gelang in diesem Datensatz wettbewerbsübergreifend noch kein Sieg gegen Barcelona.