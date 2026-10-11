Galatasaray gegen Barcelona: Alles Wissenswerte zum Champions-League-Spiel

Galatasaray gegen Barcelona: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 NEF Stadyumu

Galatasaray und der FC Barcelona spielen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) gegeneinander.

Galatasaray empfängt den katalanischen Spitzenklub in Istanbul

Galatasaray kehrt für den 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 ins heimische Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park zurück und empfängt den spanischen Spitzenklub FC Barcelona. Angetrieben von der mitreißenden Atmosphäre zu Hause will die Mannschaft von Okan Buruk ihre Form aus der heimischen Liga nutzen und in Istanbul einen großen europäischen Gegner bezwingen. Für Hansi Flicks Barcelona bietet die Reise in die Türkei nach einer weiteren dominanten Leistung in der heimischen Liga die Gelegenheit, sich in der Champions-League-Tabelle eine starke Position zu verschaffen.

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Galatasaray bezwingt Kasımpaşa mit späten Treffern

Galatasaray geht nach einem 3:1-Heimsieg gegen Kasımpaşa in der Süper Lig am 9. Oktober mit viel Selbstvertrauen in den Dienstagabend. Verteidiger Abdülkerim Bardakcı erzielte in der ersten Halbzeit die Führung, bevor Barış Alper Yılmaz und Mario Lemina in den Schlussminuten trafen und die drei Punkte sicherten. Mit einer dynamischen Offensive um Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané und Gabriel Sara bringt Galatasaray enorme Durchschlagskraft in den europäischen Wettbewerb mit.

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Gordon und Jesus führen Barcelona zum Sieg gegen Getafe

Der FC Barcelona reist mit einer makellosen Bilanz in der heimischen Liga nach Istanbul, nachdem er Getafe am 10. Oktober im Spotify Camp Nou mit 3:0 besiegt hatte, ohne ein Gegentor zu kassieren. Frühe Treffer von Anthony Gordon (2.) und Gabriel Jesus (30.) gaben die Richtung vor, ehe Verteidiger Jules Koundé den Sieg in der zweiten Halbzeit besiegelte. Mit Lamine Yamal als kreativem Impulsgeber an der Seite von Dani Olmo, Gavi und Pedri im Mittelfeld will Barça auch auswärts sein Pressing mit hohem Tempo fortsetzen.

Duell im RAMS Park

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein spannendes Duell zwischen Galatasarays schnellen Umschaltaktionen und Barcelonas flexiblem Ballbesitzspiel. Galatasaray will Rafael Leão und Barış Alper Yılmaz auf den Außenbahnen einsetzen und setzt zugleich auf Gabriel Sara und Mario Lemina, um Barcelonas Spielaufbau zu stören. Barcelona wiederum will über Eric García, Xavi Espart und Lamine Yamal das Tempo bestimmen und durch Galatasarays zentrales Abwehrgefüge vorstoßen. Angesichts der wichtigen Punkte in der Champions-League-Ligaphase verspricht das Duell am Dienstag in Istanbul viel Intensität.

Personal und Kader

Okan Buruk hat vor dem Spiel noch keine voraussichtliche Aufstellung für Galatasaray bestätigt. Auch zu Verletzungen oder Sperren hat der Klub bislang keine Neuigkeiten mitgeteilt. Weitere Informationen zum Personal werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch aufseiten Barcelonas hat Hansi Flick noch keine voraussichtliche Startelf bekannt gegeben; eine offizielle Liste der Verletzten oder Gesperrten liegt ebenfalls nicht vor. Jules Kounde kämpft um einen Platz in der Startelf, nachdem er seinen Platz an Eric Garcia verloren hat. Alejandro Baldes geringere Rolle unter Flick in dieser Saison sorgt für zusätzliche Ungewissheit über die Zusammensetzung der Abwehr. Weitere Informationen sollen folgen, wenn das Spiel näher rückt.

Form

Galatasaray hatte zuletzt Schwierigkeiten, konstant zu spielen. Buruks Mannschaft holte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Dabei erzielte sie acht Tore und kassierte elf Gegentreffer. Ihr jüngstes Spiel endete 3:3 gegen Pendikspor. Die 0:4-Niederlage gegen Trabzonspor in der Süper Lig zeigte zudem, wie anfällig die Mannschaft in der Defensive sein kann. Die 1:3-Niederlage gegen Sporting CP in der Champions League im vergangenen Monat verstärkt die Sorgen mit Blick auf den europäischen Wettbewerb.

Barcelonas jüngste Bilanz bildet dazu einen deutlichen Kontrast. Flicks Mannschaft gewann alle fünf ihrer letzten Spiele und erzielte dabei außergewöhnliche 24 Tore bei nur neun Gegentreffern. Der 7:2-Sieg gegen Racing Santander und das 5:1 gegen Feyenoord in der Champions League zeigen eine Offensive in starker Form. Barcelona hat seit der Länderspielpause keinen Punkt abgegeben und reist mit erheblichem Rückenwind nach Istanbul.

Direkter Vergleich

Zuletzt trafen die beiden Klubs 2022 in der Europa League aufeinander. Barcelona entschied das Duell mit einem 2:1-Sieg in Istanbul knapp für sich, bevor ein 0:0 im Camp Nou das Weiterkommen sicherte. Davor reichen die Begegnungen bis in die Gruppenphase der Champions League 2002/03 zurück, in der Barcelona beide Spiele gewann. In den fünf erfassten Begegnungen hat Barcelona nicht gegen Galatasaray verloren. Der türkische Klub konnte Barcelona in diesem Datensatz wettbewerbsübergreifend noch nicht besiegen.