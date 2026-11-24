Galatasaray gegen Aston Villa mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 12:45 NEF Stadyumu

Galatasaray empfängt Aston Villa am Dienstag im Rams Global Stadyumu in Istanbul zu einem für beide Klubs wichtigen Spiel der Ligaphase der Champions League.

Der türkische Meister ist in der heimischen Liga in starker Form. Das Team von Okan Buruk gewann am Samstag mit 2:1 gegen Samsunspor und hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, darunter ein 2:0 gegen den VfB Stuttgart in diesem Wettbewerb.

Victor Osimhen gibt weiter den Ton an. Der Stürmer hat in dieser Saison zehn Tore erzielt und wird vor einem für Gäste unangenehmen Heimpublikum erneut die Sturmspitze bilden.

Villa reist in einer ganz anderen Stimmung an. Das Team von Unai Emery spielte am Samstag 0:0 gegen Sunderland und steht mit 13 Punkten auf Platz zehn der Premier League.

Dem Europa-League-Titelträger fallen Tore zuletzt schwerer. Nach der 0:3-Niederlage bei Barcelona Anfang des Monats steht Villa auch in Europa unter Zugzwang. Emery will in einer der einschüchterndsten Atmosphären des Kontinents eine Reaktion sehen.

Beide Mannschaften wissen, dass es in der Tabelle bereits eng wird. Ein Ergebnis in Istanbul könnte den weiteren Verlauf ihrer Saison prägen.