Galatasaray vs. Fenerbahce, Übertragung: Kommt das Istanbul-Derby heute live im TV und LIVE-STREAM?

Am 13. Spieltag der Süper Lig empfängt Galatasaray den Erzrivalen Fenerbahce zum Stadtderby von Istanbul. Anpfiff ist am Sonntag, den 21. November, um 17 Uhr im Nef Stadyumu.

Das Duell der beiden Erzrivalen hat auch dieses Mal wieder einiges an Spannung zu bieten. In der Tabelle trennt die beiden Teams lediglich ein Punkt: Während Gala vor dem Spieltag mit 21 Zählern auf dem vierten Platz steht, belegt Fener derzeit Rang sieben.

Welches Team setzt sich heute in diesem prestigeträchtigen Aufeinandertreffen durch?

Stadtderby in Istanbul: In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Infos rund um Galatasaray vs. Fenerbahce. Wir verraten Euch, ob Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt und versorgen Euch mit den Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Galatasaray vs. Fenerbahce Istanbul heute live: Das Derby im Überblick

Duell Galatasaray vs. Fenerbahce Datum Sonntag, 21. November 2021 | 17 Uhr Stadion Nef Stadyumu, Istanbul (Türkei)

Galatasaray vs. Fenerbahce: Das Istanbul-Derby heute live im TV sehen - geht das?

Wer sich das prestigeträchtigte Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce heute live im TV anschauen möchte, wird leider enttäuscht.

Kein deutscher TV-Sender - weder frei empfangbare Kanäle noch Bezahlsender - ist im Besitz der Übertragungsrechte für die türkische Süper Lig. Folglich ist das Istanbul Derby Gala vs. Fener hierzulande nicht im TV zu sehen.

Galatasaray vs. Fenerbahce Istanbul: Die Süper Lig im LIVE-STREAM schauen

Kein klassischer TV-Sender hat sich in Deutschland die Übertragungsrechte für die Süper Lig gesichert.

Dasselbe gilt bedauerlicherweise auch für sämtliche Streaminganbieter. Weder DAZN noch Sky noch Amazon Prime Video haben die Süper Lig via LIVE-STREAM im Angebot.

Bis vor Kurzem bestand noch die Möglichkeit, Spiele der türkischen Beletage beim Wettanbieter bet365 zu verfolgen. Dieses Angebot steht aktuell jedoch nicht mehr zur Verfügung.

Derbi hazırlıklarımız devam ediyor. 💪 pic.twitter.com/95PTFnwvS6 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 18, 2021

Galatasaray vs. Fenerbahce Istanbul: Die Süper Lig im LIVE-TICKER verfolgen

Da es weder eine TV-Übertragung noch einen LIVE-STREAM zum Istanbuler Derby gibt, legen wir Euch den LIVE-TICKER von GOAL zu Galatasaray vs. Fenerbahce wärmstens ans Herz.

Im LIVE-TICKER werdet Ihr über sämtliche Spielszenen informiert und verpasst keine entscheidende Situation. Klickt Euch mal rein!

Galatasaray vs. Fenerbahce Istanbul: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Gala und Fener bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.