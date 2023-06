Galatasaray-Boss reagiert auf Gerüchte rund um Atlético Madrids Joao Félix und seinen Instagram-Follow

Joao Félix ist Galatasaray nach seinen Wechsel-Gerüchten auf Twitter gefolgt. Gala-Boss Dursun Özbek reagiert nun auf den entstandenen Fan-Hype.

WAS IST PASSIERT? Joao Félix folgt Galatasaray auf Instagram – eine Nachricht, die bei den türkischen Anhängern schnell große Wellen schlug und zu großen Ansammlungen von Gala-Fans führte, die unter Félix‘ privaten Posts "Komm zu Galatasaray!“ und ähnliche Aufforderungen posteten – stets gefolgt von roten und gelben Herzen, den Vereinsfarben Galas.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dieses Spektakel ist auch zu Klubpräsident Dursun Özbek durchgedrungen. Der Gala-Boss äußerte sich gegenüber der spanischen Mundo Deportivo zu Félix‘ Social-Media-Aktivitäten: "Der Fakt, dass Joao Félix Galatasaray folgt, zeigt, wie wichtig Galatasaray ist“, freute sich Özbek. Ob ein Wechsel konkret möglich wäre, sagte er jedoch nicht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Instagram.com/JoaoFelix79

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Nach seiner wenig erfolgreichen Leihe zum Premier-League-Team FC Chelsea soll Stürmer Joao Félix weiterhin auf Klubsuche sein, die Blues werden ihn wohl nicht fest verpflichten. Nach nur vier Toren in 16 Premier-League-Spielen in der Rückrunde soll der neue Cheftrainer Mauricio Pochettino kein Fan eines Félix-Transfers sein. In der Champions League traf er bei vier Einsätzen nie.

Bei seinem Stammklub Atlético Madrid ist die Zukunft ebenfalls unwahrscheinlich. Dort zeigte er kurz vor der Trennung eigentlich starke Leistungen und traf vor der Winterpause in drei Spielen viermal – nach der Winter-WM direkt erneut. Doch die Beziehung zwischen ihm und Trainer Diego Simeone ist "nicht gut", wie Klubchef Miguel Ángel Gil Marin bereits im Dezember bestätigte. Deshalb kam es im Winter schon zur temporären Trennung, nun soll ein dauerhafter Transfer folgen. Ziel unbekannt.