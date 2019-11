Galatasaray vs. FC Brügge: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - alles zur Übertragung der Champions League

Galatasaray ist gegen Brügge zum Siegen verdammt, wenn es in Europa überwintern will. Das Duell könnt Ihr heute live sehen - Goal erklärt, wo.

Das Duell zwischen und dem am 5. Spieltag der wird wohl entscheiden, wer auch nach der Winterpause im Europapokal spielt und wer nicht. Anpfiff im Entscheidungsspiel ist heute Abend (Dienstag) um 18.55 Uhr im Türk Telekom Stadyumu.

Die Türken (Platz 4) können in Gruppe A noch Dritter werden, was einen Platz in der nach der Winterpause garantieren würde. Mit einem Punkt Rückstand auf Brügge (Platz 3) muss dafür heute dringend ein Sieg her.

Das Hinspiel der beiden Teams kann Galatasaray dabei Mut machen. Mit einem 0:0 und einem Punkt reiste das Team von Trainer Fatih Terim am ersten Spieltag aus nach Hause.

Galatasaray gegen Brügge könnt Ihr heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen, hier bekommt Ihr alle Infos dazu! Auch die Aufstellungen werden Euch kurz vor Anpfiff in diesem Artikel präsentiert.

Galatasaray vs. FC Brügge: Die Daten zum Champions-League-Spiel

Duell Galatasaray vs. FC Brügge Datum Di., 26. November 2019 | 18.55 Uhr Ort Türk Telekom Stadyumu, Istanbul Zuschauer 52.223 Plätze

Galatasaray vs. FC Brügge: Läuft das Spiel der Champions League heute live im TV?

Die Champions League wird in dieser Saison hierzulande von zwei Anbietern gezeigt. Sowohl der Pay-TV-Sender Sky als auch die Streaming-Plattform DAZN konnten sich Übertragungsrechte sichern. Wo läuft heute Abend also Galatasaray gegen Brügge?

Sky überträgt das Spiel lediglich in der Konferenz zusammen mit gegen auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Galatasaray gegen Brügge läuft somit bei keinem TV-Sender in der Einzelschaltung.

Wer keine Szene aus Istanbul verpassen möchte, kann die komplette Begegnung jedoch auf DAZN streamen. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Galatasaray vs. FC Brügge: Die Champions League heute im LIVE-STREAM schauen - wie geht das?

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich auf dem Markt inzwischen etabliert und konnte sich ein großes Rechtepaket an der Königsklasse sichern. Auch Galatasaray gegen Brügge könnt Ihr dort im LIVE-STREAM verfolgen.

Pünktlich zum Anstoß um 18.55 Uhr startet die Übertragung aus Istanbul. Kommentator Guido Hüsgen begleitet Euch anschließend während der kompletten 90 Minuten.

Der LIVE-STREAM steht allen Abonnenten von DAZN zur Verfügung. Falls Ihr noch kein Konto bei der Streaming-Plattform besitzt, könnt Ihr das Angebot einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr das Abo für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt.

Wer sich direkt für ein Jahr anmeldet, zahlt insgesamt 119,99 Euro - das sind auf die Monate umgerechnet sogar weniger als 10 Euro. Alle Informationen zu den Preisen findet Ihr hier!

Die Streams könnt Ihr übrigens nicht nur auf mobilen Geräten schauen, auch für Smart-TVs ist die DAZN-App verfügbar. Mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks könnt Ihr das Spiel sogar auf herkömmlichen Fernsehgeräten zum Laufen bringen.

Galatasaray vs. FC Brügge: Hier laufen die Highlights

DAZN zeigt nicht nur das komplette Spiel live, sondern schneidet bereits kurz nach Abpfiff die Highlights der Partie zwischen Galatasaray und Brügge zusammen. Das kurze Video steht Euch dann jederzeit auf Abruf bereit.

Wem diese Ausschnitte nicht reichen, kann sogar das komplette Re-Live noch mal anschauen. Alle Informationen zur Anmeldung auf DAZN findet Ihr hier zusammengefasst.

Galatasaray vs. Brügge heute im LIVE-TICKER

Auch auf Goal könnt Ihr Euch über das Spiel zwischen Galatasaray und Brügge informieren. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, mit dem Ihr keine wichtige Aktion aus Istanbul verpasst.

Und das Beste: Der TICKER ist für Euch vollkommen kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Galatasaray vs. FC Brügge: Die Aufstellungen

Welche Spieler bekommen in diesem wichtigen Spiel das Vertrauen geschenkt? Die Antwort gibt's hier, sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch einmal rein!

Galatasaray vs. FC Brügge heute live: Die Übertragung im Überblick

Galatasary vs. FC Brügge heute Abend ... ... via LIVE-STREAM ... ... auf DAZN ... in den Highlights ... ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... ... bei Goal

Champions League: Die Gruppe A mit Galatasaray und Brügge