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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Falko Blöding

Gala von Bradley Barcola für den FC Liverpool in der Champions League - Andoni Iraola erwähnt auch Florian Wirtz

Champions League
LASK - Liverpool
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Liverpool
A. Iraola
B. Barcola
F. Wirtz

Bei den Reds gab es zuletzt einige Sorgenkinder in der Offensive. Am Mittwochabend könnte es den ersehnten Befreiungsschlag gegeben haben.

Der FC Liverpool hat sich nach der 0:3-Klatsche in der Premier League gegen Manchester City mit einem Schützenfest in der Champions League zurückgemeldet und dabei einen Rekord aufgestellt. Ein Sonderlob gab es unter anderem für Florian Wirtz.

Am Mittwochabend zerlegten die Reds auswärts den Linzer ASK mit 6:3 und feierten ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel in der Königsklasse in dieser Saison. Zwei Sorgenkinder der vergangenen Wochen trumpften dabei groß auf: Bradley Barcola schnürte einen Dreierpack und Florian Wirtz glänzte mit einer starken Leistung sowie einem sehenswerten Assist.

"Ich freue mich sehr für Bradley", sagte LFC-Coach Andoni Iraola anschließend auf der Pressekonferenz. "Gestern hab Ihr mich darauf angesprochen, dass die Zahlen bei ihm noch nicht stimmen. Genau wie bei Florian. Ich glaube, die beiden haben heute richtig, richtig gut gespielt und den Unterschied gemacht." Sein Fazit: "Ich freue mich für beide."

Ganz anders als im verkorksten Duell mit City am Wochenende rollte die Liverpooler Angriffsmaschinerie in Linz wie geschmiert. In der ersten Halbzeit fanden die Österreicher kaum ein Gegenmittel und zur Pause stand es bereits 0:3. Das Ergebnis hätte sogar noch deutlich höher ausfallen können, hätten die Reds ihre zahlreichen Chancen noch konsequenter verwertet.

Satte 19 Torschüsse gab Liverpool allein in Durchgang eins ab. Das gelang seit Beginn der Datenaufzeichnung in der Champions League in der Saison 2003/04 noch keiner anderen Auswärtsmannschaft. Auch für Barcola gab es einen Rekord zu feiern: Drei Tore in einem Spiel im Dress des englischen Spitzenklubs schaffte zuvor noch kein Franzose.

Wie teuer war Bradley Barcola für den FC Liverpool?

Iraola dürfte hoffen, dass nun der Knoten bei seinem Star-Einkauf des vergangenen Sommers geplatzt ist. Barcola, der für 125 Millionen Euro Sockelablöse von PSG an die Anfield Road gewechselt war, war in seinen ersten sechs Einsätzen für Liverpool ohne Scorerpunkt geblieben. Auch deswegen gab es bereits erste leise Kritik an den Leistungen des Flügelstürmers.

Für seinen Coach war Barcola am Mittwochabend aber nicht nur wegen seiner drei Treffer überragend. Der Linksaußen sei "eine ständige Gefahr" gewesen, so Iraola: "Im Eins-gegen-Eins und mit seinen Läufen hinter die Abwehr. Er hat immer wieder die Räume zwischen den Linien gefunden. Das hat uns geholfen, das Spiel zu kontrollieren."

Völlig überraschend kam die Tor-Explosion aber nicht, verriet Iraola: "Schon gestern im Training wirkte er auf mich sehr spritzig. Manchmal hat man einfach dieses gewisse Gefühl. Natürlich weiß man nie, wie jemand am nächsten Tag spielen wird. Aber eine große Überraschung war es nicht, denn wir haben gespürt, dass er richtig gut drauf ist."

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLGetty Images

Liverpool belegt in der Tabelle der Champions League den fünften Platz und hat nun ein Heimspiel gegen den FC Villarreal vor der Brust. Zuvor steht aber noch in der Liga das schwierige Auswärtsspiel beim noch unbesiegten FC Brentford auf dem Programm.

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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