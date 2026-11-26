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Auch nach dem nächsten Ausrufezeichen blieb Florian Wirtz ganz gelassen. Dabei scheint die Insel von Spiel zu Spiel mehr Gefallen am Auftreten des deutschen Nationalspielers zu finden.

Wirtz' Glanzform setze sich fort, schwärmte die BBC nach dem 3:0 (1:0) des FC Liverpool beim FC Brügge. The Ahtletic schrieb von einem "Mann voller Selbstvertrauen", der in der Königsklasse am Mittwoch ein Traumduo mit Alexander Isak bildete.

Allein die jüngsten Statistiken des Offensivstars sind beeindruckend. Acht Torbeteiligungen gelangen dem 23-Jährigen in den vergangenen fünf Partien für den LFC und das deutsche Nationalteam. Erstmals seit seinem Wechsel im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen nach England erzielte Wirtz dazu in drei Spielen nacheinander mindestens einen Treffer für die Reds.

Wirtz dank Jürgen Klopps "Tipps" wieder obenauf

Die dürftige Debütsaison scheint inzwischen fast vergessen. "Das Wichtigste", betonte Wirtz allerdings, sei, "dass wir die drei Punkte geholt haben. Es war nicht unser bestes Spiel in dieser Saison." Das Endergebnis spiegele "vielleicht nicht ganz den Spielverlauf wider, aber wir sind zufrieden und haben am Ende unsere Klasse gezeigt". Vor allem Wirtz, der seinen Aufschwung auch auf die Unterstützung von Bundestrainer Jürgen Klopp zurückführt.

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"Er versucht, mir ein paar Tipps zu geben, wie ich hier erfolgreich sein kann. Er hat gezeigt, wie es geht. Er kennt diesen Klub sehr gut und kann mir einige gute Ratschläge geben", sagte der 23-Jährige erst kürzlich.

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Mit feinem Fuß sorgte er in Brügge aus rund 18 Metern mit dem Tor zum 2:0 für die Entscheidung. "Mit Wirtz in dieser Form und Isak, der so oft trifft, scheint Liverpool kurz vor dem Durchbruch zu stehen", betonte The Athletic. The Sun schrieb von "Wirtz' beeindruckender Rückkehr zu alter Stärke".

Das Zusammenspiel des Ex-Leverkuseners mit Doppeltorschütze Alexander Isak hob auch Trainer Andoni Iraola hervor. "Alex und Flo sind gerade in Topform", sagte er: "Wenn das Team insgesamt gut spielt und wir gute Ergebnisse erzielen, wirkt jeder etwas besser. Das Wichtigste ist, dass sie dem Team helfen, gut zu spielen, Spiele zu gewinnen und Ergebnisse zu erzielen."