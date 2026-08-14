Die Wechselspekulationen um Galatasarays Stürmerstar Victor Osimhen reißen nicht ab. Nun soll sich der FC Arsenal als mögliche Option auftun.

Zumindest berichtet der Telegraph, dass es zuletzt Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider Vereine über einen möglichen Transfer von Osimhen gab. In dem Bericht bleibt jedoch unklar, ob Arsenal die Verfügbarkeit des Torjäger proaktiv abfragte oder ob Galatasaray den Gunners die Möglichkeit vorgelegt hat, Osimhen zu verpflichten.

Anlass für die Gespräche seien jedenfalls zwei andere Personalien gewesen, heißt es. So soll Galatasaray Interesse an Arsenals Offensivspielern Gabriel Martinelli und Ethan Nwaneri anmelden. Insbesondere Martinelli hat es dem türkischen Meister offenbar angetan, laut Telegraph hat Galatasaray Arsenal bereits ein Angebot in Höhe von rund 45 Millionen Euro für den Brasilianer unterbreitet.

Martinelli soll nach bisher bereits sieben Jahren in London offen für einen Tapetenwechsel sein. Und Arsenal ist einem Verkauf gegenüber dem Vernehmen nach nicht abgeneigt, schließlich läuft Martinellis Vertrag kommendes Jahr aus und damit - sollte er nicht verlängern - ist dieser Sommer die letzte Möglichkeit, noch eine adäquate Ablöse für den 25-Jährigen zu kassieren.

Ist Galatasaray zu einem Verkauf von Victor Osimhen bereit oder nicht?

Bei Nwaneri ist die Situation derweil ähnlich. Arsenals Trainer Mikel Arteta plant für die kommende Saison dem Vernehmen nach nicht zwingend mit dem 19-jährigen Eigengewächs, das gerade von einer eher erfolglosen Leihe an Olympique Marseille nach London zurückgekehrt ist. Interessenten sollen zahlreich vorhanden sein, neben Galatasaray werden auch Klubs wie Everton, Fulham oder Milan mit Nwaneri in Verbindung gebracht.

Ob für Galatasaray und Arsenal ein Spielertausch, bei dem Martinelli und Nwaneri nach Istanbul und Osimhen dafür in die englische Hauptstadt wechseln würden, denkbar wäre, geht aus dem Telegraph-Bericht nicht hervor. Und was die Zukunft von Galatasarays Torjäger angeht, darüber gab es zuletzt unterschiedliche Berichte.

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Im Zuge eines angeblichen Interesses von Al-Hilal an dem Nigerianer hatte Transferexperte Sacha Tavolieri zunächst berichtet, dass Galatasaray ab 65 Millionen Euro Ablöse zu einem Verkauf Osimhens bereit sei. Wenig später ruderte Tavolieri allerdings zurück und schrieb, Gala habe Al-Hilal eine eindeutige Absage erteilt und wolle seinen Topstürmer diesen Sommer nicht abgeben.

Arsenal will diesen Sommer wohl noch einen hochkarätigen Offensivspieler holen

Nachdem er sich mit Ex-Klub SSC Neapel überworfen hatte, war Osimhen 2024 zunächst per Leihe in die Türkei gewechselt. Ein Jahr später verpflichtete Galatasaray den Angreifer für satte 75 Millionen Euro Ablöse fest und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2029 aus. Vergangene Saison trug der 27-Jährige mit 15 Ligatreffern zum erneuten Gewinn des türkischen Meistertitels bei, in der Champions League gelangen ihm in zehn Einsätzen sieben Tore und drei Assists.

Spekulationen über einen Wechsel Osimhens in die Premier League gibt es regelmäßig. Auch Arsenal wurde dabei schon häufiger als angeblicher Interessent gehandelt, ebenso wie allen voran Manchester United, der FC Chelsea oder Tottenham Hotspur.

Die Gunners wollen jedenfalls bis zum Ende des Sommertransferfensters Anfang September möglichst noch einen hochkarätigen neuen Offensivmann verpflichten. Mit Julian Alvarez, der am liebsten zum FC Barcelona will, den Atletico Madrid aber nicht ziehen lässt, dürfte einer der Wunschkandidaten nicht zu bekommen sein. Auch Arsenals angebliches Interesse an Vinicius Junior hat sich nach dessen Vertragsverlängerung bei Real Madrid erledigt. Möglich also, dass Osimhen den Engländern als attraktive B-Lösung erscheint.