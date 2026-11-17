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„Ich hatte keinen Spaß daran, Fußball zu spielen“: Aus dem Mund von Gabriel Omar Batistuta klingt dieser Satz kaum vereinbar mit dem, was wir jahrelang auf dem Platz gesehen haben. Der Argentinier ist das 19. Mitglied der Hall of Fame von GOAL.

Denn wenn es einen Fußballer gab, der Emotionen wecken, Tausende Menschen auf den Rängen aufspringen lassen und aus einem Tor etwas machen konnte, das weit über einen bloßen Treffer hinausging, dann war es der König der Löwen, wie Gabriel Omar Batistuta in Italien und Argentinien genannt wurde. Für ihn war Fußball eine Verantwortung, der er mit absolutem Ernst begegnete. Er ließ sich nichts durchgehen und gab sich nie zufrieden. Wir dagegen hatten an dieser Wucht, diesen Schüssen und diesen Torjubeln jede Menge Freude.

Um zu verstehen, wofür er stand, muss man allerdings in einen Sommer viele Jahre zuvor zurückkehren, als sein Name noch nicht das Gewicht hatte, das er später bekommen sollte, und sein Gesicht noch nicht zu einem der bekanntesten im Fußball geworden war. Der Autor dieser Zeilen sah Batistuta zum ersten Mal im Sommer 1991 bei der Copa America spielen, vor dem kleinen Fernseher eines Hauses am Meer. Er war noch ein Kind und konnte den Wert eines Stürmers nicht wirklich einschätzen. Doch während er Argentinien zusah, setzte sich eine Frage in seinem Kopf fest: "Wie kann der so viel besser sein als die anderen?" Argentinien gewann das Turnier, Batistuta wurde mit sechs Toren Torschützenkönig. Das Ergebnis lässt sich in den Chroniken nachlesen, nicht aber das Staunen jenes Kindes. Es ist bis heute geblieben.

Gabriel Batistuta war hart - vor allem zu sich selbst

Vielleicht liegt genau darin einer der Schlüssel zum Verständnis des Königs der Löwen: Batistuta hat sich nie als auserwähltes Talent dargestellt, als einen, dem das Fußballspielen gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde. Seine Einstellung war die eines Spielers, der sich durch Arbeit, Disziplin und Härte gegen sich selbst geformt hatte. Talent hatte er, und zwar reichlich. Doch es genügte ihm nie, zu wissen, dass er es besaß: Er musste es jedes Mal beweisen. Am besten mit einem Tor. Und dann mit dem nächsten.

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In Florenz nahm diese Einstellung eine Gestalt an, die weit über die Zahl seiner Tore hinausging. Batistuta war nicht nur ein Mittelstürmer, der mit beeindruckender Gewalt schießen konnte, sondern ein Fußballer, der mit jeder Bewegung Kraft ausstrahlte. Auch ohne Ball am Fuß: beim Laufen, beim Abstützen, wenn er den Ball abschirmte, dem Körperkontakt mit einem Verteidiger standhielt und aus einem Zweikampf die Gelegenheit machte, wieder loszuziehen. Es schien, als sei sein Körper dafür geschaffen, sich durchzusetzen, als stecke in jeder Bewegung eine Kraft, die nur darauf wartete, zu explodieren. Dieses Gefühl erreichte die Zuschauer im Stadion so unmittelbar wie das Geräusch eines seiner Schüsse, wenn der Ball die Latte traf oder im Netz landete.

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Die Geschichte hinter Batistutas martialischem Torjubel

Auch sein Torjubel war Ausdruck dieser Kraft. Bei Batistuta wirkte er nie wie eine Geste, die nach dem Treffer noch hinzukam, sondern wie die natürliche Fortsetzung dessen, was gerade geschehen war. Der Lauf zur Eckfahne, die Kriegerpose, die sogar als Statue unter der Curva Fiesole in Florenz verewigt wurde, das Maschinengewehr, mit dem er seine Tore feierte: unterschiedliche Bilder, vereint durch dieselbe Energie und eine Intensität, die keine Zurückhaltung kannte. Er war nicht nur ein Stürmer, der Tore schoss. Er wirkte wie ein Mann, der jedes Mal etwas freisetzen musste, wenn der Ball im Tor landete.

Hinter dem Maschinengewehr-Jubel steckt zudem eine Geschichte, die eine persönlichere Seite Batistutas zeigt. Luciano Dati, der langjährige Masseur der Fiorentina, hatte eine besondere Beziehung zu Batistuta aufgebaut. Sie ging so weit, dass er ihm sogar zur Weltmeisterschaft 1998 nach Frankreich folgte. Dort gelang es ihm, Batistuta heimlich im Quartier der argentinischen Mannschaft aufzusuchen und zu behandeln. Aus dieser Verbundenheit entstand auch der Spitzname 007: Dati hatte sich ein Trikot anfertigen lassen, auf dem die Sieben wie eine Pistole gezeichnet war. Im Scherz forderte er Batistuta auf, auf ihn zu schießen, wenn er ein Tor erzielte.

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Der Mittelstürmer griff die Anregung auf und feierte am 20. September 1998 in Vicenza erstmals ein Tor, indem er ein Maschinengewehr nachahmte. Von da an wurde die Geste zu einem seiner Markenzeichen. Auf Batistutas Trikot gab es auch einen Torzähler, den Luciano Dati nach jedem Treffer aktualisierte. Als würde er Spiel für Spiel jene unablässige Jagd sichtbar machen, für die es für den argentinischen Mittelstürmer offenbar kein endgültiges Ziel gab. In diesen Jubelszenen steckte auch die Verbundenheit mit einem Menschen, der abseits des Rampenlichts an seiner Seite geblieben war.

Drei Tore in einem WM-Spiel, aber in Erinnerung ist trotzdem nur Maradona geblieben

Seine Geschichte besteht allerdings nicht nur aus Bildern, die sofort einen Platz im kollektiven Gedächtnis fanden. Denn bisweilen gerät selbst eine außergewöhnliche Leistung in den Hintergrund, wenn im selben Spiel etwas geschieht, das zur Ikone wird. Am 21. Juni 1994 trifft Argentinien bei der Weltmeisterschaft in den USA auf Griechenland und gewinnt 4:0. Batistuta erzielt drei Tore, zwei in der ersten Halbzeit und eines per Elfmeter in der Schlussphase.

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In Erinnerung bleibt dieses Spiel aber vor allem wegen eines anderen Torjubels: dem von Diego Maradona nach dem dritten argentinischen Treffer. Der Diez läuft auf eine Kamera zu und schreit seine ganze Freude heraus. So hinterlässt er eines der berühmtesten Bilder des Turniers. Batistutas Hattrick steht in den Spielberichten, während Maradonas Sprint in der Erinnerung derer weiterlebt, die diese Weltmeisterschaft gesehen haben. Das soll Diegos Leistung natürlich nicht schmälern. Dennoch ist es bemerkenswert, dass ein Tag, an dem der argentinische Mittelstürmer dreimal traf, vor allem mit einer anderen Geste verbunden blieb. So funktioniert auch das Gedächtnis des Fußballs: Es wählt ein Bild aus und lässt alles andere, selbst einen Hattrick, einen kleinen Schritt dahinter zurück.

Erst sein Wechsel zur AS Rom macht Gabriel Batistuta zum Meister

Ein weiteres, ganz anderes Bild gehört ebenfalls zur Geschichte Batistutas und der Fiorentina. Am 7. Februar 1999 empfängt die Fiorentina die AC Milan im Franchi. Das Spiel endet 0:0 und markiert einen Wendepunkt in der Saison der Mannschaft von Giovanni Trapattoni, die noch immer an der Tabellenspitze steht. Gegen Ende stürmt Batistuta auf das Tor zu, doch sein Lauf endet abrupt: Er verletzt sich am linken Knie und muss den Platz verlassen.

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Es ist schwer, diese beiden Bilder nicht nebeneinanderzustellen: den Torjäger, der auf das Tor zustürmt, und seinen Körper, der auf dem Rasen des Franchi zum Stillstand kommt. Denn im selben Moment scheint auch die Jagd der Fiorentina nach einem Scudetto zu enden, den man in Florenz bereits für möglich zu halten begonnen hatte. Es wird nicht der einzige Grund sein, aus dem dieser Traum platzt, und die Mannschaft beendet die Saison immerhin auf dem dritten Platz. Doch dieser Sturz bleibt ein eindringliches Bild einer Saison und einer Stadt, die sich plötzlich mit einem gewaltigen Hindernis konfrontiert sahen, gerade als sie glaubten, es bis zum Ziel schaffen zu können.

Den Titel, dem er in Florenz vergeblich nachgejagt war, holte Batistuta mit der Roma in der Saison 2000/01. Mit 20 Ligatoren trug er zum Gewinn des Scudetto bei und traf auch im letzten Spiel, beim 3:1 gegen Parma, das der Roma ihren dritten Titel bescherte. Es war ein anderer Sieg als jener, von dem er im Trikot der Fiorentina geträumt hatte. Er kam nach Jahren, in denen er eine Mannschaft und eine Stadt einem Ziel entgegengetragen hatte, das unerreicht blieb. Doch dieser Titel vollendete den Weg eines Mittelstürmers, der überall, wo er spielte, tiefe Spuren hinterließ. In Rom gewann er endlich die italienische Meisterschaft. Das änderte nichts an der Bindung, die er zu Florenz aufgebaut hatte, wo sein Name längst für mehr stand als nur für einen großen Stürmer.

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Er hatte keinen Spaß, aber den Fans machte er mächtig Spaß

Und so bleibt dieser Satz, der wohl jeden überrascht, der das Glück hatte, ihn spielen zu sehen: Er hatte keinen Spaß, erlaubte sich nicht, Spaß zu haben, und spürte die Verantwortung gegenüber den Menschen, die eine Eintrittskarte gekauft hatten, um ihn zu sehen. Vielleicht macht gerade das die Erinnerung an Batistuta als Fußballer noch besonderer. Während er den Fußball mit absolutem Ernst, mit Disziplin und mit einem Hunger lebte, der ihn immer mehr von sich selbst verlangen ließ, saßen vor den Bildschirmen und auf den Rängen Menschen, die Spaß hatten, mitfieberten und auf seinen nächsten Schuss warteten, als könnte etwas Einmaliges geschehen.

Vielleicht hatte Gabriel Batistuta keinen Spaß daran, Fußball zu spielen. Uns aber hat er ganz sicher Freude bereitet.

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Und der Autor dieser Zeilen kehrt in Gedanken immer wieder dorthin zurück: zu jenem Haus am Meer, jenem Fernseher und jenem Kind, das noch nicht erklären konnte, warum, aber bereits begriffen hatte, dass es etwas Besonderes sah: "Wie kann der so viel besser sein als die anderen?“ Mehr als dreißig Jahre sind vergangen, und diese Frage hat nichts von ihrer Kraft verloren.