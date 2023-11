Der Ball für die EM im kommenden Jahr in Deutschland wurde offiziell vorgestellt.

WAS IST PASSIERT? Adidas hat offiziell den Ball für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorgestellt. Das Spielgerät hört auf den Namen "Fussballliebe".

Im Rahmen einer Produktpräsentation am Olympiastadion Berlin wurde in Anwesenheit von Nationaltorwart Manuel Neuer und den UEFA-Partnern Célia Šašić und Philipp Lahm eine gigantische Version des Spielballs enthüllt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zum ersten Mal wird der offizielle Spielball einer Europameisterschaft mit der "Connected Ball Technology" ausgestattet sein. Die Technologie sendet präzise Balldaten in Echtzeit an die Videoschiedsrichter. Durch die Kombination von Spielerpositionsdaten mit künstlicher Intelligenz trägt die Innovation zur halbautomatischen Abseitstechnologie der UEFA bei und ermöglicht damit schnellere Spielentscheidungen.

WAS WURDE GESAGT? "Bei der Gestaltung dieses offiziellen Spielballs haben wir uns von der Energie und Vielfalt des Turniers und der Liebe Europas zum Fußball inspirieren lassen. In diesem Sinne hoffen wir, dass 'Fussballliebe' überall, wo er gekickt wird, Freude bereitet", sagte Sam Handy, Vizepräsident Produkt und Design bei adidas Fußball.

WIE GEHT ES WEITER? Die Europameisterschaft 2024 wird im kommenden Jahr zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli ausgetragen. Es ist nach 1988 die zweite EM, die ausschließlich in Deutschland ausgetragen wird.