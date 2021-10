Fußball am Wochenende live: So werden alle Spiele heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Länderspielpause ist vorbei, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 etc. sind wieder da! Goal wirft einen Blick auf die Spiele an diesem Wochenende.

Die Länderspielpause ist Geschichte, uns erwartet ein Wochenende voller hochklassiger Fußballspiele auf der Welt. Goal schaut sich die Übertragung der europäischen Top-Ligen genauer an.

Spoiler: Zwei Spitzenteams aus der spanischen Hauptstadt werden an diesem Wochenende nicht wie geplant zum Einsatz kommen, Grund dafür sind die Länderspiele: Die Länderspielpause des CONMEBOL-Verbands, also des Fußballverbands der südamerikanischen Fußballverbände, wurde bis zur Nacht zum 15. Oktober verlängert.

An sich kein Problem, problematisch wurde es aber dadurch, dass drei Atletico-Spieler (Rodrigo de Paul, Angel Correa, Luis Suarez) und zwei Real-Akteure (Fede Valverde und Vinicius Jr.) nicht genug Zeit zwischen Länder- und Vereinsspiel gehabt hätten, daher die Verlegung der Spiele.

Alle anderen Begegnungen finden aber wie gewohnt statt, auch heute wird wieder auf vielen Plätzen Europas Fußball auf höchstem Niveau gespielt. Goal fasst zusammen, wo was übertragen wird.

Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Fußball am Wochenende LIVE verfolgen

Wir fangen natürlich mit dem Spitzenwettbewerb hierzulande an, die Bundesliga hat schließlich eine Menge zu bieten. Gerade das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München verspricht beste Unterhaltungl, es spielt nicht jede Woche der Erstplatzierte gegen den Zweiten.

Der Unterschied zwischen der Bundesliga und den anderen europäischen Ligen: Zwei unterschiedliche Anbieter teilen sich an jedem Spieltag die Spiele untereinander auf und übertragen diese LIVE im Fernsehen und/oder LIVE-STREAM.

Bundesliga und 2. Bundesliga: So wird heute Fußball ausgestrahlt

Bei der Bundesliga sind dies DAZN und Sky - Spoiler: Diese beiden Anbieter sind auch die, die welche vier anderen Top-Ligen übertragen. Die 2. Bundesliga überträgt Sky vollständig, zusätzlich wird das Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) durch Sport1 gezeigt.

Kommen wir zurück zur Bundesliga: Hier ist die Faustregel denkbar einfach. Alle Spiele am Freitag und Sonntag werden durch DAZN übertragen, die Begegnungen am Samstag liegen in der Zuständigkeit von Sky.

Über 8.000 LIVE-Events pro Jahr: So günstig ist DAZN

Wie man ein DAZN-Abonnement abschließt, lest ihr hier. Kurz zusammengefasst: Für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr bekommt ihr Zugang auf massenweise LIVE-Sport, dabei könnt ihr auch monatlich kündigen.

Bei Sky läuft das etwas anders: Hier müsst ihr euch für das Sky Ticket (Wenn ihr flexibel bleiben wollt) oder für ein Sky Paket entscheiden (Mit Sky Q Receiver). Um die Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen müsst ihr das Bundesliga-Paket abschließen.

Neun Mal Spitzenfußball: So wird die Bundesliga heute am Wochenende übertragen

Begegnungen Anstoß Übertragung TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln Freitag, 20.30 Uhr DAZN BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FSV Mainz 05 Samstag, 15.30 Uhr Sky / Jetzt beim Sky Ticket Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC Samstag, 15.30 Uhr Sky 1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg Samstag, 15.30 Uhr Sky SC Freiburg vs. RB Leipzig Samstag, 15.30 Uhr Sky SpVgg Greuter Fürth vs. VfL Bochum Samstag, 15.30 Uhr Sky Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart Samstag, 18.30 Uhr Sky Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München Sonntag, 15.30 Uhr DAZN FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld Sonntag, 15.30 Uhr DAZN

Premier League heute LIVE: So seht ihr Fußball am Wochenende LIVE im TV

Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, N'Golo Kante: Die individuelle Klasse in der Premier League ist wohl so groß wie in keiner anderen Liga. Durch die vielen Topteams kann man außerdem wöchentlich Spitzenspiele erwartet, so auch heute.

Die Tabellensituation ist hier aktuell besonders spannend: Erster ist der FC Chelsea, allerdings haben die Blues nur einen Punkt mehr als der FC Liverpool (15) und zwei mehr als gleich vier Teams, wovon man zwei wohl eher nicht so hoch eingeschätzt hätte (Manchester City, Manchester United, FC Everton, Brighton & Hove Albion).

Die Rechte der Premier League für die Übertragung in Deutschland liegen in dieser Saison komplett bei Sky. Um die Premier League auf Sky zu sehen, muss man das Sky Ticket abschließen oder das Sky-Sport-Abonnement buchen (Achtung: Nicht zu verwechseln mit dem Bundesliga-Paket!).

Begegnungen Anstoß Übertragung FC Watford vs. FC Liverpool Samstag, 13.30 Uhr Sky Aston Villa vs. Wolverhampton Wanderes Samstag, 16.00 Uhr Sky Leicester City vs. Manchester United Samstag, 16.00 Uhr Sky Manchester City vs. FC Burnley Samstag, 16.00 Uhr Sky Norwich City vs. Brighton Hove & Albion Samstag, 16.00 Uhr Sky FC Southampton vs. Leeds United Samstag, 16.00 Uhr Sky FC Brentford vs. FC Chelsea Samstag, 18.30 Uhr Sky FC Everton vs. West Ham United Sonntag, 15.00 Uhr Sky Newcastle United vs. Tottenham Hotspur Sonntag, 17.30 Uhr Sky FC Arsenal vs. Crystal Palace Montag, 21.00 Uhr Sky

Serie A am Wochenende: Alle Spiele heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen

Auf unserer Europa-Reise wird es jetzt sonniger, es geht nach Italien. Hier gibt es an diesem Wochenende gleich zwei Top-Partien auf allerhöchstem Niveau: Am Samstag um 18.00 Uhr hat Lazio Rom Inter Mailand zu Gast, genau 24 Stunden später empfängt Juventus Turin die AS Rom.

Das Gute an der Serie A: Jedes Spiel ist beim gleichen Anbieter zu sehen - und das auch noch auf DAZN! Wie der Streamingdienst die Serie A überträgt haben wir bereits erklärt. Diese Begegnungen finden an diesem Wochenende statt:

Begegnungen Anstoß Übertragung Spezia Calcio vs. US Salernitana Samstag, 15.00 Uhr DAZN Lazio Rom vs. Inter Mailand Samstag, 18.00 Uhr DAZN AC Mailand vs. Hellas Verona Samstag, 20.45 Uhr DAZN Cagliari Calcio vs. Sampdoria Genua Sonntag, 12.30 Uhr DAZN FC Empoli vs. Atalanta Bergamo Sonntag, 15.00 Uhr DAZN CFC Genua 1893 vs. Sassuolo Calcio Sonntag, 15.00 Uhr DAZN Udinese Calcio vs. FC Bologna Sonntag, 15.00 Uhr DAZN SSC Neapel vs. FC Turin Sonntag, 18.00 Uhr DAZN Juventus Turin vs. AS Rom Sonntag, 20.45 Uhr DAZN FC Venedig vs. AC Florenz Montag, 20.45 Uhr DAZN

Ligue 1 heute LIVE sehen: Alle Spiele des Wochenendes im TV und LIVE-STREAM sehen

Apropos Fußball auf höchstem Niveau: Die Ligue 1 hat in dieser Saison mächtig aufgerüstet. Der Titelanwärter Nummer eins kam bereits am Freitag im Spiel gegen Angers zum Einsatz - trotzdem gibt es heute noch eine Menge tolle Partien.

Olympique Lyon gegen die AS Monaco ist eine davon - kann Kevin Volland nach der Länderspielpause in Lyon treffen? Auch sonst hat die Ligue 1 viel zu bieten - genau wie die Serie A ist die gesamte Ligue 1 auf DAZN zu sehen.

Begegnungen Anstoß Übertragung PSG (Paris Saint-Germain) vs. Angers SCO Freitag, 21.00 Uhr DAZN Clermont Foot vs. Lille OSC Samstag, 17.00 Uhr DAZN Olympique Lyon vs. AS Monaco Samstag, 21.00 Uhr DAZN ES Troyes AC vs. OGC Nizza Sonntag, 13.00 Uhr DAZN Girodins Bordeaux vs. FC Nantes Sonntag, 15.00 Uhr DAZN Stade Brest vs. Stade Reims Sonntag, 15.00 Uhr DAZN FC Metz vs. Stade Rennes Sonntag, 15.00 Uhr DAZN Racing Straßbourg vs. AS Saint-Etienne Sonntag, 15.00 Uhr DAZN Montpellier HSC vs. RC Lens Sonntag, 17.00 Uhr DAZN Olympique Marseille vs. FC Lorient Sonntag, 20.45 Uhr DAZN

Die LaLiga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So seht ihr spanischen Fußball am Wochenende

Bleibt uns von den fünf großen europäischen Ligen nur noch eine - die spanische: In der LaLiga gibt es heute aber nicht wie geplant zehn Spiele, zwei wurden nämlich schon Tage vorher abgesagt.

Real Madrid und Atletico Madrid bleiben heute also zuhause. Dabei könnte Real die Spielpraxis brauchen: Am kommenden Wochenende steigt der Clasico - das Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird zum ersten Mal seit Jahren stattfinden, ohne dass Lionel Messi bei den Katalanen unter Vertrag steht. Und gute Nachrichten für alle LaLiga-Liebhaber: Auch die Primera Division wird vollständig auf DAZN gezeigt!