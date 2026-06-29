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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Fußball-WM 2026: So sichern Sie sich Tickets für Frankreich – K.o.-Runde, nächste Spiele, Preise und mehr

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Frankreich
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé

Die Gelegenheit, die extravaganten Franzosen bei der Weltmeisterschaft zu sehen, sollten Sie sich nicht entgehen lassen

Frankreich hat sich mit einer starken Leistung für die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Senegal gewann die Mannschaft 3:0 gegen den Irak und 4:1 gegen Norwegen.

Die "Les Bleus", zweimalige Weltmeister, gehören zu nur sechs Nationen, die mehrmals den Titel gewannen, und ihre makellose Gruppenphase festigt ihren Status als Favoriten auf den Titel in Nordamerika.

Als Nächstes trifft Frankreich in der Runde der letzten 32 am Dienstag, 30. Juni, im MetLife Stadium auf Schweden.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für die nächsten K.o.-Spiele Frankreichs bekommen und was diese kosten.

Tickets für die WM 2026 in FrankreichJetzt buchen

Spielplan der französischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

DatumSpiel (Anstoßzeit vor Ort) AustragungsortEndstand / Tickets
Dienstag, 16. JuniFrankreich gegen Senegal (15:00 Uhr ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Frankreich gewann 3:1
Montag, 22. Juni Frankreich gegen Irak (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Frankreich gewann 3:1
Freitag, 26. Juni Frankreich gegen Norwegen (15:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Foxborough) Frankreich gewann 4:1
Dienstag, 30. JuniFrankreich gegen Schweden (17:00 Uhr ET)MetLife Stadium, East RutherfordTickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Frankreich

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM-Tickets 2026 für Frankreich –jetzt buchen

Wie viel kosten Tickets für die Fußball-WM 2026 in Frankreich?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

TerminePhase / KategorieOffizielle PreisspanneGeschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. JuliRunde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten)225 $ – 540 $550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. JuliRunde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)225 $ – 540 $400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. JuliAchtelfinale240 $ – 640 $650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. JuliViertelfinale450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. JuliHalbfinale930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. JuliSpiel um Platz drei250 $ – 800 $500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. JuliFIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Frankreichs Weg ins WM-Finale 2026

Da Frankreich die Gruppe I als Erster beendet hat, gelten diese Termine, Anpfiffszeiten und Spielorte, wenn die Mannschaft bis ins WM-Finale am 19. Juli kommt.

Gewinnen die Franzosen am Dienstag gegen Schweden, treffen sie im Achtelfinale auf Deutschland oder Paraguay.

Im Viertelfinale könnten Kanada, die Niederlande oder Marokko warten, im Halbfinale Spanien oder Portugal und im Finale Brasilien, Argentinien oder England.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)RundeAustragungsortMögliche PaarungTickets
30. Juni (17:00 Uhr ET)Runde der letzten 32MetLife Stadium (East Rutherford)Frankreich gegen Schweden

Tickets

4. Juli (17:00 Uhr ET)AchtelfinaleLincoln Financial Field (Philadelphia)Spiel 89: gegen Deutschland oder ParaguayTickets
9. Juli (16:00 Uhr ET)ViertelfinaleGillette Stadium (Foxborough)Spiel 97: gegen Kanada/Niederlande/MarokkoTickets
14. Juli (14:00 Uhr CDT)HalbfinaleAT&T Stadium (Arlington)Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 98Tickets
19. Juli (15:00 Uhr ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101

Tickets

Was ist von Frankreich bei der WM 2026 zu erwarten?

Der Kern des PSG-Teams – mit dem Angriffstrio Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Désiré Doué – zeigt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bereits starke Leistungen.

Eine Reihe von Stars aus Europas Top-Ligen verstärkt sie: Kapitän Kylian Mbappé (Real Madrid), der mit 60 Toren Olivier Giroud als Rekordtorschütze überholte.

Nach den zweiten Plätzen 2006 und 2022 steht für Frankreich viel auf dem Spiel. Trainer Deschamps kündigte an, dass dies sein letztes Turnier als Nationaltrainer sein wird. Die Mannschaft hat das Achtelfinale bereits erreicht und kann in Nordamerika um den Titel spielen.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Bereits im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und Stadien finden Sie unten:

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Estadio BBVA (Monterrey)50.113
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T-Stadion (Dallas)70.122
 NRG-Stadion (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi Stadium (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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