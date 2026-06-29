Frankreich hat sich mit einer starken Leistung für die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Senegal gewann die Mannschaft 3:0 gegen den Irak und 4:1 gegen Norwegen.

Die "Les Bleus", zweimalige Weltmeister, gehören zu nur sechs Nationen, die mehrmals den Titel gewannen, und ihre makellose Gruppenphase festigt ihren Status als Favoriten auf den Titel in Nordamerika.

Als Nächstes trifft Frankreich in der Runde der letzten 32 am Dienstag, 30. Juni, im MetLife Stadium auf Schweden.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für die nächsten K.o.-Spiele Frankreichs bekommen und was diese kosten.

Spielplan der französischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Dienstag, 16. Juni Frankreich gegen Senegal (15:00 Uhr ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Frankreich gewann 3:1 Montag, 22. Juni Frankreich gegen Irak (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Frankreich gewann 3:1 Freitag, 26. Juni Frankreich gegen Norwegen (15:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Foxborough) Frankreich gewann 4:1 Dienstag, 30. Juni Frankreich gegen Schweden (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Frankreich

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für die Fußball-WM 2026 in Frankreich?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Frankreichs Weg ins WM-Finale 2026

Da Frankreich die Gruppe I als Erster beendet hat, gelten diese Termine, Anpfiffszeiten und Spielorte, wenn die Mannschaft bis ins WM-Finale am 19. Juli kommt.

Gewinnen die Franzosen am Dienstag gegen Schweden, treffen sie im Achtelfinale auf Deutschland oder Paraguay.

Im Viertelfinale könnten Kanada, die Niederlande oder Marokko warten, im Halbfinale Spanien oder Portugal und im Finale Brasilien, Argentinien oder England.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 30. Juni (17:00 Uhr ET) Runde der letzten 32 MetLife Stadium (East Rutherford) Frankreich gegen Schweden Tickets 4. Juli (17:00 Uhr ET) Achtelfinale Lincoln Financial Field (Philadelphia) Spiel 89: gegen Deutschland oder Paraguay Tickets 9. Juli (16:00 Uhr ET) Viertelfinale Gillette Stadium (Foxborough) Spiel 97: gegen Kanada/Niederlande/Marokko Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium (Arlington) Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 98 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101 Tickets

Was ist von Frankreich bei der WM 2026 zu erwarten?

Der Kern des PSG-Teams – mit dem Angriffstrio Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Désiré Doué – zeigt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bereits starke Leistungen.

Eine Reihe von Stars aus Europas Top-Ligen verstärkt sie: Kapitän Kylian Mbappé (Real Madrid), der mit 60 Toren Olivier Giroud als Rekordtorschütze überholte.

Nach den zweiten Plätzen 2006 und 2022 steht für Frankreich viel auf dem Spiel. Trainer Deschamps kündigte an, dass dies sein letztes Turnier als Nationaltrainer sein wird. Die Mannschaft hat das Achtelfinale bereits erreicht und kann in Nordamerika um den Titel spielen.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Bereits im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und Stadien finden Sie unten: