Mehr als 200.000 Zuschauer sahen die drei Gruppenspiele der USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft im SoFi Stadium (Los Angeles) und im Lumen Field (Seattle), und die Fans der USMNT werden die Stadien auch künftig füllen, wann und wo immer die "Stars and Stripes" spielen.

Die Mannschaft von Mauricio Pochettino startete stark, besiegte Paraguay 4:0 und gewann danach 2:0 gegen Australien, wodurch sie Platz eins in Gruppe D holte. Am Mittwoch (1. Juli) folgt im Levi’s Stadium in Santa Clara das Achtelfinale gegen Bosnien-Herzegowina.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, erklärt, wie Sie sich Plätze für die US-Spiele sichern und was diese kosten.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der USA bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Freitag, 12. Juni USA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die USA gewannen 4:1 Freitag, 19. Juni USA gegen Australien (12 Uhr PT) Lumen Field, Seattle Die USA gewannen 2:0 Donnerstag, 25. Juni USA gegen die Türkei (19 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die Türkei gewann 3:2. Mittwoch, 1. Juli USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT) Levi’s Stadium, Santa Clara Tickets

So kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die WM 2026 in den USA?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Der Weg der USA ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da die USA als Erster der Gruppe D weitergekommen sind, gelten folgende Termine, Anpfiffszeiten und Orte, wenn sie bis ins Finale am 19. Juli vorstoßen.

Siegen die USA am Mittwoch gegen Bosnien und Herzegowina, spielen sie im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien oder Senegal. Tritt das Team von Trainer Pochettino gegen Belgien an, will es sich für die 2:5-Niederlage im März in Atlanta gegen die "Roten Teufel" revanchieren.

Im Viertelfinale könnten Spanien oder Portugal warten, im Halbfinale Frankreich und im Finale Brasilien, Argentinien oder England.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 1. Juli (17:00 Uhr PT) Runde der letzten 32 Levi’s Stadium, Santa Clara USA gegen Bosnien und Herzegowina Tickets 6. Juli (17:00 Uhr PT) Achtelfinale Lumen Field, Seattle Spiel 94: gegen Belgien oder Senegal Tickets 10. Juli (12 Uhr PT) Viertelfinale SoFi Stadium, Inglewood Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 93 Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium, Arlington Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102 Tickets

Was ist von den USA bei der Weltmeisterschaft 2026 zu erwarten?

Die USA überstanden 1994 als Gastgeber die Gruppenphase und verloren im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Brasilien. Bebetos Treffer in der zweiten Halbzeit entschied das Spiel.

Seitdem haben die "Stars and Stripes" große Fortschritte gemacht und sich für alle Weltmeisterschaften außer 2018 qualifiziert. Sie erreichten drei weitere Male das Achtelfinale (2010, 2014 und 2022) und überraschten viele, als sie 2002 das Viertelfinale erreichten.

Die USMNT hofft unter Mauricio Pochettino auf weitere Fortschritte. Mit der Ernennung des ehemaligen Trainers von Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und Chelsea im September 2024 setzten sie ein deutliches Zeichen.

Wer gehört zum Kader der USA für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der die USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertreten wird: