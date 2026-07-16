Frankreichs Traum, zum zweiten Mal in Folge das Finale einer FIFA-Weltmeisterschaft zu erreichen, endete im Halbfinale.

Trotz eines starken Turniers unterlagen Didier Deschamps' "Les Bleus" in Dallas einer kalten spanischen Mannschaft mit 0:2, wodurch ihr Traum vom Titel am 19. Juli endete.

Als Nächstes steht für Frankreich das Spiel um Platz drei im Miami Stadium gegen den historischen Rivalen England an.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele Frankreichs bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Dienstag, 16. Juni Frankreich gegen Senegal (15:00 Uhr ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Frankreich gewann 3:1 Montag, 22. Juni Frankreich gegen Irak (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Frankreich gewann 3:1 Freitag, 26. Juni Frankreich gegen Norwegen (15:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Foxborough) Frankreich gewann 4:1 Dienstag, 30. Juni Frankreich gegen Schweden (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford Frankreich gewann 3:0 Samstag, 4. Juli Frankreich gegen Paraguay (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Frankreich gewann 1:0 Donnerstag, 9. Juli Frankreich gegen Marokko (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium, Foxborough Frankreich gewann 2:0 Dienstag, 14. Juli Frankreich gegen Spanien (14:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Frankreich verlor 0:2 Samstag, 18. Juli Frankreich gegen England Miami Stadium, Florida Tickets kaufen

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Frankreich

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden ist dies keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden ist dies keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die Fußball-WM 2026 in Frankreich?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 – 38.000+ $ (15.240 $)

Frankreichs Weg ins WM-Finale 2026

Da Frankreich die Gruppe I als Erster beendet hat, gelten folgende Termine, Anpfiffszeiten und Spielorte, wenn die Mannschaft das WM-Finale am 19. Juli erreicht.

Nach dem Sieg gegen Marokko im Viertelfinale trifft Frankreich im Halbfinale auf Spanien und im Finale auf Argentinien, England, Norwegen oder die Schweiz.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium (Arlington) Frankreich gegen Spanien Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: TBC gegen England oder Argentinien Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Nach seinem achten Turniertor im Viertelfinale Frankreichs gegen Marokko kehrte Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi an die Spitze der Rangliste um den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zurück. Auch Ousmane Dembélé, der in der Gruppenphase gegen Norwegen einen Hattrick in der ersten Halbzeit erzielt hatte, kletterte in der Rangliste nach oben, nachdem er gegen die "Atlas-Löwen" sein fünftes Turniertor erzielt hatte.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 8 gegen Spanien – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen England – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 Ausgeschieden Harry Kane (England) 6 vs Argentinien – Tickets Jude Bellingham (England) 6 gegen Argentinien – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 5 gegen Spanien – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 vs Frankreich – Tickets

Was ist von Frankreich bei der WM 2026 zu erwarten?

Der Kern des PSG-Teams mit der Offensive um Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Désiré Doué zeigt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bereits starke Leistungen.

Hinter ihnen stehen weitere Stars aus Europas Top-Ligen: Kapitän Kylian Mbappé (Real Madrid), der mit 64 Toren Olivier Giroud als Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ablöste, sowie der Spielmacher Michael Olise (Bayern München).

Nach den zweiten Plätzen 2006 und 2022 steht für Frankreich viel auf dem Spiel. Trainer Deschamps hat angekündigt, dass dies sein letztes Turnier als Nationaltrainer sein wird. Die goldene Generation hat daher die Chance, ihm zum Abschied einen weiteren Titel zu bescheren.