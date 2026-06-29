Fußball-WM 2026: So kaufen Sie Tickets für Brasilien – Termine, Preise und mehr

Der Jubel der Zuschauer, das Samba-Flair und der Wunsch nach dem sechsten Titel – die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 entzündet in ganz Nordamerika große Leidenschaft, und Brasilien steht im Mittelpunkt.

Als fünffacher Weltmeister und ständiger Favorit könnte der Weg der Seleção durch Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten zu den spannendsten Geschichten des Turniers werden.

Nach dem hart umkämpften 1:1 gegen Marokko im Auftaktspiel schlugen die Spieler von Carlo Ancelotti Haiti und Schottland jeweils 3:0 und holten sich Platz eins in Gruppe C.

Jetzt richtet sich Brasiliens Fokus auf Japan, denn am kommenden Montag (29. Juni) startet in Houston die K.o.-Runde.

GOAL zeigt Ihnen, wie Sie Tickets für die Fußball-WM 2026 in Brasilien erhalten, und nennt Preisklassen sowie aktuelle Verkaufsstellen.

Spielplan der WM 2026 in Brasilien

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Samstag, 13. Juni Brasilien gegen Marokko (18:00 Uhr ET) MetLife Stadium, New Jersey 1:1 Freitag, 19. Juni Brasilien gegen Haiti (20:30 Uhr ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Brasilien gewann 3:0 Mittwoch, 24. Juni Schottland gegen Brasilien (18:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium, Florida Brasilien gewann 3:0 Montag, 29. Juni Brasilien gegen Schweden (12 Uhr CDT) NRG Stadium, Houston Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Brasilien

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

WM-Tickets 2026 in Brasilien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und Stadien finden Sie unten: