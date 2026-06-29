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Vinicius Junior and Matheus Cunha of Brazil celebrate after scoringGetty Images
Book Brazil World Cup Tickets

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Fußball-WM 2026: So kaufen Sie Tickets für Brasilien – Termine, Preise und mehr

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Weltmeisterschaft
Brasilien
Vinicius Junior

Verpassen Sie nicht die Chance, Vinicius Junior, Raphinha und andere Stars der Seleção bei der Weltmeisterschaft in Aktion zu sehen.

Der Jubel der Zuschauer, das Samba-Flair und der Wunsch nach dem sechsten Titel – die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 entzündet in ganz Nordamerika große Leidenschaft, und Brasilien steht im Mittelpunkt. 

Als fünffacher Weltmeister und ständiger Favorit könnte der Weg der Seleção durch Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten zu den spannendsten Geschichten des Turniers werden.

Nach dem hart umkämpften 1:1 gegen Marokko im Auftaktspiel schlugen die Spieler von Carlo Ancelotti Haiti und Schottland jeweils 3:0 und holten sich Platz eins in Gruppe C.
Jetzt richtet sich Brasiliens Fokus auf Japan, denn am kommenden Montag (29. Juni) startet in Houston die K.o.-Runde.

GOAL zeigt Ihnen, wie Sie Tickets für die Fußball-WM 2026 in Brasilien erhalten, und nennt Preisklassen sowie aktuelle Verkaufsstellen.

Tickets fürdie WM in Brasilien –Tickets buchen

Spielplan der WM 2026 in Brasilien

DatumSpiel (Anstoßzeit vor Ort)AustragungsortEndstand / Tickets
Samstag, 13. Juni Brasilien gegen Marokko (18:00 Uhr ET)MetLife Stadium, New Jersey1:1
Freitag, 19. Juni Brasilien gegen Haiti (20:30 Uhr ET)Lincoln Financial Field, PhiladelphiaBrasilien gewann 3:0
Mittwoch, 24. Juni Schottland gegen Brasilien (18:00 Uhr ET)Hard Rock Stadium, FloridaBrasilien gewann 3:0
Montag, 29. JuniBrasilien gegen Schweden (12 Uhr CDT)NRG Stadium, HoustonTickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Brasilien

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

WM-Tickets für Brasilien –Tickets buchen

WM-Tickets 2026 in Brasilien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

KategorieGruppenphaseRunde der letzten 32 – ViertelfinaleHalbfinale & Finale
Kategorie 1250–400 $600 $ – 1.200 $1.500 $ – 6.730 $
Kategorie 2150 $ – 280 $400–800 $1.000 $ – 4.210 $
Kategorie 3100 $ – 200 $200–500 $600–2.790 $
Kategorie 460–120 $150–350 $400–2.030 $

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und Stadien finden Sie unten:

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver)54.000


BMO Field (Toronto)45.000
MexikoEstadio Banorte (Mexiko-Stadt)83.000


Estadio Akron (Guadalajara)48.000


Estadio BBVA (Monterrey)53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta)75.000


Gillette Stadium (Foxborough)65.000


AT&T-Stadion (Dallas)94.000


NRG-Stadion (Houston)72.000


Arrowhead Stadium (Kansas City)73.000


SoFi-Stadion (Inglewood)70.000


Hard Rock Stadium (Miami)65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)69.000


Levi’s Stadium (San Francisco)71.000


Lumen Field (Seattle)69.000