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Fußball-WM 2026: So kaufen Sie Tickets für Brasilien – Termine der K.o.-Runde, durchschnittliche Ticketpreise und mehr

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Vinicius Junior

Verpassen Sie nicht die Chance, Vinicius Junior, Raphinha und die anderen Stars der Seleção bei der Weltmeisterschaft in Aktion zu sehen.

Der Jubel der Zuschauer, das Samba-Flair und der Traum vom sechsten Stern – die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 entzündet in ganz Nordamerika Begeisterung, und Brasilien steht im Mittelpunkt. 

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien peilt einen historischen sechsten Stern an und erreicht nach einer späten Wende das Achtelfinale gegen Norwegen. 

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti zeigte ihre Klasse und setzte sich im Sechzehntelfinale gegen Japan mit 2:1 durch – besiegelt durch den Siegtreffer von Gabriel Martinelli in der 95. Minute. 

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Spielplan der WM 2026 in Brasilien

DatumSpiel (Anstoßzeit vor Ort)AustragungsortEndstand / Tickets
Samstag, 13. Juni Brasilien gegen Marokko (18:00 Uhr ET)MetLife Stadium, New Jersey1:1
Freitag, 19. Juni Brasilien gegen Haiti (20:30 Uhr ET)Lincoln Financial Field, Philadelphia3:0
Mittwoch, 24. Juni Schottland gegen Brasilien (18:00 Uhr ET)Hard Rock Stadium, Florida3:0
Montag, 29. JuniBrasilien gegen Japan (12:00 Uhr CDT)NRG Stadium, Houston2:1
Sonntag, 5. JuliBrasilien gegen NorwegenNew York New Jersey Stadium, East RutherfordTickets kaufen

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Brasilien

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM-Tickets für Brasilien –Tickets buchen

WM-Tickets 2026 in Brasilien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

KategorieGruppenphaseRunde der letzten 32 – ViertelfinaleHalbfinale & Finale
Kategorie 1250–400 $600 $ – 1.200 $1.500 $ – 6.730 $
Kategorie 2150 $ – 280 $400–800 $1.000 $ – 4.210 $
Kategorie 3100 $ – 200 $200–500 $600–2.790 $
Kategorie 460–120 $150–350 $400–2.030 $

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die folgende Liste zeigt die Städte und ihre Stadien:

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver)54.000


BMO Field (Toronto)45.000
MexikoEstadio Banorte (Mexiko-Stadt)83.000


Estadio Akron (Guadalajara)48.000


Estadio BBVA (Monterrey)53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta)75.000


Gillette Stadium (Foxborough)65.000


AT&T-Stadion (Dallas)94.000


NRG-Stadion (Houston)72.000


Arrowhead Stadium (Kansas City)73.000


SoFi-Stadion (Inglewood)70.000


Hard Rock Stadium (Miami)65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)69.000


Levi’s Stadium (San Francisco)71.000


Lumen Field (Seattle)69.000