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Fußball-WM 2026: So kaufen Sie Tickets für Belgien – Termine, K.o.-Spiele, Durchschnittspreise und mehr

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Alles, was Sie wissen müssen, um die "Red Devils" diesen Sommer in Nordamerika live zu erleben

Belgiens Talent für legendäre Turnierdramen steht im Mittelpunkt, während sich die "Roten Teufel" auf das explosive Achtelfinale gegen den Mitgastgeber USA vorbereiten. 

Belgien sicherte sich seinen Platz durch ein Comeback im 32er-Finale gegen Senegal, als die Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch einen 3:2-Sieg in der Verlängerung errang. Diese Rettung zeigte, dass zwar die "goldene Generation" den Stab weitergereicht hat, die Tradition für spannende Turnierspiele jedoch nach wie vor ungebrochen ist. 

Mit der Ruhe von Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku sowie dem Tempo von Jérémy Doku will Belgien seine Erfahrung nutzen und das laute Publikum in Seattle ausbremsen.

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Wie sieht der Spielplan Belgiens in der Gruppenphase der WM 2026 aus?

DatumSpiel (Anstoßzeit vor Ort)AustragungsortEndstand/Tickets
Montag, 15. JuniBelgien gegen Ägypten (12 Uhr)Lumen Field (Seattle)1:1
Sonntag, 21. JuniBelgien gegen Iran (12 Uhr)SoFi Stadium (Inglewood)0:0
Freitag, 26. JuniBelgien gegen Neuseeland (20 Uhr)BC Place (Vancouver)5:1
Mittwoch, 1. JuliBelgien gegen Senegal (13 Uhr)Seattle Stadium (Lumen Field)3:2
Montag, 6. JuliUSA gegen Belgien (17:00 Uhr)Seattle Stadium (Lumen Field)Tickets kaufen

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Belgien

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt aktuell extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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Belgien gegen Senegal – Bilanz der bisherigen Begegnungen

Obwohl beide Teams seit Jahrzehnten regelmäßig bei großen Turnieren und Freundschaftsspielen antreten, haben sie sich bisher aus dem Weg gegangen. Sie trafen weder in einem Freundschaftsspiel noch beim Confederations Cup oder bei früheren Weltmeisterschaften aufeinander.

Die einzige "Verbindung" vor diesem Spiel ist persönlich: Der belgische Mittelfeldspieler Amadou Onana kam in Dakar, Senegal, zur Welt, wuchs dort auf und zog später nach Europa. Nun trifft er zum ersten Mal auf sein Geburtsland.

Wer gehört zum belgischen WM-Kader? Der endgültige 26-Mann-Kader

Unter der strategischen Leitung von Trainer Rudi Garcia hat die belgische Fußballnationalmannschaft (die "Roten Teufel") ihren offiziellen 26-Mann-Kader festgelegt. Mit dem Ziel, einen lang ersehnten internationalen Titel zu erringen, führt Belgien eine anspruchsvolle Gruppe G an, in der die körperlich starken Ägypter, der Turnier-Dauerbrenner Iran und der Playoff-Sieger Neuseeland vertreten sind.

Der Kader bietet eine bewusste Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. In der Abwehr stehen Real-Madrid-Torhüter Thibaut Courtois, Timothy Castagne und der Routinier Thomas Meunier. Im Mittelfeld lenken Kevin De Bruyne und Amadou Onana das Spiel, vorne wirken Sprinter Jérémy Doku von Manchester City und der Rekordtorschütze Romelu Lukaku.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Weg durch die K.-o.-Runden planen oder sich nach Tickets auf dem Sekundärmarkt in Seattle, Los Angeles und Vancouver umsehen – hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Belgien vertritt:

PositionSpielerAktueller Verein / Region
TorhüterThibaut CourtoisReal Madrid
 Senne LammensRoyal Antwerp
 Mike PendersStraßburg
VerteidigerTimothy CastagneFulham
 Zeno DebastSporting CP
 Maxim De CuyperClub Brügge
 Koni De WinterGenoa
 Brandon MecheleClub Brügge
 Thomas MeunierLille
 Nathan NgoyStandard Lüttich
 Joaquin SeysClub Brügge
 Arthur TheateEintracht Frankfurt
MittelfeldspielerKevin De Bruyne (C)Manchester City
 Amadou OnanaAston Villa
 Nicolas RaskinRangers
 Youri TielemansAston Villa
 Hans VanakenClub Brügge
 Axel WitselAtlético Madrid
StürmerCharles De KetelaereAtalanta
 Jérémy DokuManchester City
 Matias Fernandez-PardoGent
 Romelu LukakuNeapel
 Dodi LukébakioSevilla
 Diego MoreiraStraßburg
 Alexis SaelemaekersAC Mailand
 Leandro TrossardArsenal

Belgien: Wie viel kosten die Tickets für die Fußball-WM 2026?

Die Eintrittskarten für die Gruppenspiele Belgiens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in folgende Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.
  • Kategorie 2: Diese Tickets liegen auf der oberen und unteren Sitzebene außerhalb von Kategorie 1.
  • Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
  • Kategorie 4: Die günstigsten Plätze liegen im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise können in den verschiedenen Vorverkaufs- und Verkaufsphasen schwanken. Hier finden Sie eine Übersicht über die voraussichtlichen Preise:

BühneTicketpreisspanne
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 $
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $
Runde der letzten 32105–750
Achtelfinale170 $ – 980 $ 
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $
Finale2.030 $ – 7.875 $

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