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Australia World Cup ticketsGetty Images
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Fußball-WM 2026: So kaufen Sie Tickets für Australien – Termine, Spielplan, Preise und mehr

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Weltmeisterschaft
Australien
N. Irankunda

Die "Grün-Goldenen" haben den Einzug in die K.o.-Runde geschafft, und Sie können immer noch Tickets buchen, um sie live zu sehen

Australien blieb in den letzten beiden Gruppenspielen ohne Tor, doch der 2:0-Auftaktsieg gegen die Türkei reichte, um sich zum zweiten Mal in Folge für die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Nun peilen die Australier ihren ersten Sieg in der K.o.-Runde an. Vor vier Jahren in Katar verlor die Mannschaft im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien, 2006 unterlag sie in derselben Runde 0:1 gegen Italien.

Als Nächstes trifft Tony Popovics "Socceroos" am Freitag, 3. Juli, in Dallas auf Ägypten.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für Australien gegen Ägypten bekommen und was sie kosten.

Tickets für die WM 2026 in AustralienJetzt buchen

Ergebnisse und Spielplan der australischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

DatumSpiel (Anstoßzeit vor Ort)AustragungsortEndstand / Tickets
Samstag, 13. JuniAustralien gegen Türkei (21:00 Uhr PDT)BC Place (Vancouver)Australien gewann 2:0.
Freitag, 19. JuniUSA gegen Australien (12 Uhr PT)Lumen Field (Seattle)Die USA gewannen 2:0
Donnerstag, 25. JuniParaguay gegen Australien (19 Uhr PT)Levi’s Stadium (San Francisco)0:0
Freitag, 3. JuliAustralien gegen Ägypten (13:00 Uhr CDT)AT&T Stadium, ArlingtonTickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Australien

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM 2026 in Australien –Jetztbuchen

WM 2026 in Australien: Wie viel kosten die Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

TerminePhase / KategorieOffizielle PreisspanneGeschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. JuliRunde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)225 $ – 540 $550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. JuliRunde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)225 $ – 540 $400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. JuliAchtelfinale240 $ – 640 $650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9. Juli – 11. JuliViertelfinale450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. JuliHalbfinale930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. JuliSpiel um Platz drei250 $ – 800 $500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. JuliFIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Australiens Weg ins WM-Finale 2026

Da Australien in Gruppe D Platz drei belegte, stehen hier die Termine, Anpfiffszeiten und Orte der Spiele, falls das Team bis ins Finale am 19. Juli kommt.

Siegt Australien am Freitag gegen Ägypten, spielt die Mannschaft im Achtelfinale in Atlanta gegen Argentinien oder Kap Verde.

Im Viertelfinale könnte Kolumbien warten, im Halbfinale Brasilien, Argentinien oder England und im Finale Frankreich, Spanien oder Portugal.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)RundeAustragungsortMögliche PaarungTickets
3. Juli (13:00 Uhr CDT)Runde der letzten 32AT&T Stadium, ArlingtonAustralien gegen ÄgyptenTickets
7. Juli (12:00 Uhr ET)AchtelfinaleMercedes-Benz Stadium, AtlantaSpiel 95: Argentinien gegen Kap VerdeTickets
11. Juli (20:00 Uhr CDT)ViertelfinaleArrowhead Stadium, Kansas CitySpiel 100: gegen den Sieger von Spiel 96Tickets
15. Juli (15:00 Uhr ET)HalbfinaleMercedes-Benz Stadium, AtlantaSpiel 102: gegen den Sieger von Spiel 99Tickets
19. Juli (15:00 Uhr ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101Tickets

Wer gehört zum australischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Australien vertritt:

PositionSpielerAktueller Verein
TorhüterMathew Ryan (C)Levante
 Paul IzzoRanders
 Patrick BeachMelbourne City
VerteidigerHarry SouttarLeicester City
 Aziz BehichMelbourne City
 Jordan BosFeyenoord
 Cameron BurgessSwansea City
 Alessandro CircatiParma
 Milos DegenekAPOEL
 Jason GeriaAlbirex Niigata
 Lucas HerringtonBrisbane Roar
 Jacob ItalianoBorussia Mönchengladbach
 Kai TrewinMelbourne City
MittelfeldspielerJackson IrvineFC St. Pauli
 Connor MetcalfeFC St. Pauli
 Ajdin HrusticHellas Verona
 Cameron DevlinHearts
 Aiden O'NeillStandard Lüttich
 Paul Okon-EngstlerBenfica
StürmerNestory IrankundaWatford
 Cristian VolpatoSassuolo
 Mathew LeckieMelbourne City
 Awer MabilGrasshopper Zürich
 Mohamed TouréRanders
 Nishan VelupillayMelbourne Victory
 Tete YengiMachida Zelvia

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt (zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten). Sehen Sie sich unten die Städte und die Stadien an, die als Austragungsorte dienen werden:

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver)54.000


BMO Field (Toronto)45.000
MexikoEstadio Banorte (Mexiko-Stadt)83.000


Estadio Akron (Guadalajara)48.000


Estadio BBVA (Monterrey)53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta)75.000


Gillette Stadium (Foxborough)65.000


AT&T-Stadion (Dallas)94.000


NRG-Stadion (Houston)72.000


Arrowhead Stadium (Kansas City)73.000


SoFi-Stadion (Inglewood)70.000


Hard Rock Stadium (Miami)65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)69.000


Levi’s Stadium (San Francisco)71.000


Lumen Field (Seattle)69.000

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