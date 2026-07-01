Fußball-WM 2026: So kaufen Sie Tickets für Australien – Termine, Spielplan, Preise und mehr

Australien blieb in den letzten beiden Gruppenspielen ohne Tor, doch der 2:0-Auftaktsieg gegen die Türkei reichte, um sich zum zweiten Mal in Folge für die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Nun peilen die Australier ihren ersten Sieg in der K.o.-Runde an. Vor vier Jahren in Katar verlor die Mannschaft im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien, 2006 unterlag sie in derselben Runde 0:1 gegen Italien.

Als Nächstes trifft Tony Popovics "Socceroos" am Freitag, 3. Juli, in Dallas auf Ägypten.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für Australien gegen Ägypten bekommen und was sie kosten.

Ergebnisse und Spielplan der australischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Samstag, 13. Juni Australien gegen Türkei (21:00 Uhr PDT) BC Place (Vancouver) Australien gewann 2:0. Freitag, 19. Juni USA gegen Australien (12 Uhr PT) Lumen Field (Seattle) Die USA gewannen 2:0 Donnerstag, 25. Juni Paraguay gegen Australien (19 Uhr PT) Levi’s Stadium (San Francisco) 0:0 Freitag, 3. Juli Australien gegen Ägypten (13:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Australien

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM 2026 in Australien: Wie viel kosten die Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Australiens Weg ins WM-Finale 2026

Da Australien in Gruppe D Platz drei belegte, stehen hier die Termine, Anpfiffszeiten und Orte der Spiele, falls das Team bis ins Finale am 19. Juli kommt.

Siegt Australien am Freitag gegen Ägypten, spielt die Mannschaft im Achtelfinale in Atlanta gegen Argentinien oder Kap Verde.

Im Viertelfinale könnte Kolumbien warten, im Halbfinale Brasilien, Argentinien oder England und im Finale Frankreich, Spanien oder Portugal.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 3. Juli (13:00 Uhr CDT) Runde der letzten 32 AT&T Stadium, Arlington Australien gegen Ägypten Tickets 7. Juli (12:00 Uhr ET) Achtelfinale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Spiel 95: Argentinien gegen Kap Verde Tickets 11. Juli (20:00 Uhr CDT) Viertelfinale Arrowhead Stadium, Kansas City Spiel 100: gegen den Sieger von Spiel 96 Tickets 15. Juli (15:00 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 99 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101 Tickets

Wer gehört zum australischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Australien vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Mathew Ryan (C) Levante Paul Izzo Randers Patrick Beach Melbourne City Verteidiger Harry Souttar Leicester City Aziz Behich Melbourne City Jordan Bos Feyenoord Cameron Burgess Swansea City Alessandro Circati Parma Milos Degenek APOEL Jason Geria Albirex Niigata Lucas Herrington Brisbane Roar Jacob Italiano Borussia Mönchengladbach Kai Trewin Melbourne City Mittelfeldspieler Jackson Irvine FC St. Pauli Connor Metcalfe FC St. Pauli Ajdin Hrustic Hellas Verona Cameron Devlin Hearts Aiden O'Neill Standard Lüttich Paul Okon-Engstler Benfica Stürmer Nestory Irankunda Watford Cristian Volpato Sassuolo Mathew Leckie Melbourne City Awer Mabil Grasshopper Zürich Mohamed Touré Randers Nishan Velupillay Melbourne Victory Tete Yengi Machida Zelvia

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt (zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten). Sehen Sie sich unten die Städte und die Stadien an, die als Austragungsorte dienen werden: