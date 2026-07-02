Belgiens Talent für legendäre Turnierdramen steht im Mittelpunkt, während sich die "Roten Teufel" auf das explosive Achtelfinale gegen den Mitgastgeber USA vorbereiten.

Belgien sicherte sich seinen Platz durch ein Comeback im 32er-Spiel gegen Senegal, als die Mannschaft einen 0:2-Rückstand kurz vor Ende der regulären Spielzeit aufholte und schließlich einen 3:2-Sieg in der Verlängerung errang. Diese Rettung zeigte, dass zwar die "goldene Generation" den Stab weitergereicht hat, die Tradition für spannende Turnierspiele jedoch nach wie vor ungebrochen ist.

Mit der Routine von Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku sowie der Geschwindigkeit von Jérémy Doku will Belgien seine Erfahrung ausspielen und das laute Publikum in Seattle ausblenden.

Wie sieht der Spielplan Belgiens in der Gruppenphase der WM 2026 aus?

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Tickets Montag, 15. Juni Belgien gegen Ägypten (12 Uhr) Lumen Field (Seattle) 1:1 Sonntag, 21. Juni Belgien gegen Iran (12 Uhr) SoFi Stadium (Inglewood) 0:0 Freitag, 26. Juni Belgien gegen Neuseeland (20 Uhr) BC Place (Vancouver) 5:1 Mittwoch, 1. Juli Belgien gegen Senegal (13 Uhr) Seattle Stadium (Lumen Field) 3:2 Montag, 6. Juli USA gegen Belgien (17:00 Uhr) Seattle Stadium (Lumen Field) Tickets kaufen

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Belgien

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist das Angebot aus dem Primärverkauf jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Belgien gegen Senegal – Bilanz der bisherigen Begegnungen

Obwohl beide Teams seit Jahrzehnten regelmäßig bei großen Turnieren und Freundschaftsspielen antreten, haben sie sich noch nie begegnet. Ein Duell gab es weder in einem Freundschaftsspiel noch beim Confederations Cup oder bei früheren Weltmeisterschaften.

Die einzige "Verbindung" vor diesem Spiel ist persönlich: Der belgische Mittelfeldspieler Amadou Onana kam in Dakar, Senegal, zur Welt, wuchs dort auf und zog später nach Europa. Nun trifft er zum ersten Mal auf sein Geburtsland.

Wer gehört zum belgischen WM-Kader? Der endgültige 26-Mann-Kader

Unter der strategischen Leitung von Trainer Rudi Garcia hat die belgische Fußballnationalmannschaft (die "Roten Teufel") ihren offiziellen 26-Mann-Kader festgelegt. Mit dem Ziel, einen lang ersehnten internationalen Titel zu erringen, führt Belgien eine anspruchsvolle Gruppe G an, in der die körperlich starken Ägypter, der Turnier-Dauerbrenner Iran und der Playoff-Sieger Neuseeland vertreten sind.

Der Kader bietet eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. In der Abwehr stehen Real-Madrid-Torhüter Thibaut Courtois, Timothy Castagne und der erfahrene Thomas Meunier. Im Mittelfeld lenken Kevin De Bruyne und Amadou Onana das Spiel, vorne wirken Sprinter Jérémy Doku von Manchester City und der Rekordtorschütze Romelu Lukaku.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Weg durch die K.-o.-Runden planen oder sich nach Tickets auf dem Sekundärmarkt in Seattle, Los Angeles und Vancouver umsehen – hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Belgien vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein / Region Torhüter Thibaut Courtois Real Madrid Senne Lammens Royal Antwerp Mike Penders Straßburg Verteidiger Timothy Castagne Fulham Zeno Debast Sporting CP Maxim De Cuyper Club Brügge Koni De Winter Genoa Brandon Mechele Club Brügge Thomas Meunier Lille Nathan Ngoy Standard Lüttich Joaquin Seys Club Brügge Arthur Theate Eintracht Frankfurt Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne (C) Manchester City Amadou Onana Aston Villa Nicolas Raskin Rangers Youri Tielemans Aston Villa Hans Vanaken Club Brügge Axel Witsel Atlético Madrid Stürmer Charles De Ketelaere Atalanta Jérémy Doku Manchester City Matias Fernandez-Pardo Gent Romelu Lukaku Neapel Dodi Lukébakio Sevilla Diego Moreira Straßburg Alexis Saelemaekers AC Mailand Leandro Trossard Arsenal

Belgien: Wie viel kosten die Tickets für die Fußball-WM 2026?

Die Eintrittskarten für die Gruppenspiele Belgiens bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gliedern sich in folgende Kategorien:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Rang.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Rang. Kategorie 2: Diese Tickets beziehen sich auf Sitzplätze in der oberen und unteren Reihe außerhalb von Kategorie 1.

Diese Tickets beziehen sich auf Sitzplätze in der oberen und unteren Reihe außerhalb von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie, die sich im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien befindet.

Die Preise können in den verschiedenen Vorverkaufs- und Verkaufsphasen schwanken. Hier finden Sie eine Übersicht über die voraussichtlichen Preise: