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Egypt's National Team TicketsGetty
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Fußball-WM 2026 in Ägypten: So kaufen Sie Tickets – Termine, Spielplan, Preise und mehr

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Ägypten
M. Salah
O. Marmoush

Sichern Sie sich Ihre Plätze, um Mo Salah, Omar Marmoush und andere bei der Weltmeisterschaft live zu erleben

Mit Mohamed Salah, Trezeguet und Omar Marmoush verfügt Ägypten über ein Team, das jeden Fußball-Favoriten gefährlich werden kann.

Nach einer ungeschlagenen Gruppenphase, zu der auch der historische 3:1-Sieg gegen Neuseeland gehörte – der erste WM-Sieg Ägyptens überhaupt –, wollen die Pharaonen in Nordamerika so weit wie möglich kommen. Ihre Reise geht am Freitag (3. Juli) in Dallas mit dem Sechzehntelfinale gegen Australien weiter.

GOAL liefert alle Infos zu den WM-2026-Tickets, auch wie Sie sich Plätze für die Spiele Ägyptens sichern und was sie kosten.

WM-Tickets für Ägypten –Jetzt buchen

Ergebnisse und Spielplan der ägyptischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

DatumSpiel (Anstoßzeit vor Ort)AustragungsortEndstand/Tickets
Montag, 15. JuniBelgien gegen Ägypten (12 Uhr PT)Lumen Field (Seattle)1:1
Sonntag, 21. JuniNeuseeland gegen Ägypten (18:00 Uhr PDT)BC Place (Vancouver)Ägypten gewann 3:1
Freitag, 26. JuniÄgypten gegen Iran (20:00 Uhr PT)Lumen Field (Seattle)1:1
Freitag, 3. JuliAustralien gegen Ägypten (13:00 Uhr CDT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Ägypten

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets Ausschau halten. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM-Tickets für Ägypten –Jetzt buchen

WM-Tickets für Ägypten 2026: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

TerminePhase / KategorieOffizielle PreisspanneGeschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. JuliRunde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)225 $ – 540 $550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. JuliRunde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)225 $ – 540 $400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. JuliAchtelfinale240 $ – 640 $650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9. Juli – 11. JuliViertelfinale450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. JuliHalbfinale930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. JuliSpiel um Platz drei250 $ – 800 $500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. JuliFIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Ägyptens Weg ins WM-Finale 2026

Weil Ägypten in Gruppe G Platz zwei belegte, gelten diese Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, wenn das Team bis ins WM-Finale am 19. Juli vorstößt.

Siegt Ägypten am Freitag gegen Australien, spielt es im Achtelfinale in Atlanta gegen Argentinien oder Kap Verde.

Im Viertelfinale könnte Kolumbien warten, im Halbfinale Brasilien, Argentinien oder England und im Finale Frankreich, Spanien oder Portugal.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)RundeAustragungsortMögliche PaarungTickets
3. Juli (13:00 Uhr CDT)Runde der letzten 32AT&T Stadium, ArlingtonÄgypten gegen AustralienTickets
7. Juli (12:00 Uhr ET)AchtelfinaleMercedes-Benz Stadium, AtlantaSpiel 95: gegen Argentinien oder Kap VerdeTickets
11. Juli (20:00 Uhr CDT)ViertelfinaleArrowhead Stadium, Kansas CitySpiel 100: gegen den Sieger von Spiel 96Tickets
15. Juli (15:00 Uhr ET)HalbfinaleMercedes-Benz Stadium, AtlantaSpiel 102: gegen den Sieger von Spiel 99Tickets
19. Juli (15:00 Uhr ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101Tickets

Wer steht im Kader Ägyptens für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader Ägyptens:

PositionSpielerAktueller Verein
TorhüterMohamed El ShenawyAl Ahly
 Mostafa ShobeirAl Ahly
 El Mahdy SolimanAl Ittihad
 Mohamed AlaaEl Gouna
VerteidigerMohamed AbdelmonemOGC Nizza
 Ramy RabiaAl Ahly
 Yasser IbrahimAl Ahly
 Hossam AbdelmaguidZamalek
 Mohamed HanyAl Ahly
 Ahmed FatouhZamalek
 Karim HafezPyramids
 Tarek AlaaSmouha
MittelfeldspielerMarwan AttiaAl Ahly
 Hamdy FathyAl-Wakrah
 Emam AshourAl Ahly
 Mohanad LasheenPyramids
 Nabil EmadZamalek
 Mahmoud SaberPyramiden
 Mostafa ZikoZED FC
StürmerMohamed Salah (C)Liverpool
 Omar MarmoushManchester City
 TrézéguetAl-Rayyan
 Ibrahim AdelFC Nordsjælland
 Haissem HassanReal Oviedo
 ZizoAl Ahly
 Hamza AbdelkarimAl Ahly

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier sind die Städte und ihre Stadien:

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver)54.000

 

BMO Field (Toronto)45.000
MexikoEstadio Banorte (Mexiko-Stadt)83.000

 

Estadio Akron (Guadalajara)48.000

 

Estadio BBVA (Monterrey)53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta)75.000

 

Gillette Stadium (Foxborough)65.000

 

AT&T-Stadion (Dallas)94.000

 

NRG-Stadion (Houston)72.000

 

Arrowhead Stadium (Kansas City)73.000

 

SoFi-Stadion (Inglewood)70.000

 

Hard Rock Stadium (Miami)65.000

 

MetLife Stadium (East Rutherford)82.500

 

Lincoln Financial Field (Philadelphia)69.000

 

Levi’s Stadium (San Francisco)71.000

 

Lumen Field (Seattle)69.000

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