Mit Mohamed Salah, Trezeguet und Omar Marmoush verfügt Ägypten über ein Team, das jeden Fußball-Favoriten gefährlich werden kann.
Nach einer ungeschlagenen Gruppenphase, zu der auch der historische 3:1-Sieg gegen Neuseeland gehörte – der erste WM-Sieg Ägyptens überhaupt –, wollen die Pharaonen in Nordamerika so weit wie möglich kommen. Ihre Reise geht am Freitag (3. Juli) in Dallas mit dem Sechzehntelfinale gegen Australien weiter.
GOAL liefert alle Infos zu den WM-2026-Tickets, auch wie Sie sich Plätze für die Spiele Ägyptens sichern und was sie kosten.
Ergebnisse und Spielplan der ägyptischen Nationalmannschaft bei der WM 2026
|Datum
|Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
|Austragungsort
|Endstand/Tickets
|Montag, 15. Juni
|Belgien gegen Ägypten (12 Uhr PT)
|Lumen Field (Seattle)
|1:1
|Sonntag, 21. Juni
|Neuseeland gegen Ägypten (18:00 Uhr PDT)
|BC Place (Vancouver)
|Ägypten gewann 3:1
|Freitag, 26. Juni
|Ägypten gegen Iran (20:00 Uhr PT)
|Lumen Field (Seattle)
|1:1
|Freitag, 3. Juli
|Australien gegen Ägypten (13:00 Uhr CDT)
|AT&T Stadium (Arlington)
|Tickets
So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Ägypten
Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets Ausschau halten. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.
WM-Tickets für Ägypten 2026: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
|Termine
|Phase / Kategorie
|Offizielle Preisspanne
|Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
|28. Juni – 3. Juli
|Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
|225 $ – 540 $
|550 – 3.200 $ (1.250 $)
|28. Juni – 3. Juli
|Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
|225 $ – 540 $
|400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
|4. Juli – 7. Juli
|Achtelfinale
|240 $ – 640 $
|650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
|9. Juli – 11. Juli
|Viertelfinale
|450 $ – 1.775 $
|850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
|14. Juli – 15. Juli
|Halbfinale
|930 $ – 3.295 $
|1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
|18. Juli
|Spiel um Platz drei
|250 $ – 800 $
|500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
|19. Juli
|FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Ägyptens Weg ins WM-Finale 2026
Weil Ägypten in Gruppe G Platz zwei belegte, gelten diese Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, wenn das Team bis ins WM-Finale am 19. Juli vorstößt.
Siegt Ägypten am Freitag gegen Australien, spielt es im Achtelfinale in Atlanta gegen Argentinien oder Kap Verde.
Im Viertelfinale könnte Kolumbien warten, im Halbfinale Brasilien, Argentinien oder England und im Finale Frankreich, Spanien oder Portugal.
|Datum (Anstoßzeit vor Ort)
|Runde
|Austragungsort
|Mögliche Paarung
|Tickets
|3. Juli (13:00 Uhr CDT)
|Runde der letzten 32
|AT&T Stadium, Arlington
|Ägypten gegen Australien
|Tickets
|7. Juli (12:00 Uhr ET)
|Achtelfinale
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|Spiel 95: gegen Argentinien oder Kap Verde
|Tickets
|11. Juli (20:00 Uhr CDT)
|Viertelfinale
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|Spiel 100: gegen den Sieger von Spiel 96
|Tickets
|15. Juli (15:00 Uhr ET)
|Halbfinale
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 99
|Tickets
|19. Juli (15:00 Uhr ET)
|Finale
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101
|Tickets
Wer steht im Kader Ägyptens für die Weltmeisterschaft 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader Ägyptens:
|Position
|Spieler
|Aktueller Verein
|Torhüter
|Mohamed El Shenawy
|Al Ahly
|Mostafa Shobeir
|Al Ahly
|El Mahdy Soliman
|Al Ittihad
|Mohamed Alaa
|El Gouna
|Verteidiger
|Mohamed Abdelmonem
|OGC Nizza
|Ramy Rabia
|Al Ahly
|Yasser Ibrahim
|Al Ahly
|Hossam Abdelmaguid
|Zamalek
|Mohamed Hany
|Al Ahly
|Ahmed Fatouh
|Zamalek
|Karim Hafez
|Pyramids
|Tarek Alaa
|Smouha
|Mittelfeldspieler
|Marwan Attia
|Al Ahly
|Hamdy Fathy
|Al-Wakrah
|Emam Ashour
|Al Ahly
|Mohanad Lasheen
|Pyramids
|Nabil Emad
|Zamalek
|Mahmoud Saber
|Pyramiden
|Mostafa Ziko
|ZED FC
|Stürmer
|Mohamed Salah (C)
|Liverpool
|Omar Marmoush
|Manchester City
|Trézéguet
|Al-Rayyan
|Ibrahim Adel
|FC Nordsjælland
|Haissem Hassan
|Real Oviedo
|Zizo
|Al Ahly
|Hamza Abdelkarim
|Al Ahly
Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier sind die Städte und ihre Stadien:
|Land
|Stadion (Stadt)
|Kapazität
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Mexiko
|Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Vereinigte Staaten
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Foxborough)
|65.000
|AT&T-Stadion (Dallas)
|94.000
|NRG-Stadion (Houston)
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi-Stadion (Inglewood)
|70.000
|Hard Rock Stadium (Miami)
|65.000
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|82.500
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|69.000
|Levi’s Stadium (San Francisco)
|71.000
|Lumen Field (Seattle)
|69.000