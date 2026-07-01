Mit Mohamed Salah, Trezeguet und Omar Marmoush verfügt Ägypten über ein Team, das jeden Fußball-Favoriten gefährlich werden kann.

Nach einer ungeschlagenen Gruppenphase, zu der auch der historische 3:1-Sieg gegen Neuseeland gehörte – der erste WM-Sieg Ägyptens überhaupt –, wollen die Pharaonen in Nordamerika so weit wie möglich kommen. Ihre Reise geht am Freitag (3. Juli) in Dallas mit dem Sechzehntelfinale gegen Australien weiter.

GOAL liefert alle Infos zu den WM-2026-Tickets, auch wie Sie sich Plätze für die Spiele Ägyptens sichern und was sie kosten.

Ergebnisse und Spielplan der ägyptischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand/Tickets Montag, 15. Juni Belgien gegen Ägypten (12 Uhr PT) Lumen Field (Seattle) 1:1 Sonntag, 21. Juni Neuseeland gegen Ägypten (18:00 Uhr PDT) BC Place (Vancouver) Ägypten gewann 3:1 Freitag, 26. Juni Ägypten gegen Iran (20:00 Uhr PT) Lumen Field (Seattle) 1:1 Freitag, 3. Juli Australien gegen Ägypten (13:00 Uhr CDT) AT&T Stadium (Arlington) Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Ägypten

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets Ausschau halten. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM-Tickets für Ägypten 2026: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Ägyptens Weg ins WM-Finale 2026

Weil Ägypten in Gruppe G Platz zwei belegte, gelten diese Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, wenn das Team bis ins WM-Finale am 19. Juli vorstößt.

Siegt Ägypten am Freitag gegen Australien, spielt es im Achtelfinale in Atlanta gegen Argentinien oder Kap Verde.

Im Viertelfinale könnte Kolumbien warten, im Halbfinale Brasilien, Argentinien oder England und im Finale Frankreich, Spanien oder Portugal.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 3. Juli (13:00 Uhr CDT) Runde der letzten 32 AT&T Stadium, Arlington Ägypten gegen Australien Tickets 7. Juli (12:00 Uhr ET) Achtelfinale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Spiel 95: gegen Argentinien oder Kap Verde Tickets 11. Juli (20:00 Uhr CDT) Viertelfinale Arrowhead Stadium, Kansas City Spiel 100: gegen den Sieger von Spiel 96 Tickets 15. Juli (15:00 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 99 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101 Tickets

Wer steht im Kader Ägyptens für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader Ägyptens:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Mohamed El Shenawy Al Ahly Mostafa Shobeir Al Ahly El Mahdy Soliman Al Ittihad Mohamed Alaa El Gouna Verteidiger Mohamed Abdelmonem OGC Nizza Ramy Rabia Al Ahly Yasser Ibrahim Al Ahly Hossam Abdelmaguid Zamalek Mohamed Hany Al Ahly Ahmed Fatouh Zamalek Karim Hafez Pyramids Tarek Alaa Smouha Mittelfeldspieler Marwan Attia Al Ahly Hamdy Fathy Al-Wakrah Emam Ashour Al Ahly Mohanad Lasheen Pyramids Nabil Emad Zamalek Mahmoud Saber Pyramiden Mostafa Ziko ZED FC Stürmer Mohamed Salah (C) Liverpool Omar Marmoush Manchester City Trézéguet Al-Rayyan Ibrahim Adel FC Nordsjælland Haissem Hassan Real Oviedo Zizo Al Ahly Hamza Abdelkarim Al Ahly

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier sind die Städte und ihre Stadien: