Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft 1. FC Köln vs. RB Leipzig

Der 1. FC Köln empfängt am Montag RB Leipzig, der 29. Spieltag der Bundesliga wird damit heute rund. Wer überträgt live im TV und im LIVE-STREAM?

Der hat heute zu Gast, die beiden Mannschaften runden den 29. Spieltag der ab. Anstoß im RheinEnergieStadion ist am Montag (1. Juni) um 20.30 Uhr.

Köln will sich endgültig von der Abstiegszone absetzen, Leipzig braucht dringend Punkte im Kampf um die Qualifikation zur : Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wo das Montagsspiel der Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird . Wer weitere Infos zu dem Spiel heute sucht, kann sich in einem separaten Artikel auf unserer Seite schlau machen .

Fußball heute im LIVE-STREAM: DAZN überträgt 1. FC Köln gegen RB Leipzig

Bundesliga am Montag ist seit dieser Saison eindeutig Sache von DAZN! Der Streamingdienst aus Ismaning bei München zeigt / überträgt alle Spiele der deutschen Beletage, die am Montagabend angepfiffen werden, im LIVE-STREAM. Also seht Ihr auch Köln gegen Leipzig heute live auf DAZN.

Seitdem es Geisterspiele gibt, gewann der #Effzeh kein Spiel mehr. Gegen @DieRotenBullen wird es ohne Fans also doppelt schwer. Gelingt dem @fckoeln trotzdem die Überraschung? #KOERBL pic.twitter.com/i28HeBXANI — DAZN DE (@DAZN_DE) May 31, 2020

Seit Beginn dieser Saison teilen sich DAZN und Sky die Live-Übertragung der Bundesliga untereinander auf. Auf Sky sind weiterhin alle Partien am Samstag zu sehen sowie die Spiele sonntags um 15.30 Uhr und um 18 Uhr.

Auf DAZN seht Ihr dafür alle Freitagsspiele, alle Begegnungen sonntags um 13.30 Uhr und eben sämtliche Montagsspiele wie Köln vs. Leipzig. Auch Amazon überträgt alle Partien, die live auf DAZN laufen.

Fußball heute im LIVE-STREAM: DAZN zeigt / überträgt Köln gegen RB Leipzig live im Stream

DAZN zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM . Anstoß des Bundesliga-Duells ist am Montag um 20.30 Uhr, die Vorberichte auf DAZN beginnen bereits eine Viertelstunde zuvor, also um 20.15 Uhr . In diesen 15 Minuten werdet Ihr von Moderator Daniel Herzog und Experte Jonas Hummels bestens auf die Partie eingestimmt.

Sobald der Ball rollt, kommentiert Uli Hebel die 90 Minuten aus Köln für Euch, auch ihm steht Mats Hummels' Bruder Jonas als Experte zur Seite.

Für das Montagsspiel der Bundesliga ist bei DAZN folgendes Team im Einsatz:

Moderator: Daniel Herzog

Experte: Jonas Hummels

Kommentator: Uli Hebel

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's mit DAZN

DAZN hat sich längst im Markt etabliert, wenn es hierzulande um Live-Sport geht. Der Streaminganbieter, den es seit 2016 gibt, zeigt unter anderem die Champions League und die live, dazu , , und massig weiteren Topsport wie Live-Spiele aus der NBA, der NFL, dazu Tennis, Boxen, Darts und so weiter.

Seit Beginn der Saison 2019/20 hat DAZN nun neben den Highlights aller Spiele des deutschen Oberhauses auch Live-Übertragungen aus der Bundesliga in seinem vielfältigen Programm . Und auch am Montagabend ist DAZN live am Start, wenn der 1. FC Köln um 20.30 Uhr RB Leipzig empfängt.

Die vielleicht noch bessere Nachricht für Euch: Auf DAZN könnt Ihr Köln gegen Leipzig sogar kostenlos im LIVE-STREAM schauen. Wie das funktioniert und welche Voraussetzungen es dafür gibt, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Fußball heute live - DAZN zeigt / überträgt Köln gegen RB Leipzig KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Jeder, der noch kein Abo bei DAZN besitzt, sollte jetzt ganz genau aufpassen: Neue Kunden erhalten von dem Streamingdienst nämlich den kompletten ersten Monat geschenkt! 30 Tage lang dürft Ihr DAZN gratis testen, der Probemonat macht es möglich . Wer sich also jetzt anmeldet, sieht Köln gegen Leipzig kostenlos im LIVE-STREAM und dazu alle weiteren Übertragungen der nächsten 30 Tage vollkommen umsonst. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN gibt es hier.

Wenn DAZN Euch während des Gratismonats überzeugt, Ihr danach nicht mehr darauf verzichten wollt und Euch für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheidet, habt Ihr zwei Optionen dafür:

Das Monatsabo: 11,99 Euro monatlich bezahlt Ihr bei dieser Option für DAZN. Ihr könnt Euer Abo jederzeit ganz einfach und bequem monatlich kündigen.

bezahlt Ihr bei dieser Option für DAZN. Ihr könnt Euer Abo jederzeit ganz einfach und bequem monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Wer sich gleich für ein ganzes Jahr DAZN sichern will, kann das natürlich auch tun. 119,99 Euro kostet es einmalig , wenn Ihr 365 Tage lang Live-Sport en masse sehen wollt. Das Jahres-Abo bringt Euch zudem eine Ersparnis ein.

Wer sich gleich für ein ganzes Jahr DAZN sichern will, kann das natürlich auch tun. , wenn Ihr 365 Tage lang Live-Sport en masse sehen wollt. Das Jahres-Abo bringt Euch zudem eine Ersparnis ein. Eure Ersparnis: Mit dem Jahres-Abo spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo knapp 24 Euro. Mit der Jahreskarte zahlt Ihr für DAZN statt 11,99 Euro also nur zehn Euro im Monat.

Im Browser auf Eurem PC oder Laptop erreicht Ihr DAZN ganz einfach über www.dazn.de. Für nahezu alle mobilen Geräte gibt es DAZN zudem als App, die Ihr Euch lediglich kostenlos auf Euer Tablet oder Smartphone laden müsst. Zudem gibt es die App auch für den Smart-TV, mehr dazu erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt.

Fußball heute live im TV - geht das?

Wie Ihr Köln gegen Leipzig heute im LIVE-STREAM - möglicherweise sogar kostenlos - sehen könnt, haben wir Euch nun ausführlich erklärt. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, das Spiel des FC gegen RB am Montag live im Fernsehen zu sehen? Ja, die gibt es!

Denn DAZN ist zwar ein Streamingdienst, die kostenlose App steht aber auch auf Eurem Smart-TV zur Verfügung. Wer also im Besitz eines solchen ist, lädt sich einfach die DAZN-App gratis herunter und kann - sofern er ein DAZN-Abo besitzt oder sich im kostenlosen Probemonat befindet - Köln gegen Leipzig live im TV schauen.

Fußball heute verpasst? Die Highlights bei DAZN anschauen

Du wolltest Köln gegen Leipzig eigentlich heute live sehen, hattest dann am Montagabend aber doch keine Zeit? Kein Problem, auch hier schafft DAZN Abhilfe!

Denn auf DAZN wird Köln gegen RB Leipzig nicht nur im LIVE-STREAM übertragen, schon 40 Minuten nach Abpfiff stehen auch die Highlights der Partie in einer Zusammenfassung für Euch bereit. Auf Abruf kann der Clip dann jederzeit angeschaut werden - einzige Voraussetzung hierfür ist aber natürlich, bei DAZN angemeldet zu sein. Wie das funktioniert, haben wir Euch ja weiter oben erklärt.

Übrigens: DAZN zeigt die Highlights aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform. Und auch die Zusammenfassungen aller Partien der könnt Ihr auf DAZN sehen.

Köln gegen RB Leipzig heute im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga am Montag im Überblick