Wie lange ist das Transferfenster noch offen? Die Daten der wichtigsten Ligen

Das Transferfenster des Sommers neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Wie lange sind Spielerwechsel noch erlaubt? Alle Infos.

Das Transferfenster für Spielerwechsel in Europas Fußball neigt sich allmählich dem Ende entgegen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie lange das Transferfenster noch geöffnet ist.

Die Coronakrise hat den zuvor völlig hemmungslosen Transfermarkt vor allem in Spanien und Deutschland etwas eingebremst, doch auch in diesem Sommer gingen so einige Megadeals über die Bühne. Vor allem in England sitzt das Geld weiterhin locker, wie die dreistelligen Millionentransfers von Romelu Lukaku zum FC Chelsea oder von Jack Grealish zu Manchester City beweisen.

Auch in diesem Sommer heißt es aber irgendwann: Nichts geht mehr, das Transferfenster ist geschlossen. Dann sind zunächst nur Verpflichtungen von vereinslosen Spielern möglich, ehe im Winter das nächste Transferfenster öffnet. Doch wie lange sind Transfers in diesem Sommer eigentlich noch möglich?

Wann schließen die Transferfenster in Europas Topligen? Goal liefert die Antworten und erklärt, wie die Situation in den verschiedenen Ländern aussieht.

Premier League: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in England?

Bereits seit 9. Juni dürfen die englischen Klubs einkaufen und ihre neuen Spieler registrieren. Insgesamt zwölf Wochen wird das Fenster geöffnet gewesen sein, ehe die Frist für Transfers am 31. August, 24 Uhr deutscher Zeit endet.

Traditionell überschlagen sich in England gerade in den letzten Tagen des Transferfensters noch einmal die Ereignisse, wobei die Frage erlaubt sein muss: Was soll nach Lukaku und Grealish noch kommen?

Bisherige Top-Transfers der Premier League:

Transferfenster in England: 9. Juni 2021 bis 31. August 2021, 24 Uhr

Serie A: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in Italien?

Deutlich zurückhaltender als die Klubs in England agierten die Vereine der italienischen Serie A. Dort machten die Klubs eher mit Verkäufen als mit Neuzugängen von sich reden. Auch in Italien dürfen noch bis 31. August neue Spieler verpflichtet werden. Gibt es noch einen Blockbuster-Transfer?

Bisherige Top-Transfers der Serie A:

Transferfenster in Italien: 1. Juli 2021 bis 31. August 2021

La Liga: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in Spanien?

Real Madrid und der FC Barcelona litten besonders unter den Folgen der Coronakrise, bei den Katalanen kam zudem jahrelange Misswirtschaft hinzu. Entsprechend geringe Ablösesummen zahlten beide Klubs in diesem Sommer, einige große Namen wechselten aber dennoch nach Spanien - die Verträge bei ihren Ex-Klubs liefen aus. Neuverpflichtungen sind in Spanien noch bis 31. August, 23.59 Uhr möglich.

Bisherige Top-Transfers in La Liga:

Transferfenster in Spanien: 1. Juli 2021 bis 31. August 2021, 23.59 Uhr

Bundesliga: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in Deutschland?

Auch in der Bundesliga sind die Knallertransfers auf der Zugangsseite bislang ausgeblieben, auch der FC Bayern München muss infolge der Pandemie und der deutlich geringeren Einnahmen den Gürtel enger schnallen.

Noch bis 31. August um 18 Uhr können die Münchner und die anderen deutschen Klubs neue Spieler verpflichten.

Bisherige Top-Transfers in der Bundesliga:

Transferfenster in Deutschland: 1. Juli 2021 bis 31. August 2021, 18 Uhr

Ligue 1: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in Frankreich?

Hat die Transferraupe Nimmersatt aus Paris inzwischen genug? Nachdem sich PSG im besten Fußball-Manager-Stil eine Weltauswahl zusammenstellte, rätselt die Fußballgemeinde: Kommt da noch mehr? Spätestens am 1. September, 0.59 Uhr wissen wir mehr. Dann nämlich schließt das Transferfenster in Frankreich.

Bisherige Top-Transfers in der Ligue 1:

Tranferfenster in Frankreich: 9. Juni 2021 bis 1. September 2021, 0.59 Uhr

Süper Lig: Wann schließt das Sommer-Transferfenster in der Türkei?

Zum Schluss noch der Blick in die Türkei. Die Süper Lig ruft auch hierzulande immer wieder Interesse hervor, zudem spielen auch einige aus der Bundesliga bekannte Spieler inzwischen dort.

Wenn in den großen Ligen schon lange Ruhe in die Transferaktivitäten eingekehrt ist, darf in der Türkei noch fleißig eingekauft werden. Erst am 8. September 2021 endet dort das Transferfenster.

Bisherige Top-Transfers in der Süper Lig:

Transferfenster in der Türkei: 17. Juni 2021 bis 8. September 2021