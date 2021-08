Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Gladbach vs. FC Bayern München - so wird die Bundesliga übertragen

Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison: Mönchengladbach empfängt Bayern München. So wird das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Zum Auftaktspiel der Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach auf den FC Bayern München . Die Partie wird um 20.30 Uhr im Borussia-Park angepfiffen.

Endlich geht die Bundesliga wieder los! Traditionell eröffnet der Deutsche Meister die neue Saison. Am ersten Spieltag gibt es für den neuen Trainer Julian Nagelsmann direkt ein Topspiel gegen Gladbach, die ihrerseits nach dem Abgang von Marco Rose mit Adi Hütter auch einen neuen Coach an der Seitenlinie haben. Welcher Trainer kann die ersten drei Punkte der Bundesliga-Saison 2021/22 einfahren?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Fußball heute live: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM - Alle Infos

Wettbewerb : Bundesliga (1. Spieltag)

: Bundesliga (1. Spieltag) Datum : Freitag, 13. August 2021

: Freitag, 13. August 2021 Uhrzeit : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Ort : Mönchengladbach

Fußball heute live: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM - So wird die Bundesliga übertragen

Mit der neuen Bundesliga-Saison gibt es auch neue Regeln in Sachen TV-Übertragung, wie könnte es auch anders sein? Der Free-TV-Sender Sat1 hat sich Übertragungsrechte erworben und wird einige Partien live und kostenlos im TV zeigen. Der Streamigdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky werden auch weiterhin die Buli zeigen, doch auch hier hat sich was an der Rechteverteilung verändert. Sky wird jetzt nur noch die Bundesliga am Samstag übertragen, DAZN übernimmt komplett den Freitag und Montag. Sky zeigt also die Konferenz und das Topspiel am Samstagabend.

Fußball heute live im Free-TV: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München in der Übertragung

Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München wird heute live und über die volle Spielzeit im Free-TV übertragen! Der Privatsender Sat1 zeigt das Auftaktspiel im Rahmen der Sendung "ran". Das erste Spiel der neuen Saison wird es also kostenlos zu sehen geben. Bereits ab 18.55 Uhr könnt Ihr die Vorberichterstattung zu Bundesliga verfolgen.

Fußball heute live: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Die Bundesliga könnt Ihr heute Abend auch im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen. Dafür stehen Euch gleich drei verschiedene Streams zur Auswahl: ran.de, Sat1 via Joyn oder DAZN. Während die Streams von ran und Joyn kostenfrei sind, gilt das für DAZN nur dann, wenn Ihr den Streamingdienst als Neukunde abonniert.

Fußball heute live: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München im LIVE-STREAM auf ran.de / Joyn

Die Streams von ran.de und Joyn werden parallel zur Sat1-Übertragung laufen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zu ran.de . Joyn ist ein gemeinsames Streamingprojekt einiger TV-Sender, den Link zur App gibt's hier . Beide Streams starten heute Abend um 18.55 Uhr.

Fußball heute live: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München im LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN hat in der vergangenen Spielzeit jedes Freitagsspiel übertragen, und diese Tradition wird auch in der kommenden Saison fortgesetzt. Der Ismaninger Streamingdienst geht ab 19.30 Uhr auf Sendung. Alex Schlüter wird moderieren. Als Experte ist Unterhaching-Trainer Sandro Wagner zu Gast. Das Spiel wird von Uli Hebel kommentiert.

DAZN ist als Neukunde im ersten Abo-Monat gratis . Danach kostet die Plattform 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahresabo.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Gladbach:

Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Wolf - Plea

Aufstellung Bayern:

Neuer - Stanisic, Süle, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Fußball heute live: Der Vorbericht zu Borussia Mönchengladbach - FC Bayern

Holprige Vorbereitung? Kaltstart? Personalsorgen? Angstgegner? Julian Nagelsmann schob alle Probleme vor seiner mit Spannung erwarteten Pflichtspiel-Premiere gelassen beiseite. "Wenn man die Geschichte der letzten Jahre sieht, sollten wir vor Selbstvertrauen strotzen", sagte der neue Trainer von Bayern München vor dem Auftaktspiel der 59. Bundesliga-Saison am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) bei Borussia Mönchengladbach mit einem Lächeln.

Doch genau einschätzen kann der 34-Jährige die Lage beim deutschen Rekordmeister "nach nur acht, neun Tagen Training" auch nicht. "Ich freue mich, bin aber auch gespannt, wie wir nach einer zerklüfteten Vorbereitung starten. Auch für jeden Spieler ist es nach der EM spannend, wo er steht", betonte Nagelsmann. Es werde auf jeden Fall "nicht möglich sein, dass beide Teams 90 Minuten ein Feuerwerk abbrennen. Wir müssen erst in den Rhythmus kommen".

Ein Feuerwerk muss es nicht sein, ein Sieg aber definitiv. Nagelsmann steht als Nachfolger von Erfolgstrainer Hansi Flick von Beginn an unter Druck und Beobachtung. Er und sein Team müssen liefern. "Die Jagd ist eröffnet. Die Mannschaft weiß, dass die anderen kein großes Interesse daran haben, dass wir zum zehnten Mal in Folge oben stehen", sagte Vorstandschef Oliver Kahn.

Er glaubt aber wie Nagelsmann fest an die Stars um Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Leon Goretzka. "Die Mannschaft hat gezeigt", so Kahn, "dass sie immer wieder fähig ist, sich selbst zu übertreffen. Wenn wir unser Potenzial abrufen, werden wir wieder Meister."

Und das zum zehnten Mal in Serie. Das habe es in Europas Topligen "noch nie gegeben. Wir können etwas Historisches schaffen", betonte Kahn: "Das motiviert die Mannschaft, diesen Rekord zu holen." Davon ist auch Nagelsmann überzeugt: "Es sind herausragende Spieler. Sie sind hungrig seit Jahren und wollen alles gewinnen. Stillstand will da keiner."

Fortschritt ist gerade gegen die Borussia mit ihrem neuen Coach Adi Hütter gefragt, gegen die die Bayern die letzten vier Hinrundenspiele jeweils verloren. Acht Siege feierten die Gladbacher in den letzten zehn Jahren gegen die Münchner, so viel wie kein anderes Team in diesem Zeitraum. Auch deshalb will sich Gladbach keineswegs verstecken.

"Ich bin generell ein Fan davon, die Spieler loszulassen - aber intelligent", sagte Trainer Adi Hütter, der zudem auf den Heimvorteil mit 23.000 Zuschauern setzt: "Ich hoffe, dass es die Jungs beflügeln wird und dass wir die Fans mit der Art und Weise, wie wir spielen wollen, mitreißen können."

Nagelsmann sprach von einem "anspruchsvollen Auftaktgegner". Aber ohnehin sei "jede Mannschaft gegen Bayern noch mehr motiviert. Alle wollen, dass wir nicht den zehnten Titel in Folge holen". Damit die Bayern der Branchenprimus bleiben, will Nagelsmann vor allem die im letzten Jahr sehr anfällige Defensive stabilisieren. "Wir wollen einen Tick mehr Stabilität reinbekommen. Wir haben Offensivmonster. Es hängt nun auch von der Balance ab", sagte er. Wann es denn nach seinen Wünschen laufen solle? "Darauf lege ich mich nicht fest. Es wäre nicht schlecht, wenn es morgen um 20.30 Uhr recht flüssig laufen würde."

Verzichten muss Nagelsmann auf die verletzten Lucas Hernandez und Benjamin Pavard sowie auf Corentin Tolisso (Trainingsrückstand). Lamentieren wollte Nagelsmann, der immerhin Alphonso Davies wieder einsetzen kann, jedoch nicht: "Vom Rumheulen wird nichts besser."

Fußball heute live - Gladbach vs. Bayern München im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten zum Bundesligastart

Der FC Bayern München verlor 26 seiner 106 Bundesliga-Spiele gegen Borussia Mönchengladbach – nur gegen Werder Bremen kassierten die Bayern ebenso viele BL-Niederlagen, gegen keinen Verein mehr. Kein anderer Verein schoss zudem im Oberhaus so viele Tore gegen die Münchner wie die Fohlen (134).

Der FC Bayern München verlor seine letzten beiden Bundesliga-Gastspiele bei Borussia Mönchengladbach – mehr als 2 BL-Auswärtsniederlagen in Folge kassierten die Münchner seit Jahresbeginn 2000 nur gegen den FC Schalke 04 (5 von 2000 bis 2005).

Der FC Bayern München holte in der vergangenen Bundesliga-Saison 22 Punkte nach Rückstand, mehr als jeder andere Verein. Borussia Mönchengladbach hingegen verspielte 29 Punkte nach Führung, Ligahöchstwert und Vereins-Negativrekord im Oberhaus.

Erstmals seit 2001 muss mit dem FC Bayern München der amtierende Meister wieder auswärts in eine Bundesliga-Saison starten. Beim aktuellen Gegner Borussia Mönchengladbach kassierten die Bayern damals beim 0-1 die letzte Auftaktniederlage eines Meisters, seitdem gab es 15 Siege und 4 Remis für den Titelträger.

Der FC Bayern München verlor keins seiner letzten 9 Auftaktspiele in eine Bundesliga-Saison (8 Siege, 1 Remis), es ist die längste aktuelle Serie ligaweit. Nur von 1986 bis 1996 hatten die Münchner eine längere Ungeschlagen-Serie zum Saisonstart (11 Spiele) als aktuell. Die letzte Niederlage gab es 2011 beim 0-1 zu Hause gegen den aktuellen Gegner Borussia Mönchengladbach.

Seit einem 0-0 bei RB Leipzig im Mai 2019 traf der FC Bayern in jedem seiner 34 Bundesliga-Auswärtsspiele, das ist laufender Rekord in der BL-Historie. Im Saisonfinale 2020/21 blieben die Bayern aber in 2 Gastspielen in Folge sieglos – in mehr Gastspielen in Folge passierte ihnen dies zuletzt von Januar bis März 2012 (4).

Bayerns Robert Lewandowski traf in jedem seiner letzten 10 Bundesliga-Einsätze – trifft er auch diesmal, würde er seine längste Trefferserie im Bayern-Trikot egalisieren (11 Spiele in Folge mit Tor zum Saisonstart 2019/20). Zudem traf der Pole in den vergangenen 6 BL-Saison immer am 1. Spieltag – keinem anderen Spieler gelang dies in der BL-Historie in so vielen Saisons in Folge.

Interimstrainer ausgenommen wird Julian Nagelsmann der 21. verschiedene Trainer, der den FC Bayern in der Bundesliga als Chefcoach betreut - der letzte Trainer, der seine BL-Premiere beim FC Bayern verlor, war Franz Beckenbauer 1994 (1-3 gegen den VfB Stuttgart).

Adi Hütter wird als 24. verschiedener Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach in einem Bundesliga-Spiel betreuen – der einzige Gladbacher Coach, der seine BL-Premiere auf der Bank der Fohlen verlor, war Hütters Landsmann Bernd Krauss 1991 (2-4 gegen Kaiserslautern).

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann gewann nur 1 seiner 6 Bundesliga-Spiele gegen Gladbachs Trainer Adi Hütter (2 Remis, 3 Niederlagen): mit 2-1 zu Hause mit Leipzig gegen Frankfurt im August 2019. Unter allen Trainern, gegen die Nagelsmann mindestens 5-mal im Oberhaus antrat, hat er gegen keinen anderen so einen geringen Punkteschnitt pro Spiel wie gegen Hütter (0.83).

Fußball heute live im LIVE-TICKER: So verfolgt Ihr Gladbach vs. FC Bayern gratis

Wer gerade unterwegs ist und seine mobilen Daten nicht für die Streams verschwenden möchte, der kann die Bundesliga auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit erhaltet Ihr hier alle Wichtigen Informationen rund zum Spiel aus dem Borussia-Park.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Mönchengladbach bisher 113 Spiel (wettbewerbsübergreifend) Bayern München 26 Siege 57 30 Remis 30 149 Tore 229 300,80 Mio. Euro Marktwert 818,5 Mio. Euro Florian Neuhaus (35 Mio. Euro) wertvollster Spieler Joshua Kimmich (90 Mio. Euro)

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Fußball-Übertragungen im Überblick