Fußball heute live im Free-TV: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland steht im Halbfinale der EM. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am 27. Juli 2022 findet das Halbfinale der Frauen-EM zwischen Deutschland und Frankreich statt. Die Partie wird um 21:00 Uhr in Milton Keynes angepfiffen.

Merle Frohms musste als Torhüterin der deutschen Elf bisher noch kein einziges Mal hinter sich greifen. Ohne Gegentor stehen die deutschen Frauen jetzt im Halbfinale gegen Frankreich. Zuletzt konnte man im Viertelfinale Österreich mit 2:0 niederringen. In einem möglichen Finale wartet dann übrigens England. Aber dafür muss erst einmal Frankreich geschlagen werden.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Fußball heute live: Das Halbfinale auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Frankreich Wettbewerb Frauen-EM / Halbfinale Anpfiff 27. Juli - 21:00 Uhr Spielort Stadium MK (Milton Keynes)

Fußball heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja die gibt es, wie alle Spiele der EM mit deutscher Beteiligung wird natürlich auch das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich live im TV übertragen.

Verantwortlich dafür ist dieses Mal das ZDF. Dort könnt Ihr die vollen 90 Minuten der Partie im Free-TV verfolgen.

Fußball heute live: Deutschland vs. Frankreich per LIVE-STREAM sehen

Parallel zur TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei eröffnen sich Euch sogar zwei verschiedene Möglichkeiten.

Fußball heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Neben der Übertragung im Free-TV bietet das ZDF natürlich auch einen LIVE-STREAM an. Auch dort könnt Ihr also ab 21:00 Uhr Deutschland vs. Frankreich live per STREAM sehen. Alles, was Ihr dafür braucht ist ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr auf den STREAM zugreifen könnt.

Und das Beste daran ist: Der LIVE-STREAM des ZDF ist natürlich auch völlig kostenlos, Ihr braucht kein Abo o.ä., um dort zusehen zu können. Den Link zum LIVE-STREAM gibt es hier.

Fußball heute live: Mit DAZN zum LIVE-STREAM

Die erwähnte zweite Möglichkeit wie Ihr zusehen könnt, stellt der Sport-Streamingdienst DAZN dar. Hier werden die größten Livesportevents der Welt übertragen, und dazu gehört natürlich auch die EM der Frauen. Was gibt es jetzt aber eigentlich bei DAZN noch alles zu sehen?

Neben LaLiga, Serie A und Ligue 1, könnt Ihr dort auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, genauso wie den Großteil aller Champions-League-Partien. Dazu kommen noch Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Motor- oder Kampfsport. Ihr steht eher auf die NFL oder NBA? Kein Problem, auch das findet Ihr bei DAZN.

Das Zusehen dort ist allerdings nicht umsonst möglich. Im Monatsabo zahlt Ihr für DAZN 29,99 Euro, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, werden 24,99 Euro fällig.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann über ein gültiges DAZN-Abo verfügt, könnt Ihr dort ab 20:40 Uhr die Vorberichte zu Deutschland gegen Frankreich mit Kommentator Jan Platte und Expertin Laura Benkarth verfolgen, bevor um 21:00 Uhr die Partie angepfiffen wird.

Fußball heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald bei Deutschland gegen Frankreich auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER!