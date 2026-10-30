Bisher brachte die laufende Bundesliga-Saison bereits reichlich Überraschungen mit sich: Während der Neuling SV Elversberg die obere Tabellenhälfte aufmischt, steckt der VfB Stuttgart nach einem verpatzten Start tief im Keller fest, und der SC Freiburg durfte sich zwischenzeitlich sogar über die Tabellenführung freuen. In dieser frühen Phase der Spielzeit reicht jedoch teilweise schon ein einziger Treffer aus, um das gesamte Klassement komplett auf den Kopf zu stellen.

Auch der anstehende 8. Spieltag hält für die Fußballfans wieder echte Highlights parat. Das absolute Prunkstück ist der deutsche Klassiker in der Allianz Arena, wo der FC Bayern München Borussia Dortmund zum Topspiel empfängt. Doch nicht minder spannend verspricht das packende Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart zu werden.

Bei GOAL bekommt Ihr die komplette Übersicht, auf welchen Sendern der FC Bayern, Borussia Dortmund und die große Bundesliga-Konferenz an diesem Wochenende live zu sehen sind.

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 8. Spieltag bei DAZN oder Sky?

In der laufenden Spielzeit sind die Übertragungsrechte der Bundesliga erneut gesplittet: Sowohl Sky als auch DAZN zeigen die Begegnungen aus der höchsten deutschen Spielklasse.

Nächste Spiele FCB Bundesliga 13:30 BVB Ansehen

Bei DAZN läuft an jedem Samstag um 15:30 Uhr die Bundesliga-Konferenz. Zudem strahlt die Streamingplattform alle Einzelspiele am Sonntag live aus.

Sky wiederum hält die Rechte für die Partien am Freitagabend, alle Samstags-Nachmittagsspiele im Einzelspiel sowie das anschließende Topspiel des Abends. Aus diesem Grund ist auch das Duell zwischen den Bayern und Dortmund am Samstagabend exklusiv bei Sky zu sehen. Die Übertragungen stehen dabei wahlweise im klassischen Pay-TV oder als Livestream über Sky Go und WOW zur Verfügung.

Event / Sendezeit Übertragender Sender & Plattformen Freitagsspiele (20:30 Uhr) Sky (Einzelspiel live) Samstags-Einzelspiele (15:30 Uhr) Sky (alle Nachmittagspartien in voller Länge) Bundesliga-Konferenz (Samstag, 15:30 Uhr) DAZN (exklusive Konferenz-Übertragung) Samstags-Topspiel (18:30 Uhr) Sky (exklusiv, z.B. FC Bayern gegen den BVB) Sonntagsspiele (alle Anstoßzeiten) DAZN (alle Partien exklusiv im Einzelspiel) Übertragungswege Sky (Pay-TV, Sky Go, WOW) / DAZN (App, Livestream)

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 8. Spieltag bei DAZN oder Sky? Die Informationen zur Übertragung auf DAZN und Sky

Für die Partien am Freitagabend schickt Sky die eingespielten Kommentatoren-Duos Frank Buschmann zusammen mit Florian Schmidt-Sommerfeld oder Hansi Küpper an der Seite von Corni Küpper ins Rennen. Beim großen Samstagabend-Topspiel des Pay-TV-Senders führt dagegen traditionell die gewohnte Paarung aus Chefkommentator Wolff-Christoph Fuss und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gemeinsam durch das Mikrofon.

Auch DAZN schickt für seine Übertragungen ein großes Aufgebot an bekannten Stimmen ins Rennen: Unter anderem begleiten Kult-Kommentator Oliver Forster, Florian Malburg, Jan Platte, Marco Hagemann, Robby Hunke, Lukas Schönmüller und Freddy Harder die Bundesliga-Spiele auf der Streamingplattform.

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 8. Spieltag bei DAZN oder Sky? Ein Überblick der Bundesliga-Tabelle vor dem 8. Spieltag