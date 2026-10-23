Der 7. Bundesliga-Spieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag und hält mehrere spannende Duelle bereit. Den Startschuss geben der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach, ehe am Samstag unter anderem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Topspiel um 18.30 Uhr aufeinandertreffen. Am Sonntag gastiert der FC Bayern München beim SC Freiburg.

Doch wo werden die Spiele live übertragen? Und wer zeigt die Samstagskonferenz? GOAL liefert Euch alle die Antworten.





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Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Freitagsspiel

Sky zeigt den Bundesliga-Auftakt zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach am Freitag um 20.30 Uhr. Frank Buschmann und Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Begegnung. Im Livestream ist das Spiel für Abonnenten sowohl über SkyGo als auch bei WOW verfügbar.

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Samstagsspiele

Sky überträgt sämtliche Samstagsspiele um 15.30 Uhr sowie das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt um 18.30 Uhr. Wolff Fuss und Lothar Matthäus begleiten die Abendpartie als Kommentatoren. Die parallel laufende Konferenz gibt es exklusiv bei DAZN. Für beide Dienste ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Die Vorberichte zur Konferenz beginnen um 14 Uhr.

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Sonntagsspiele

DAZN zeigt beide Sonntagsspiele exklusiv im Livestream. Um 15.30 Uhr treffen die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen aufeinander. Tobi Wahnschaffe moderiert, Uli Hebel kommentiert, Sebastian Kneißl analysiert als Experte und Ann-Sophie Kimmel berichtet vor Ort.

Um 17.30 Uhr folgt das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München. Hier übernehmen Daniel Herzog die Moderation, Lukas Schönmüller den Kommentar, Nils Petersen die Expertenrolle und Michael Bollenbacher die Reporteraufgaben.

Zudem bietet DAZN aktuell ein 24-Monats-Abo an, mit dem sich insgesamt 240 Euro sparen lassen. Enthalten ist auch die Champions League - allerdings nur bis einschließlich der Saison 2026/27. Ab 2027/28 übernimmt Paramount+ die Übertragung der Königsklasse.

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Die Partien auf einen Blick

Datum und Uhrzeit Begegnung Übertragung Kommentator 23. Oktober, 20.30 Uhr VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach Sky (Einzelspiel) Frank Buschmann & Florian "Schmiso" (Sky) 24. Oktober, 15.30 Uhr RB Leipzig vs. SV Elversberg Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz) Kai Dittmann (Sky) 24. Oktober, 15.30 Uhr FC Augsburg vs. Union Bremen Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz) Hannes Herrmann (Sky) 24. Oktober, 15.30 Uhr Mainz 05 vs. Werder Bremen Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz) Hansi Küpper (Sky) 24. Oktober, 15.30 Uhr 1. FC Köln vs. FC Schalke 04 Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz) Jonas Friedrich (Sky) 24. Oktober, 15.30 Uhr SC Paderborn vs. Hamburger SV Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz) Oliver Seidler (Sky) 24. Oktober, 18.30 Uhr Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Sky (Einzelspiel) Wolff Fuss (Sky) 25. Oktober, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen DAZN (Einzelspiel) - Moderator: Tobi Wahnschaffe - Kommentator: Uli Hebel - Experte: Sebastian Kneißl - Reporter: Ann-Sophie Kimmel 25. Oktober, 17.30 Uhr SC Freiburg vs. FC Bayern München DAZN (Einzelspiel) - Kommentator: Lukas Schönmüller - Experte: Nils Petersen - Moderator: Daniel Herzog - Reporter: Michael Bollenbacher















