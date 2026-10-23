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Bundesliga
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Marko Brkic
Übersetzt von

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky?

SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
Bayern München
Bundesliga
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt

Der 7. Bundesliga-Spieltag bietet Topduelle wie BVB gegen Frankfurt und SC Freiburg gegen FC Bayern. Doch wo laufen die Spiele live? GOAL zeigt Euch alle Übertragungen bei Sky und DAZN im TV und Livestream - inklusive Samstagskonferenz.

Der 7. Bundesliga-Spieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag und hält mehrere spannende Duelle bereit. Den Startschuss geben der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach, ehe am Samstag unter anderem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Topspiel um 18.30 Uhr aufeinandertreffen. Am Sonntag gastiert der FC Bayern München beim SC Freiburg.

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Doch wo werden die Spiele live übertragen? Und wer zeigt die Samstagskonferenz? GOAL liefert Euch alle die Antworten.


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Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Freitagsspiel

Sky zeigt den Bundesliga-Auftakt zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach am Freitag um 20.30 Uhr. Frank Buschmann und Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Begegnung. Im Livestream ist das Spiel für Abonnenten sowohl über SkyGo als auch bei WOW verfügbar.

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Samstagsspiele

Sky überträgt sämtliche Samstagsspiele um 15.30 Uhr sowie das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt um 18.30 Uhr. Wolff Fuss und Lothar Matthäus begleiten die Abendpartie als Kommentatoren. Die parallel laufende Konferenz gibt es exklusiv bei DAZN. Für beide Dienste ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Die Vorberichte zur Konferenz beginnen um 14 Uhr.

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Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Sonntagsspiele

DAZN zeigt beide Sonntagsspiele exklusiv im Livestream. Um 15.30 Uhr treffen die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen aufeinander. Tobi Wahnschaffe moderiert, Uli Hebel kommentiert, Sebastian Kneißl analysiert als Experte und Ann-Sophie Kimmel berichtet vor Ort.

Um 17.30 Uhr folgt das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München. Hier übernehmen Daniel Herzog die Moderation, Lukas Schönmüller den Kommentar, Nils Petersen die Expertenrolle und Michael Bollenbacher die Reporteraufgaben.

Zudem bietet DAZN aktuell ein 24-Monats-Abo an, mit dem sich insgesamt 240 Euro sparen lassen. Enthalten ist auch die Champions League - allerdings nur bis einschließlich der Saison 2026/27. Ab 2027/28 übernimmt Paramount+ die Übertragung der Königsklasse.

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Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Die Partien auf einen Blick

Datum und Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

Kommentator

23. Oktober, 20.30 Uhr

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach

Sky (Einzelspiel)

Frank Buschmann & Florian "Schmiso" (Sky)

24. Oktober, 15.30 Uhr

RB Leipzig vs. SV Elversberg

Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)

Kai Dittmann (Sky)

24. Oktober, 15.30 Uhr

FC Augsburg vs. Union Bremen

Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)

Hannes Herrmann (Sky)

24. Oktober, 15.30 Uhr

Mainz 05 vs. Werder Bremen

Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)

Hansi Küpper (Sky)

24. Oktober, 15.30 Uhr

1. FC Köln vs. FC Schalke 04

Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)

Jonas Friedrich (Sky)

24. Oktober, 15.30 Uhr

SC Paderborn vs. Hamburger SV

Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)

Oliver Seidler (Sky)

24. Oktober, 18.30 Uhr

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt

Sky (Einzelspiel)

Wolff Fuss (Sky)

25. Oktober, 15.30 Uhr

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen

DAZN (Einzelspiel)

- Moderator: Tobi Wahnschaffe

- Kommentator: Uli Hebel

- Experte: Sebastian Kneißl

- Reporter: Ann-Sophie Kimmel

25. Oktober, 17.30 Uhr

SC Freiburg vs. FC Bayern München

DAZN (Einzelspiel)

- Kommentator: Lukas Schönmüller

- Experte: Nils Petersen

- Moderator: Daniel Herzog

- Reporter: Michael Bollenbacher





Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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