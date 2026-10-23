Der 7. Bundesliga-Spieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag und hält mehrere spannende Duelle bereit. Den Startschuss geben der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach, ehe am Samstag unter anderem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Topspiel um 18.30 Uhr aufeinandertreffen. Am Sonntag gastiert der FC Bayern München beim SC Freiburg.
Doch wo werden die Spiele live übertragen? Und wer zeigt die Samstagskonferenz? GOAL liefert Euch alle die Antworten.
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Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Freitagsspiel
Sky zeigt den Bundesliga-Auftakt zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach am Freitag um 20.30 Uhr. Frank Buschmann und Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Begegnung. Im Livestream ist das Spiel für Abonnenten sowohl über SkyGo als auch bei WOW verfügbar.
Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Samstagsspiele
Sky überträgt sämtliche Samstagsspiele um 15.30 Uhr sowie das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt um 18.30 Uhr. Wolff Fuss und Lothar Matthäus begleiten die Abendpartie als Kommentatoren. Die parallel laufende Konferenz gibt es exklusiv bei DAZN. Für beide Dienste ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Die Vorberichte zur Konferenz beginnen um 14 Uhr.
Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Sonntagsspiele
DAZN zeigt beide Sonntagsspiele exklusiv im Livestream. Um 15.30 Uhr treffen die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen aufeinander. Tobi Wahnschaffe moderiert, Uli Hebel kommentiert, Sebastian Kneißl analysiert als Experte und Ann-Sophie Kimmel berichtet vor Ort.
Um 17.30 Uhr folgt das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München. Hier übernehmen Daniel Herzog die Moderation, Lukas Schönmüller den Kommentar, Nils Petersen die Expertenrolle und Michael Bollenbacher die Reporteraufgaben.
Zudem bietet DAZN aktuell ein 24-Monats-Abo an, mit dem sich insgesamt 240 Euro sparen lassen. Enthalten ist auch die Champions League - allerdings nur bis einschließlich der Saison 2026/27. Ab 2027/28 übernimmt Paramount+ die Übertragung der Königsklasse.
Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 7. Spieltag bei DAZN oder Sky? Die Partien auf einen Blick
Datum und Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
Kommentator
23. Oktober, 20.30 Uhr
VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach
Sky (Einzelspiel)
Frank Buschmann & Florian "Schmiso" (Sky)
24. Oktober, 15.30 Uhr
RB Leipzig vs. SV Elversberg
Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Kai Dittmann (Sky)
24. Oktober, 15.30 Uhr
FC Augsburg vs. Union Bremen
Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Hannes Herrmann (Sky)
24. Oktober, 15.30 Uhr
Mainz 05 vs. Werder Bremen
Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Hansi Küpper (Sky)
24. Oktober, 15.30 Uhr
1. FC Köln vs. FC Schalke 04
Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Jonas Friedrich (Sky)
24. Oktober, 15.30 Uhr
SC Paderborn vs. Hamburger SV
Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Oliver Seidler (Sky)
24. Oktober, 18.30 Uhr
Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
Sky (Einzelspiel)
Wolff Fuss (Sky)
25. Oktober, 15.30 Uhr
TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen
DAZN (Einzelspiel)
- Moderator: Tobi Wahnschaffe
- Kommentator: Uli Hebel
- Experte: Sebastian Kneißl
- Reporter: Ann-Sophie Kimmel
25. Oktober, 17.30 Uhr
SC Freiburg vs. FC Bayern München
DAZN (Einzelspiel)
- Kommentator: Lukas Schönmüller
- Experte: Nils Petersen
- Moderator: Daniel Herzog
- Reporter: Michael Bollenbacher