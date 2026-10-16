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Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 6. Spieltag bei DAZN oder Sky?

Bundesliga
Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
Hamburger SV - VfB Stuttgart
Hamburger SV
VfB Stuttgart
Schalke 04 - Mainz 05
Schalke 04
Mainz 05
Union Berlin - Borussia Dortmund
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Borussia Dortmund
Elversberg - Augsburg
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Werder Bremen - Paderborn
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Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
RB Leipzig
Bayer Leverkusen - SC Freiburg
Bayer Leverkusen
SC Freiburg
Gladbach - Hoffenheim
Gladbach
Hoffenheim

Am kommenden Wochenende steht der 6. Spieltag der Bundesliga auf dem Programm. Dabei kommt es unter anderem zum Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig, während der BVB auswärts bei Union Berlin gefordert ist. Eröffnet wird der Spieltag mit der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln. Doch welche Partien übertragen DAZN und Sky live? Und auf welchem Sender ist die Samstagskonferenz zu sehen? Hier findet Ihr alle wichtigen Infos zur TV-Übertragung und zu den Livestreams.

Vom 16. bis zum 18. Oktober steht in der Bundesliga der 6. Spieltag an. Den Auftakt machen am Freitag Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln. Am Samstag um 15.30 Uhr ist Borussia Dortmund auswärts bei Union Berlin gefordert, bevor am Abend um 18.30 Uhr das Topduell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig steigt. Auch am Sonntag stehen spannende Begegnungen auf dem Programm: Mit Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim, die beide in der Europa League antreten, sowie dem SC Freiburg als Teilnehmer der Conference League sind mehrere Europapokal-Vertreter im Einsatz.

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Um die Übertragung kümmern sich auch in dieser Saison DAZN und Sky. Doch wie sieht die Aufteilung am 6. Spieltag aus? Einen Überblick zu allen Übertragungen findet Ihr hier.

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 6. Spieltag bei DAZN oder Sky? Freitagsspiel

Die Übertragung des Freitagsspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln übernimmt wie gewohnt Sky. Als Kommentatoren begleiten Hansi Küpper und sein Sohn Cornelius die Partie, die um 20.30 Uhr angepfiffen wird.

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Wer das Spiel lieber im Livestream verfolgen möchte, kann dies ebenfalls tun: Sky-Abonnenten können die Begegnung über SkyGo oder WOW auch dort live verfolgen.

Bundesliga am Freitag: Übertragung und Kommentatoren am 6. Spieltag

Anstoß

Spiel

Übertragung live im TV und Livestream

Kommentar

Freitag, 16. Oktober, 20.30 Uhr

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln

Sky / SkyGo / WOW

Hansi Küpper und Cornelius Küpper

Fußball in der Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern, BVB und die Konferenz am 6. Spieltag bei DAZN oder Sky? Samstagsspiele

Auch die Samstagsspiele um 15.30 Uhr werden allesamt live von Sky übertragen. Das gilt ebenso für das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig, das um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Als Kommentator und Experte sind dabei wie gewohnt Wolff Fuss und Lothar Matthäus im Einsatz.

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Wer stattdessen die Samstagskonferenz verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Für den Zugriff auf die Liveübertragung ist allerdings ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Die Vorberichterstattung zur Konferenz startet bereits um 14 Uhr.

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Bundesliga am Samstag: Übertragung und Kommentatoren am 6. Spieltag

Anstoß

Spiel

Übertragung live im TV und Livestream

Kommentar

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund

Sky / SkyGo / WOW

Kai Dittmann

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart

Sky / SkyGo / WOW

Hannes Herrmann

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05

Sky / SkyGo / WOW

Martin Groß

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

Werder Bremen vs. SC Paderborn 07

Sky / SkyGo / WOW

Jonas Friedrich

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

SV Elversberg vs. FC Augsburg

Sky / SkyGo / WOW

Klaus Veltman

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

Konferenz

DAZN

Diverse Kommentatoren

Samstag, 17. Oktober, 18.30 Uhr

FC Bayern München vs. RB Leipzig

Sky / SkyGo / WOW

Wolff Fuss (mit Experte Lothar Matthäus)

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Bundesliga heute live bei DAZN und Sky sehen: Wo läuft welches Spiel am 6. Spieltag und die Konferenz im TV sowie Livestream? Sonntagsspiele

Die Übertragung der beiden Sonntagsspiele liegt vollständig bei DAZN. Den Auftakt macht um 15.30 Uhr das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz, unterstützt wird er von Experte Michael Ballack.

Um 17.30 Uhr folgt die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim. Hier übernehmen Jan Platte und Sebastian Kneißl die Berichterstattung.

Aktuell hält DAZN zudem ein besonderes Abo-Angebot bereit, mit dem Ihr über einen Zeitraum von zwei Jahren insgesamt 240 Euro sparen könnt. Das Paket umfasst sämtliche Inhalte des Streamingdienstes, einschließlich der Champions League. Dabei solltet Ihr jedoch beachten, dass die Übertragungsrechte an der Königsklasse ab der Saison 2027/28 neu vergeben werden und sich dadurch das Angebot verändern kann.

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Anstoß

Spiel

Übertragung live im TV und Livestream

Kommentar

Sonntag, 18. Oktober, 15.30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen vs. SC Freiburg

DAZN

Marco Hagemann (mit Experte Michael Ballack)

Sonntag, 18. Oktober, 17.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. TSG 1899 Hoffenheim

DAZN

Jan Platte (mit Experte Sebastian Kneißl)

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