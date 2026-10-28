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Filip Knopp
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Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft FC Bayern München (FCB) vs. Magdeburg im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Bayern München - Magdeburg
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Der FC Bayern München will gegen den 1. FC Magdeburg das Ticket zum Achtelfinale im DFB-Pokal lösen. Doch wo wird das Duell mit dem Zweitligisten live im Free-TV übertragen – bei ARD, ZDF oder RTL? GOAL verrät es.

Der FC Bayern München geht als klarer Favorit in sein Zweitrundenspiel im DFB-Pokal. Ein Ausscheiden gegen den 1. FC Magdeburg wäre eine große Überraschung - zumal die Münchner als Rekordpokalsieger vor heimischer Kulisse antreten dürfen.

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In der ersten Runde setzte sich der FCB mit 4:1 gegen den VfL Osnabrück durch. Nun wartet mit Magdeburg der nächste Gegner, der den Einzug ins Achtelfinale verhindern möchte. Los geht es heute Abend um 20.45 Uhr in der Allianz Arena. Die nächste Pokalrunde steigt am 1. und 2. Dezember.

Das Duell zwischen Bayern und Magdeburg wird mindestens 90 Minuten lang auch im Free-TV übertragen. Welcher Sender das Spiel zeigt, verrät GOAL.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft FC Bayern München (FCB) vs. Magdeburg im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

In dieser Saison teilen sich mehrere Sender die Übertragung ausgewählter Begegnungen im DFB-Pokal. Neben der ARD gehören dazu auch das ZDF und RTL.

Das Spiel des FC Bayern gegen Magdeburg ist bei der ARD zu sehen. Wer die Begegnung lieber online verfolgt, kann auf den Livestream des Senders zurückgreifen. Dieser steht sowohl in der ARD-Mediathek als auch auf sportschau.de zur Verfügung.

Eine weitere Option ist Sky. Der Pay-TV-Anbieter überträgt sämtliche Partien des Wettbewerbs live. Damit gehört auch das Duell zwischen dem FCB und dem FCM zum Programm. Außer über das klassische Fernsehangebot lässt sich die Partie bei Sky Go und WOW im Livestream verfolgen.

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Darüber hinaus ist der DFB-Pokal auch bei RTL zu Hause. Seit der Übernahme von Sky zeigt der Kölner Sender ebenfalls ausgewählte Begegnungen. Während diese im Free-TV nur vereinzelt laufen, bietet der kostenpflichtige Streamingdienst RTL+ ein umfangreicheres Pokalangebot. Dort wird auch das Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Magdeburg übertragen.

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Damit stehen mit der ARD, Sky und RTL+ drei Möglichkeiten zur Verfügung, das Pokalspiel live zu verfolgen.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft FC Bayern München (FCB) vs. Magdeburg im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Infos in der Übersicht

Spiel

FC Bayern München - 1. FC Magdeburg

Datum

28. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

ARD

Übertragung im kostenlosen Livestream

ARD-Mediathek, sportschau.de

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft FC Bayern München (FCB) vs. Magdeburg im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Duelle in der 2. Runde

Termin

Begegnung

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Rot-Weiss Essen – RB Leipzig

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

SV Elversberg – SV Darmstadt 98

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II – Hertha BSC

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

Dynamo Dresden – FC Schalke 04

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Magdeburg

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