Der FC Bayern München geht als klarer Favorit in sein Zweitrundenspiel im DFB-Pokal. Ein Ausscheiden gegen den 1. FC Magdeburg wäre eine große Überraschung - zumal die Münchner als Rekordpokalsieger vor heimischer Kulisse antreten dürfen.
In der ersten Runde setzte sich der FCB mit 4:1 gegen den VfL Osnabrück durch. Nun wartet mit Magdeburg der nächste Gegner, der den Einzug ins Achtelfinale verhindern möchte. Los geht es heute Abend um 20.45 Uhr in der Allianz Arena. Die nächste Pokalrunde steigt am 1. und 2. Dezember.
Das Duell zwischen Bayern und Magdeburg wird mindestens 90 Minuten lang auch im Free-TV übertragen. Welcher Sender das Spiel zeigt, verrät GOAL.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft FC Bayern München (FCB) vs. Magdeburg im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?
In dieser Saison teilen sich mehrere Sender die Übertragung ausgewählter Begegnungen im DFB-Pokal. Neben der ARD gehören dazu auch das ZDF und RTL.
Das Spiel des FC Bayern gegen Magdeburg ist bei der ARD zu sehen. Wer die Begegnung lieber online verfolgt, kann auf den Livestream des Senders zurückgreifen. Dieser steht sowohl in der ARD-Mediathek als auch auf sportschau.de zur Verfügung.
Eine weitere Option ist Sky. Der Pay-TV-Anbieter überträgt sämtliche Partien des Wettbewerbs live. Damit gehört auch das Duell zwischen dem FCB und dem FCM zum Programm. Außer über das klassische Fernsehangebot lässt sich die Partie bei Sky Go und WOW im Livestream verfolgen.
Darüber hinaus ist der DFB-Pokal auch bei RTL zu Hause. Seit der Übernahme von Sky zeigt der Kölner Sender ebenfalls ausgewählte Begegnungen. Während diese im Free-TV nur vereinzelt laufen, bietet der kostenpflichtige Streamingdienst RTL+ ein umfangreicheres Pokalangebot. Dort wird auch das Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Magdeburg übertragen.
Damit stehen mit der ARD, Sky und RTL+ drei Möglichkeiten zur Verfügung, das Pokalspiel live zu verfolgen.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft FC Bayern München (FCB) vs. Magdeburg im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Infos in der Übersicht
Spiel
FC Bayern München - 1. FC Magdeburg
Datum
28. Oktober 2026
Anstoß
20:45 Uhr
Ort
Allianz Arena, München
Übertragung live im Free-TV
ARD
Übertragung im kostenlosen Livestream
ARD-Mediathek, sportschau.de
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW / RTL+
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft FC Bayern München (FCB) vs. Magdeburg im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? - Duelle in der 2. Runde
Termin
Begegnung
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Rot-Weiss Essen – RB Leipzig
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Hamburger SV – Eintracht Frankfurt
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Dortmund – SV Werder Bremen
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
1. FC Köln – 1. FC Union Berlin
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
SV Elversberg – SV Darmstadt 98
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SSV Jeddeloh II – Hertha BSC
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
Dynamo Dresden – FC Schalke 04
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Freiburg – VfL Wolfsburg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
FC Bayern München – 1. FC Magdeburg