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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

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Gladbach - Karlsruher SC
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In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es zum packenden Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Karlsruher SC. Für beide Klubs steht im Kampf um das Achtelfinale nicht nur das sportliche Weiterkommen auf dem Spiel, sondern auch ein finanzieller Bonus für die Vereinskasse. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Begegnung heute live verfolgen könnt.

Hinter Borussia Mönchengladbach liegt ein echter Fehlstart: Nach einer enttäuschenden Pleitenserie zu Saisonbeginn zogen die Verantwortlichen die Reißleine und trennten sich von Eugen Polanski. Nun soll Ex-St.-Pauli-Coach Alexander Blessin die Fohlen wieder in die Spur bringen.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Doch auch der Karlsruher SC sucht in der 2. Bundesliga noch nach seiner Form. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft durchlebte in den vergangenen Wochen eine kleine Krise mit drei torlosen Niederlagen am Stück. Am heutigen Dienstag um 20:45 Uhr zeigt sich im direkten Duell, welches Team das Ticket für das Achtelfinale lösen kann.

Doch wo genau können Fans das DFB-Pokal-Duell zwischen Gladbach und dem KSC eigentlich live verfolgen? GOAL hat alle Details zur Übertragung im TV und Livestream für Euch zusammengefasst.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Wer die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Karlsruher SC live verfolgen möchte, hat in dieser Pokalsaison die Wahl zwischen zwei großen Anbietern. Das Zweitrundenduell wird komplett vom Bezahlsender Skyund dem Streamingdienst RTL+ abgedeckt. Für beide Optionen wird ein kostenpflichtiges Abonnement vorausgesetzt.

Auf dem Pay-TV-Sender Skyläuft die Begegnung wie gewohnt im klassischen Fernsehen. Wer das Spiel lieber im Netz streamen will, nutzt als Bestandskunde Sky Go oder greift auf das Streaming-Angebot von WOWzurück.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Durch eine Kooperation der beiden Medienhäuser zeigt zudem RTL+ alle 63 Partien des Wettbewerbs im Livestream – so auch das Match der Fohlen gegen den KSC. Eine kostenfreie Übertragung im Free-TV wird für dieses Spiel allerdings nicht angeboten

Anbieter / Plattform

Übertragungsart

Kosten / Abo erforderlich?

RTL+

Livestream

Ja (kostenpflichtiges Abonnement)

Sky

Pay-TV

Ja (kostenpflichtiges Abonnement)

Sky Go

Livestream (für Sky-Bestandskunden)

Ja (im Sky-Abo enthalten)

WOW

Livestream

Ja (kostenpflichtiges Abonnement)

Free-TV

Keine Übertragung

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtige Informationen zur Übertagung auf RTL+ und Sky

Für das Pokalspiel zwischen Mönchengladbach und Karlsruhe haben Fans bei beiden Anbietern die freie Auswahl zwischen zwei verschiedenen Optionen. Sowohl Skyals auch der Streamingdienst RTL+ übertragen das Duell wahlweise in der vollen Distanz als Einzelspiel oder eingebettet in der großen Konferenz.

Wer sich bei Skyfür die klassische TV-Übertragung des Einzelspiels entscheidet, findet die Begegnung auf dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport 4. Wer stattdessen lieber alle parallel laufenden Partien des Pokal-Dienstags im Blick behalten möchte, schaltet für die Konferenz einfach auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event um.

Option / Plattform

Sender / Kanal

Übertragungsform

Sky Einzelspiel

Sky Sport 4

TV-Übertragung (Einzelspiel)

Sky Konferenz

Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event

TV-Übertragung (Konferenz)

RTL+

Livestream

Einzelspiel & Konferenz

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Der Pokal-Dienstag im Überblick

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach

FC Augsburg

18:00 Uhr

Rot-Weiss Essen

RB Leipzig

18:00 Uhr

VfL Bochum

1. FSV Mainz 05

18:00 Uhr

Hamburger SV

Eintracht Frankfurt

20:45 Uhr

1. FC Köln

1. FC Union Berlin

20:45 Uhr

Borussia Dortmund

SV Werder Bremen

20:45 Uhr

Borussia Mönchengladbach

Karlsruher SC

20:45 Uhr

SV Elversberg

SV Darmstadt 98


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