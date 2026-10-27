Hinter Borussia Mönchengladbach liegt ein echter Fehlstart: Nach einer enttäuschenden Pleitenserie zu Saisonbeginn zogen die Verantwortlichen die Reißleine und trennten sich von Eugen Polanski. Nun soll Ex-St.-Pauli-Coach Alexander Blessin die Fohlen wieder in die Spur bringen.

Doch auch der Karlsruher SC sucht in der 2. Bundesliga noch nach seiner Form. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft durchlebte in den vergangenen Wochen eine kleine Krise mit drei torlosen Niederlagen am Stück. Am heutigen Dienstag um 20:45 Uhr zeigt sich im direkten Duell, welches Team das Ticket für das Achtelfinale lösen kann.

Doch wo genau können Fans das DFB-Pokal-Duell zwischen Gladbach und dem KSC eigentlich live verfolgen? GOAL hat alle Details zur Übertragung im TV und Livestream für Euch zusammengefasst.

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?

Wer die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Karlsruher SC live verfolgen möchte, hat in dieser Pokalsaison die Wahl zwischen zwei großen Anbietern. Das Zweitrundenduell wird komplett vom Bezahlsender Skyund dem Streamingdienst RTL+ abgedeckt. Für beide Optionen wird ein kostenpflichtiges Abonnement vorausgesetzt.

Nächste Spiele BMG Deutschland DFB-Pokal 15:45 KSC Ansehen

Auf dem Pay-TV-Sender Skyläuft die Begegnung wie gewohnt im klassischen Fernsehen. Wer das Spiel lieber im Netz streamen will, nutzt als Bestandskunde Sky Go oder greift auf das Streaming-Angebot von WOWzurück.

Durch eine Kooperation der beiden Medienhäuser zeigt zudem RTL+ alle 63 Partien des Wettbewerbs im Livestream – so auch das Match der Fohlen gegen den KSC. Eine kostenfreie Übertragung im Free-TV wird für dieses Spiel allerdings nicht angeboten

Anbieter / Plattform Übertragungsart Kosten / Abo erforderlich? RTL+ Livestream Ja (kostenpflichtiges Abonnement) Sky Pay-TV Ja (kostenpflichtiges Abonnement) Sky Go Livestream (für Sky-Bestandskunden) Ja (im Sky-Abo enthalten) WOW Livestream Ja (kostenpflichtiges Abonnement) Free-TV Keine Übertragung –

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtige Informationen zur Übertagung auf RTL+ und Sky

Für das Pokalspiel zwischen Mönchengladbach und Karlsruhe haben Fans bei beiden Anbietern die freie Auswahl zwischen zwei verschiedenen Optionen. Sowohl Skyals auch der Streamingdienst RTL+ übertragen das Duell wahlweise in der vollen Distanz als Einzelspiel oder eingebettet in der großen Konferenz.

Wer sich bei Skyfür die klassische TV-Übertragung des Einzelspiels entscheidet, findet die Begegnung auf dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport 4. Wer stattdessen lieber alle parallel laufenden Partien des Pokal-Dienstags im Blick behalten möchte, schaltet für die Konferenz einfach auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event um.

Option / Plattform Sender / Kanal Übertragungsform Sky Einzelspiel Sky Sport 4 TV-Übertragung (Einzelspiel) Sky Konferenz Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event TV-Übertragung (Konferenz) RTL+ Livestream Einzelspiel & Konferenz

Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Der Pokal-Dienstag im Überblick

Anstoßzeit Heimteam Auswärtsteam 18:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach FC Augsburg 18:00 Uhr Rot-Weiss Essen RB Leipzig 18:00 Uhr VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 18:00 Uhr Hamburger SV Eintracht Frankfurt 20:45 Uhr 1. FC Köln 1. FC Union Berlin 20:45 Uhr Borussia Dortmund SV Werder Bremen 20:45 Uhr Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 20:45 Uhr SV Elversberg SV Darmstadt 98



