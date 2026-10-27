Hinter Borussia Mönchengladbach liegt ein echter Fehlstart: Nach einer enttäuschenden Pleitenserie zu Saisonbeginn zogen die Verantwortlichen die Reißleine und trennten sich von Eugen Polanski. Nun soll Ex-St.-Pauli-Coach Alexander Blessin die Fohlen wieder in die Spur bringen.
Doch auch der Karlsruher SC sucht in der 2. Bundesliga noch nach seiner Form. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft durchlebte in den vergangenen Wochen eine kleine Krise mit drei torlosen Niederlagen am Stück. Am heutigen Dienstag um 20:45 Uhr zeigt sich im direkten Duell, welches Team das Ticket für das Achtelfinale lösen kann.
Doch wo genau können Fans das DFB-Pokal-Duell zwischen Gladbach und dem KSC eigentlich live verfolgen? GOAL hat alle Details zur Übertragung im TV und Livestream für Euch zusammengefasst.
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky?
Wer die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Karlsruher SC live verfolgen möchte, hat in dieser Pokalsaison die Wahl zwischen zwei großen Anbietern. Das Zweitrundenduell wird komplett vom Bezahlsender Skyund dem Streamingdienst RTL+ abgedeckt. Für beide Optionen wird ein kostenpflichtiges Abonnement vorausgesetzt.
Auf dem Pay-TV-Sender Skyläuft die Begegnung wie gewohnt im klassischen Fernsehen. Wer das Spiel lieber im Netz streamen will, nutzt als Bestandskunde Sky Go oder greift auf das Streaming-Angebot von WOWzurück.
Durch eine Kooperation der beiden Medienhäuser zeigt zudem RTL+ alle 63 Partien des Wettbewerbs im Livestream – so auch das Match der Fohlen gegen den KSC. Eine kostenfreie Übertragung im Free-TV wird für dieses Spiel allerdings nicht angeboten
Anbieter / Plattform
Übertragungsart
Kosten / Abo erforderlich?
RTL+
Livestream
Ja (kostenpflichtiges Abonnement)
Sky
Pay-TV
Ja (kostenpflichtiges Abonnement)
Sky Go
Livestream (für Sky-Bestandskunden)
Ja (im Sky-Abo enthalten)
WOW
Livestream
Ja (kostenpflichtiges Abonnement)
Free-TV
Keine Übertragung
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Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Wichtige Informationen zur Übertagung auf RTL+ und Sky
Für das Pokalspiel zwischen Mönchengladbach und Karlsruhe haben Fans bei beiden Anbietern die freie Auswahl zwischen zwei verschiedenen Optionen. Sowohl Skyals auch der Streamingdienst RTL+ übertragen das Duell wahlweise in der vollen Distanz als Einzelspiel oder eingebettet in der großen Konferenz.
Wer sich bei Skyfür die klassische TV-Übertragung des Einzelspiels entscheidet, findet die Begegnung auf dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport 4. Wer stattdessen lieber alle parallel laufenden Partien des Pokal-Dienstags im Blick behalten möchte, schaltet für die Konferenz einfach auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event um.
Option / Plattform
Sender / Kanal
Übertragungsform
Sky Einzelspiel
Sky Sport 4
TV-Übertragung (Einzelspiel)
Sky Konferenz
Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event
TV-Übertragung (Konferenz)
RTL+
Livestream
Einzelspiel & Konferenz
Fußball im DFB-Pokal heute live: Läuft Borussia Mönchengladbach vs. Karslruher SC (KSC) im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL? Oder gibt es nur eine Übertragung bei Sky? Der Pokal-Dienstag im Überblick
Anstoßzeit
Heimteam
Auswärtsteam
18:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
FC Augsburg
18:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
RB Leipzig
18:00 Uhr
VfL Bochum
1. FSV Mainz 05
18:00 Uhr
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
20:45 Uhr
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
20:45 Uhr
Borussia Dortmund
SV Werder Bremen
20:45 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Karlsruher SC
20:45 Uhr
SV Elversberg
SV Darmstadt 98