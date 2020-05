Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von Hertha BSC vs. Union Berlin

In der Bundesliga kommt es zum Berlin-Derby zwischen Hertha BSC und Union. Hier erfahrt Ihr, wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Der 27. Spieltag der Bundesliga-Saison wird am Freitagabend mit einem echten Kracher eröffnet. Das zweite Hauptstadt-Derby zwischen und steht auf dem Programm. Anpfiff der Partie im Olympiastadion ist um 20.30 Uhr.

Das Hauptstadt-Duell zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Goal verrät Euch in diesem Artikel, wo Ihr das Freitagsspiel der live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Wer mehr Informationen zum Duell haben will - wie zum Beispiel einen ausführlichen Vorbericht oder die Fakten vor der Partie - wird in einem separaten Artikel auf unserer Seite fündig.

Fußball heute im LIVE-STREAM: DAZN überträgt Hertha BSC gegen Union Berlin

Längst ist es nicht mehr so, dass ein Anbieter die komplette Bundesliga und alle Spiele überträgt. In dieser Saison haben sich zwei Sender die Rechte am deutschen Fußball-Oberhaus gesichert - DAZN und Sky.

Dabei gibt es eine klare Regelung zwischen beiden Anbietern, wie die Übertragungsrechte der Bundesliga aufgeteilt sind: DAZN zeigt alle Freitagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM. Hinzu kommen die Partien, die am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen werden sowie alle Montagsspiele der Bundesliga. Sky überträgt hingegen alle Samstags- sowie die Sonntagsspiele, die nicht um 13.30 Uhr angepfiffen werden, live im TV und im LIVE-STREAM bei Sky Go und mit Sky Ticket.

Fußball heute im LIVE-STREAM: DAZN zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-STREAM

DAZN überträgt alle Freitagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM - so auch Hertha BSC gegen Union Berlin. Um 20.15 Uhr beginnt der Streamingdienst mit der Vorberichterstattung, ab 20.30 Uhr rollt der Ball im Olympiastadion.

Für das Freitagsspiel der Bundesliga ist bei DAZN folgendes Team im Einsatz:

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's mit DAZN

Die Bundesliga live bei DAZN! Der Streamingdienst hat im vergangenen Sommer die ohnehin schon große Programmvielfalt nochmals erweitert. Das Übertragungsangebot bei DAZN beinhaltet nun die Bundesliga. Welche Spiele des deutschen Oberhauses DAZN konkret überträgt, haben wir Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Zurück zur Tagesaktualität: DAZN zeigt das Freitagsspiel zwischen Hertha BSC und Union Berlin heute im LIVE-STREAM - und Ihr könnt kostenlos dabei sein. Was Ihr dafür tun müsst, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Fußball heute live - DAZN zeigt / überträgt Hertha gegen Union KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements? Dann aufgepasst! Für Neukunden hat der Streamingdienst das perfekte Angebot: DAZN schenkt Euch die ersten 30 Tage, Ihr müsst im ersten Monat nichts bezahlen und bekommt die komplette DAZN-Programmvielfalt gratis - so auch Hertha BSC gegen Union Berlin. Sichert Euch jetzt Euren Gratismonat. Meldet Euch bei DAZN an. Und genießt das große Angebot an zahlreichen LIVE-STREAMS.

Hat Euch der Gratismonat bei DAZN überzeugt, stehen Euch zwei Bezahlmodelle zur Auswahl:

Das Monatsabo: Vier Wochen DAZN bekommt Ihr für 11,99 Euro . Der Betrag wird Euch monatlich abgebucht. Falls Ihr eine Auszeit von DAZN braucht, könnt Ihr das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Vier Wochen DAZN bekommt Ihr für . Der Betrag wird Euch abgebucht. Falls Ihr eine Auszeit von DAZN braucht, könnt Ihr das Abo jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Ihr wisst, dass Ihr DAZN sowieso die ganze Saison über nutzen wollt, weil das LIVESTREAM-Angebot einfach unschlagbar ist? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro .

Ihr wisst, dass Ihr DAZN sowieso die ganze Saison über nutzen wollt, weil das LIVESTREAM-Angebot einfach unschlagbar ist? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für . Eure Ersparnis: Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr im Vergleich zum monatlichen Abo insgesamt 24 Euro im Jahr.

Den Streamingdienst findet Ihr auf Eurem Laptop / Computer im Internet unter www.dazn.de. Aber auch auf nahezu allen mobilen Geräten ist DAZN als kostenlose App verfügbar. Handy, Tablet, Smart-TV oder Playstation4 - ihr habt die Wahl! Ladet Euch die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Portalen herunter:

Fußball heute live im TV - geht das?

In den obigen Abschnitten haben wir Euch bereits ausführlich erklärt, wie Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga heute Abend im LIVE-STREAM genießen könnt. In den nächsten Zeilen widmen wir uns dagegen der TV-Übertragung. Auch hier ist DAZN eine Anlaufstelle.

Ja, DAZN ist ein Streamingdienst und überträgt die Bundesliga ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch Ihr müsst nicht darauf verzichten, das Freitagsspiel der Bundesliga auf Eurem Fernseher zu genießen.

DAZN bringt Euch Hertha BSC vs. Union Berlin auf Euren Smart-TV! Die kostenlose DAZN-App ist für Euch auf nahezu allen Smart-TV-Geräten zum Download verfügbar. Schaut einfach mal im App-Store Eures TV-Gerätes vorbei, ladet Euch die DAZN-App herunter und genießt die Bundesliga live bei DAZN.

Fußball heute verpasst? Die Highlights bei DAZN anschauen

Die Auftaktbegegnung in den 27. Spieltag im TV oder im LIVE-STREAM verpasst? Nicht so schlimm. Dann seid Ihr nämlich bei DAZN genau an der richtigen Adresse. DAZN zeigt Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Bundesliga auf seinem Portal.

Langes Warten auf die Zusammenfassungen? Nicht bei DAZN. Egal, ob das Freitagsspiel zwischen Hertha BSC und Union Berlin oder die Samstags- und Sonntagsspiele: Immer 40 Minuten nach Abpfiff der Begegnung gibt es alle Bundesliga-Highlights bei DAZN.

Der große Vorteil? Schließt Ihr einen Gratismonat bei DAZN ab, könnt Ihr sowohl die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes als auch die Bundesliga-Highlights kostenlos sehen. 30 Tage lang steht euch das volle DAZN-Programm gratis zur Verfügung.

Die Highlights der Bundesliga sind aber noch längst nicht alles: Bei DAZN bekommt Ihr die Zusammenfassungen der 2. Bundesliga wenige Minuten nach Abpfiff. Zudem seht Ihr die Highlights und das Re-Live der europäischen / weltweiten Top-Ligen und Top-Spiele ebenfalls kurz nach dem Schlusspfiff.

Hertha BSC gegen Union Berlin heute im TV und LIVE-STREAM: Alle Links zu den Übertragungen