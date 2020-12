Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft Real Madrid vs. Gladbach

Wie kann ich Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Wir beantworten die Frage, die sich viele Fans von Real Madrid und Gladbach stellen!

In der stehen die Entscheidungen an! In Gruppe B empfängt den -Vertreter . Anstoß der Partie ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Für beide Teams ist vor dem letzten Spieltag noch alles drin: Achtelfinaleinzug, Abrutschen in die oder sogar das komplette Aus im internationalen Geschäft. Holen die Fohlen in Madrid mindestens einen Punkt, überwintern sie sicher in der Königsklasse. Real hingegen steht derzeit auf Rang drei in der Gruppe und darf auf keinen Fall verlieren. Es steht also einiges auf dem Spiel!

Wenn Ihr Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen wollt, seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des Champions-League-Spiels.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Daten zum Spiel in der Champions League

Duell Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach Datum Mittwoch, 9. Dezember 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid Zuschauer keine

Fußball heute live im TV: So läuft Real Madrid vs. Gladbach

Corona beherrscht unseren Alltag, als Zuschauer in einem Stadion zu sein, ist in derzeit unmöglich. Folglich müssen Fans auf eine Übertragung ihrer Mannschaften im TV oder LIVE-STREAM ausweichen.

Doch oft ist nicht klar, wer die Spiele überhaupt zeigt. Wir beantworten, wo das Fußballspiel zwischen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach heute live zu sehen sein wird. Sky, DAZN oder Free-TV? Goal klärt auf.

Fußball heute Abend live im TV: Läuft Real Madrid vs. Gladbach im Pay-TV oder Free-TV?

Eine schlechte Nachricht für alle Fans des klassischen TV vorneweg: Das Duell zwischen Real und den Fohlen läuft heute weder im Pay-TV bei Sky noch auf irgendeinem Free-TV-Sender in voller Länge live.

Welche 2 Teams schaffen es ins Achtelfinale? Beide Spiele seht ihr heute Abend live auf DAZN. 🔥 pic.twitter.com/Yz17iMdkqh — DAZN DE (@DAZN_DE) December 9, 2020

Sky ist der einzige TV-Sender mit Rechten an der Champions League, doch das Gastspiel Gladbachs bei Real gehört nicht dazu. Bilder aus dem Estadio Alfredo Di Stefano wird es beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring lediglich in einer Konferenz mit allen anderen Spielen des Abends geben.

Dennoch gibt es eine gute Nachricht: Es gibt eine Option, die Begegnung dennoch live auf dem Fernseher abzuspielen. Die Lösung? Der LIVE-STREAM von DAZN!



Quelle: Getty Images

Real Madrid vs. Gladbach läuft live auf DAZN - Fußball live auf dem Smart-TV

In voller Länge live und exklusiv darf DAZN die Entscheidung in Gruppe B zeigen, denn auch das Parallelspiel zwischen und wird dort übertragen.

DAZN ist zwar kein TV-Sender, sondern ein Streaming-Dienst, dennoch können die Spiele auf dem TV-Gerät abgespielt werden. Dafür müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf den Smart-TV herunterladen, Euch mit Euren Login-Daten anmelden und schon kann es losgehen. Auch via Spielekonsole oder dem Fire-TV-Stick kann der LIVE-STREAM zu Real Madrid gegen Gladbach auf den TV geworfen werden.

Wer noch kein Abo besitzt, kann sich dieses noch spontan und rechtzeitig vor Anpfiff sichern. Das Beste daran? Als Neukunde seht Ihr das Spiel sogar vollkommen kostenlos! Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst.

Fußball live auf DAZN: Die Übertragung von Real Madrid gegen Gladbach in der Champions League im Überblick

Übertragungsbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr DAZN-Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter DAZN-Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte DAZN-Experte: Sandro Wagner

Fußball heute im LIVE-STREAM: So läuft Real Madrid vs. Gladbach im Internet

DAZN ist der exklusive Anbieter der Begegnung heute Abend - das wissen wir bereits. Goal erklärt, wie man den Stream von Real gegen Gladbach auf sämtlichen Endgeräten zum Laufen bringt!

Fußball heute live bei DAZN: So seht Ihr Real Madrid gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM

DAZN ist auf dem Smart-TV, PC, Laptop, Tablet und sogar auf dem Smartphone verfügbar. Meldet Euch (nach Abschluss eines Abonnements) mit Euren Daten in der DAZN-App an und streamt heute Abend ab 20.30 Uhr die Begegnung aus der spanischen Hauptstadt.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, findet unter diesem Link alle Informationen zur Anmeldung. Und anmelden lohnt sich, denn das Portal hat massig Sport im Angebot!

Fußball live auf DAZN: Das hat das Streaming-Portal zu bieten

DAZN zeigt neben der Champions League und Europa League auch ausgewählte Spiele der Bundesliga. Doch das ist nicht alles. Der Streaming-Dienst zeigt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM.

Dazu gehören auch Spiele aus LaLiga, der Serie A oder Ligue 1. Auch die NFL, NBA und MLB sind bei DAZN beheimatet. Alle Details zum Sportangebot von DAZN findet Ihr hier!

Holt Euch schnell die kostenlose DAZN-App auf Euer Gerät:

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Gladbach live? Der Vorbericht zum Duell heute - "Ziel heißt Weiterkommen": Gladbach will Krönung bei den Königlichen

Showdown bei den Königlichen: Borussia Mönchengladbach benötigt bei Real Madrid mindestens ein Unentschieden zum sicheren Einzug ins Achtelfinale

Der imponierende Ballsaal der Königlichen ist geschlossen, daher soll die Krönung einer denkwürdigen Vorrunde auf einem Nebenplatz erfolgen. Borussia Mönchengladbach genügt dafür beim Gruppen-Showdown in der Champions League bei Real Madrid ein Punkt, doch der Fußball-Bundesligist fürchtet die Rache des bis aufs Blut gereizten spanischen Rekordmeisters.

"Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Wir müssen unglaublich leidenschaftlich und fleißig verteidigen. Jeder kennt die Qualität von Real", sagte Trainer Marco Rose vor der entscheidenden Begegnung im kleinen Estadio Alfredo Di Stefano am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Das legendäre Bernabeu-Stadion ist wegen Umbauarbeiten aktuell gesperrt.

Vor dem Abflug in die spanische Hauptstadt verspürte Rose allerdings auch "Vorfreude" auf die reizvolle Aufgabe. "Wir haben ein Endspiel vor der Brust, auf das wir uns alle freuen und das auch eine große Herausforderung ist", sagte er und stellte klar: "Wir haben ein Ziel - und das heißt Weiterkommen."

Mit einem Sieg oder Unentschieden würden die Gladbacher erstmals das Achtelfinale der Champions League erreichen. "Wir haben die beste Ausgangssituation von allen Teams und haben nun unser Finale. Das haben wir uns erarbeitet", sagte Christoph Kramer. Selbst bei einer Niederlage würde der fünfmalige deutsche Meister noch die K.o.-Runde erreichen, wenn es im Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk keinen Sieger gibt.

Auf diese Rechenspiele will sich bei der Borussia nach einer turbulenten Gruppenphase aber niemand einlassen. In Mailand und gegen Madrid wurde ein Sieg in letzter Sekunde verspielt, Donezk wurden in zwei Spielen zehn Tore eingeschenkt. Zuletzt folgte der etwas unglücklich vergebene Matchball im Rückspiel gegen Mailand (2:3). "Nun müssen wir halt in Madrid das Ding zumachen", sagte Rose, der auf Tony Jantschke (Schleimbeutelverletzung), Ramy Bensebaini (positiv auf COVID-19) und Jonas Hofmann (Muskelbündelriss) verzichten muss.

Doch auch Real hat Sorgen. In der Ersatz-Arena auf dem Klubgelände, wo sonst die zweite Mannschaft spielt, hat sich die Ansammlung von Weltklassespielern zuletzt mehrfach blamiert. Nach zwei peinlichen Pleiten gegen Donezk droht Toni Kroos und Co. erstmals das Aus in der Vorrunde der Königsklasse.

Trainer Zinedine Zidane steht entsprechend unter Druck. Hoffnung macht dem Franzosen, dass seine Mannschaft in wegweisenden Spielen auch in dieser Saison abgeliefert hat. Im Clasico wurde Barcelona bezwungen, in der Champions League gab es zwei Erfolge gegen Inter. "Mein Team hat Charakter", betonte Zidane.

Zudem meldete sich Anführer Sergio Ramos nach seiner im Nations-League-Spiel gegen Deutschland (6:0) erlittenen Verletzung wieder fit, der Erfolg bei Europa-League-Sieger (1:0) gibt zusätzlich Selbstvertrauen. Die heißblütigen Spanier wollen sich unbedingt beweisen. "Real kann jederzeit die Sterne vom Himmel spielen", warnte Matthias Ginter bei DAZN und forderte: "Wir müssen mutig sein."

Sportdirektor Max Eberl zeigt vor dem Endspiel zwar "keine Angst, aber Respekt". Dies gilt aber auch umgekehrt. Im Hinspiel (2:2) führten die Gladbacher, die den Trostpreis Europa League sicher haben, bis kurz vor dem Ende 2:0.

Zudem hat die Borussia in Alassane Plea den besten Scorer der Champions League nach fünf Spielen in ihren Reihen (fünf Tore, drei Vorlagen). Für die Krönung außerhalb des Ballsaals der Königlichen ist also alles vorbereitet.

Quelle: SID