Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM - Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung der Bundesliga

Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde. Hier erfahrt Ihr, wie Fußball heute live zu sehen ist.

Am 18. Spieltag der trifft auf . Anstoß der Begegnung ist am Freitag, den 22. Januar, um 20.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Nur ein Zähler trennt die beiden heutigen Kontrahenten. Während Borussia Mönchengladbach derzeit auf dem siebten Platz rangiert, steht der BVB auf dem vierten Rang.

Gladbach oder Dortmund? Welche Borussia setzt sich heute in diesem richtungsweisenden Duell durch?

Wenn Ihr Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen möchtet, seid Ihr in diesem Artikel genau richtig. Hier erfahrt Ihr, wo Gladbach vs. BVB am Freitagabend übertragen wird.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Gladbach vs. BVB auf einen Blick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Datum Freitag, 22. Januar 2021 | 20.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer Keine

Fußball heute live im TV: So läuft Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)

Im Hinblick auf die Übertragung der Bundesliga stellt sich oftmals die Frage: Wie kann man die Spiele der Königsklasse live verfolgen? Am heutigen Freitagabend gibt es ausnahmsweise zwei Möglichkeiten, Gladbach vs. BVB live im TV zu sehen - wir stellen Euch beide vor:

Gladbach vs. BVB läuft live auf DAZN - Fußball auf dem Smart-TV anschauen

Der Streaminganbieter DAZN ist im Besitz der Übertragungsrechte für die Freitagsspiele der Bundesliga. Somit bietet DAZN heute auch Gladbach vs. BVB heute live und in voller Länge an. Die Fußball-Übertragungen laufen grundsätzlich alle via LIVE-STREAM.

Obwohl DAZN kein klassischer TV-Sender ist, kann das Programm des Streamingdienstes problemlos auf dem TV-Gerät abgespielt werden. Hierfür müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf den Smart-TV laden und Euch mit dort einloggen.

Ihr seid noch nicht bei DAZN angemeldet? Umso besser, denn als Neukunde könnt Ihr Euch einen Gratismonat sichern und somit vier Wochen lang kostenlos Fußball auf DAZN genießen.

Wenn Ihr Euch also jetzt registriert, könnt Ihr das Duell zwischen Gladbach und Borussia Dortmund heute vollkommen kostenlos auf Eurem Smart-TV anschauen!

Fußball live auf DAZN: Die Übertragung der Partie Borussia Mönchengladbach vs. BVB im Überblick

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr DAZN-Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog DAZN-Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann DAZN-Experte: Sebastian Kneißl

Fußball im Free-TV schauen: ZDF zeigt Gladbach vs. BVB heute live

Aufgrund der Tatsache, dass es sich beim heutigen Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund um den 18. Spieltag und damit den Auftakt zur Rückrunde handelt, kann man die Begegnung heute auch im Free-TV genießen.

Zu sehen ist das Ganze ab 20.30 Uhr im ZDF. Bereits eine Viertelstunde vor dem Anstoß, also um 20.15 Uhr, beginnt dort die Vorberichterstattung mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker. Sobald der Anpfiff ertönt, kommentiert Oliver Schmidt das Spielgeschehen im Borussia-Park.

Fußball heute im LIVE-STREAM: So läuft Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)

Ihr möchtet Gladbach vs. BVB heute lieber via LIVE-STREAM auf einem mobilen Gerät anschauen? Dann habt Ihr bei den oben genannten Anbietern auch diese Möglichkeit - und so funktioniert's

Fußball heute live bei DAZN: So seht Ihr Gladbach vs. BVB heute im LIVE-STREAM

Ob Smart-TV, PC, Laptop, Tablet oder sogar auf dem Smartphone: Egal, auf welchem Gerät Ihr heute Fußball live schauen möchtet, bei DAZN stehen Euch alle Optionen offen.

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund läuft ab 20.15 Uhr im LIVE-STREAM. Meldet Euch einfach in der App an und streamt los! Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Dann findet Ihr unter diesem Link alle Informationen zur Anmeldung.

Fußball heute live sehen: Die Programmvielfalt von DAZN

Wenn es um Fußball und alle sonstigen Sportarten geht, ist das Angebot von DAZN unvergleichlich: Das Streamingportal überträgt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM.

Dazu gehören Spiele aus der Champions League, Europa League , Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1. Auch die NFL, NBA und MLB sind bei DAZN zu sehen. Sämtliche Infos zum Sportangebot von DAZN findet Ihr hier!

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr lediglich die kostenlose App, die Ihr hier zum Download findet:

Fußball heute live sehen: Der LIVE-STREAM des ZDF zu Gladbach vs. BVB

Da das Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und dem BVB heute auch im ZDF übertragen wird, gibt es auch hier die Option, das Ganze im kostenlosen LIVE-STREAM zu verfolgen. Die Übertragung ist dabei deckungsgleich mit der im TV, auch hier beginnt die Vorberichterstattung um 20.15 Uhr.

Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM der Bundesliga-Partie Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund

Fußball heute live sehen: So wird Gladbach vs. BVB übertragen

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund heute live ... ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV), ZDF ... im LIVE-STREAM ... auf DAZN, im ZDF ... im LIVE-TICKER ... bei Goal

