Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt - die DFB-Pokal-Übertragung

Im DFB-Pokal fällt die Entscheidung um den Finaleinzug zwischen dem FC Bayern und Frankfurt. Hier erfahrt Ihr, wie Fußball heute live übertragen wird.

Endlich wieder DFB-Pokal: Am Mittwochabend kommt es im Halbfinale zum Duell zwischen dem und . Angepfiffen wird die Begegnung in der Allianz Arena um 20.45 Uhr.

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: Goal hat für Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wir Ihr das DFB-Pokalduell heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Fußball heute live im TV: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

Fans des FC Bayern München? Fans von Eintracht Frankfurt? Aufgepasst! Das Duell Eurer beiden Mannschaften läuft heute Abend live im Free-TV - und im Pay-TV. Die ARD und Sky haben sich die Rechte an den Halbfinals im gesichert.

ARD zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender hat sich die Übertragungsrechte für vereinzelte Spiele, die jeweils live im Free-TV laufen, gesichert. Von der ersten Runde bis zum Finale überträgt das Erste dann ausgewählte DFB-Pokalduelle live im TV - im Halbfinale sind es sogar beide Partien. Am Dienstag konnten alle DFB-Pokal-Fans den Sieg von gegen den 1. FC Saarbrücken sehen und heute das Duell um den Finaleinzug zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV bei der ARD! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Mehr Teams

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderatorin: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Thomas Broich

Doch es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das Duell zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt heute live im TV zu verfolgen. Alle Infos hierzu erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im Pay-TV

Logisch, denn Sky zeigt alle 63 DFB-Pokalspiele live und in voller Länge - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Nur wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender besitzt, könnt Ihr den DFB-Pokal heute live im TV bei Sky sehen.

Ihr habt ein Sky-Abo? Dann aufgepasst: Sky überträgt FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV. Dabei habt Ihr normalerweise die Wahl, ob Ihr das DFB-Pokalspiele live im Einzelspiel oder in der Konferenz erleben wollt. Allerdings wird es heute keine Konferenz geben, da ja nur ein Spiel stattfindet.

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV bei Sky! Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals live im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Start der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Mehr Infos zu den aktuellen Preisen, Angeboten und den verschiedenen Paketen erfahrt Ihr auf der Website von Sky.

Fußball heute im LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

Das Duell des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt wird heute Abend um 20.45 Uhr angepfiffen. Wollt Ihr das Spiel lieber im Internet schauen? Kein Problem. Heute stehen Euch gleich vier verschiedene LIVE-STREAMS für den DFB-Pokal zur Verfügung - einer ist kostenlos, zwei sind kostenpflichtig.

Das Erste zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute kostenlos im LIVE-STREAM auf www.ard.de

Beginnen wir doch einfach mit dem kostenlosen LIVE-STREAM. Diesen findet Ihr auf www.ard.de. Denn auch im Internet ist das Erste heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den DFB-Pokal kostenlos verfolgen wollt.

Die ARD überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute kostenlos im LIVE-STREAM in der ARD Mediathek. Für den LIVE-STREAM benötigt Ihr kein Abonnement und auch keine Anmeldung.

Hier könnt Ihr Euch die kostenlose ARD-App downloaden:

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM

Die erste der beiden kostenpflichtigen Varianten ist Sky Go. Dies ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Um Sky Go nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötigt. Nur wenn Ihr ein solches bereits abgeschlossen habt, könnt Ihr den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM bei Sky Go verfolgen.

Ihr habt ein Sky-Abo? Dann mal los: Sky Go zeigt FC Bayern München vs. Frankfurt heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Übertragung ist inhaltliche deckungsgleich mit der aus dem Pay-TV.

Hier gibt es die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM

Die dritte und damit letzte Möglichkeit, den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM zu erleben, ist Sky Ticket.

Auch hier seid Ihr genau an der richtigen Adresse: Sky Ticket zeigt FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Das Angebot des Bezahlsenders ermöglicht es Euch außerdem, ein langfristiges Sky-Abonnement zu umgehen und die Sky-Dienste über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen.

Ihr benötigt das Sportpaket, wenn Ihr Bayern München gegen die SGE heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen wollt. Das Sportpaket beinhaltet zudem u.a. den DFB-Pokal, die Bundesliga oder die Premier League.

Das Monatsabo kostet in den ersten vier Wochen 9,99 Euro. Im Anschluss bezahlt Ihr 29,99 Euro monatlich, könnt das Abo aber monatlich kündigen. Das Tagesabo gibt es für einmalig 9,99 Euro.

Onefootball zeigt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der DFB-Pokal läuft per App im LIVE-STREAM

Zu guter Letzt gibt es ein Sonderangebot, welches extra auf den DFB-Pokal ausgerichtet ist. Denn das Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt läuft im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Kompliziert ist dabei wirklich anders: Ihr könnt Euch in der App ein Halbfinale aus dem DFB-Pokal aussuchen und dieses dann als Einzelspiel buchen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Erinnerung an "positive Emotionen": Die Eintracht hofft auf einen Sahnetag

Auf Eintracht Frankfurt wartet im Halbfinale des DFB-Pokals die größtmögliche Hürde. Gegen Bayern München soll deshalb die Erinnerung an die Sternstunde vor zwei Jahren helfen.

Es ist ja nicht so, dass sie bei Eintracht Frankfurt nicht wüssten, wie sie den großen, den schier unbesiegbaren FC Bayern demütigen können. Da ist das 5:1 vom vergangenen November, das dermaßen desaströs verlief für den deutschen Rekordmeister, dass er umgehend Trainer Niko Kovac entließ. Und noch immer bekommen die Anhänger Gänsehaut, wenn sie ans DFB-Pokalfinale 2018 gegen die Münchner denken - als "Bruder" Kevin-Prince Boateng die Bälle lang schlug und am Ende Mijat Gacinovic 70 Meter weit zum 3:1 rannte.

Als "herausragend" bezeichnet Frankfurts Trainer Adi Hütter Momente wie jenen finalen vor zwei Jahren. Tatsächlich hat er sich Teile des Spiels von damals am Montag angesehen, weniger aus sportlich-taktischen Erwägungen, "eher zum Genießen". Es sei "emotional schon sehr ergreifend gewesen" damals, und ja, "diese positiven Emotionen kann man auch mitnehmen". Ob die Erinnerung hilft, den derzeit so siegeshungrigen Münchnern am Mittwoch (20.45 Uhr hier im LIVE-TICKER) im Halbfinale des DFB-Pokals beizukommen, darf freilich bezweifelt werden.

Denn zur Erinnerung gehört für die Frankfurter auch: Erst vor zweieinhalb Wochen, im zweiten Spiel nach dem Restart der , unterlagen sie in München 2:5 - auch wenn sie die Bayern zwischenzeitlich mit zwei Kopfballtreffern von Martin Hinteregger (dem dann noch ein Eigentor unterlief) arg ins Wackeln brachte. "Bayern München wird immer der Favorit sein", betonte Hütter am Dienstag, und tatsächlich zeige die Bilanz der Mannschaft seit Dezember unter Trainer Hansi Flick, "dass sie eine Klasse für sich sind".

In München gewonnen haben die Frankfurter zuletzt im November 2000. Am Mittwoch fehlt außerdem Filip Kostic, ein "absoluter Schlüsselspieler" für Hütter. Und dennoch, versicherte er mit einem Schmunzeln, werde die Eintracht nach München fahren und dort auch "versuchen, das Unmögliche möglich zu machen", denn: "Jede Mannschaft ist in gewissen Momenten zu knacken." Dafür, betont der Österreicher, sei "wichtig, dass man daran glaubt, dass es möglich ist." Hütter setzt erneut auf Gelegenheiten, die Bayern "bei Standards zu überraschen".

Auch Fredi Bobic weigert sich selbstverständlich, schon vorab die weiße Fahne zu schwenken. Die Eintracht habe immerhin zum dritten Mal in vier Jahren das Pokal-Halbfinale erreicht: "Das schaffen andere in 20 Jahren nicht." Und außerdem, betonte der Sportvorstand bei Sky, müsste auch das Spiel am Mittwoch "erst mal gespielt werden, und manchmal läuft es auch für einen, und man weiß gar nicht, warum". Auf jeden Fall, sagt der ehemalige Münchner Sebastian Rode, benötige Frankfurt einen "absoluten Sahnetag", an dem "alles klappt".

Die Bayern wissen freilich nur zu gut, dass die Frankfurter gerne mal derartige Sahnetage haben. "Die Eintracht hat enorm viel Erfahrung, gerade mit Pokalspielen", sagte Trainer Flick am Dienstag, "das ist eine Mannschaft, die auf den Punkt voll da sein kann, und damit rechnet ich auch". Doch gerade weil er damit rechnet, klingt Flick, aus familiären Gründen übrigens Mitbesitzer von drei Dauerkarten bei der Eintracht, auch sehr überzeugt, wenn er sagt: "Wir wollen das Spiel klar gewinnen und ins Finale einziehen."

An das Pokalfinale 2018 hat Flick im Gegensatz zu einem seiner Familienmitglieder ("der ist Eintracht-Fan") freilich "keine" bleibenden Erinnerungen, er wisse nicht mal, behauptete er am Dienstag, ob er damals überhaupt im Stadion gewesen sei. "Das ist Vergangenheit, das ist nicht so mein Ding."

Die voraussichtlichen Aufstellungen des FC Bayern und der Eintracht:

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Toure, Kohr, Rode, Chandler - Kamada, Gacinovic - Dost

Quelle: SID