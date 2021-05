Fußball heute live: Die Relegation zur 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Alle Infos zur TV-Übertragung der Relegation zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück. So wird Fußball heute live gezeigt / übertragen.

In der Relegation zur 2. Bundesliga empfängt Drittligist FC Ingolstadt heute den VfL Osnabrück. Los geht es im Audi Sportpark um 18.15 Uhr.

Schaffen die Ingolstädter in diesem Jahr den ersehnten Aufstieg in die 2. Bundesliga? Im vergangenen Jahr wurden die Schanzer in der Relegation erst in allerletzter Minute durch den 1. FC Nürnberg aus allen Träumen gerissen. Den Relegationsplatz für dieses Jahr sicherte sich Ingolstadt am vergangenen Wochenende durch einen Sieg im direkten Duell gegen 1860 München.

Der VfL Osnabrück hat eine durchwachsene Zweitligasaison hinter sich. Nur knapp wurde der direkte Abstieg vermieden, in der Relegation haben die Niedersachsen die Chance, sich ein weiteres Jahr in der Zweitklassigkeit zu sichern.

Ingolstadt trifft in der Relegation auf Osnabrück: Goal hat die TV-Infos zum Spiel.

Fußball heute live: Die Begegnung in der Relegation zur 2. Bundesliga in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück WETTBEWERB Relegation zur 2. Bundesliga | Hinspiel ORT Audi Sportpark | Ingolstadt ANSTOß 18.15 Uhr (im LIVE-TICKER)

Fußball heute live: Die Relegation zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück im TV und LIVE-STREAM

Die wichtige Frage bei Spielen im deutschen Profifußball lautet immer wieder: Wo kann man das Spiel verfolgen? Wer überträgt? Und vor allem: Kostet es was? Die Antworten liefern wir jetzt.

Fußball heute live: Die Relegation zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück im Free-TV im ZDF

Die beste Nachricht gleich vorneweg: Das Spiel heute ist im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen! Genauer gesagt könnt Ihr die Begegnung im ZDF sehen. Das Zweite Deutsche Fernsehen hat sich das Rechtepaket an der Relegation zur 2. Bundesliga gesichert.

Fußball heute live: So überträgt das ZDF die Relegation

Eine Viertelstunde vor Anpfiff, also Punkt 18.00 Uhr, beginnt das ZDF seine Vorberichterstattung zum Spiel. Fußballfans dürfen sich dabei auf bekannte Gesichter freuen. Katrin Müller-Hohenstein moderiert die Sendung, als Experte steht ihr der erfahrene Trainer Peter Hyballa zur Seite.

Kommentator der Begegnung ist Martin Schneider. Als Co-Kommentator begleitet der langjährige Bundesligaprofi Hanno Balitsch die Partie.

Fußball heute live: So seht ihr die Übertragung des ZDF im LIVE-STREAM

Ihr seid unterwegs oder könnt die Begegnung aus anderen Gründen nicht im Fernsehen verfolgen? Dann bietet das ZDF die Übertragung auch im LIVE-STREAM an.

Der einfachste Weg ist die Übertragung direkt auf der Homepage des Senders. Unter diesem Link seid Ihr zu Übertragungsbeginn mit dabei. Alternativ könnt Ihr das gesamte Programm des ZDF in Echtzeit auch unter diesem Link abrufen.

Eine weitere Option ist die Nutzung der App für die ZDF Mediathek auf Eurem Smartphone oder Tablet. Ihr müsst dafür nur die Anwendung im App-Store Eures Betriebssystems suchen, sie kostenlos installieren und schon kann es losgehen.

Fußball heute live: Die Relegation zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Doch das ZDF hält nicht die Exklusivrechte am heutigen Spiel. Auch der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie live. Dort sind auch die Relegationsspiele zwischen der 1. und 2. Bundesliga zu sehen.

Fußball heute live: So zeigt DAZN die Relegation

Auch der Streamingdienst beginnt seine Vorberichterstattung zum Spiel um 18.00 Uhr. Alex Schlüter moderiert die Sendung, als Experte ist Ex-Bundesligaprofi Benny Lauth mit dabei. Kommentator der Partie ist Mario Rieker, der ebenfalls von Lauth unterstützt wird.

Fußball heute live: Das kostet DAZN

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, der kann das heutige Spiel völlig gratis sehen! Denn der erste Monat nach Neuanmeldung ist bei DAZN stets kostenfrei.

Wer nach dem Gratismonat die volle Vielfalt aus nationalem und internationalem Live-Sport sehen will, der zahlt entweder 14,99 Euro im Monatsabo oder 149,99 Euro für ein ganzes Jahr.

Fußball heute live: So bekommt Ihr DAZN auf den TV

Wenn Ihr einen modernen Smart-TV besitzt, dann schaut am besten mal direkt in Eurem App-Store nach, ob Ihr dort die DAZN-App findet. Falls nicht, könnt Ihr Euch DAZN auch über TV-Sticks wie den Amazon Fire TV Stick oder Google Chromecast auf den Fernseher holen. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung über PlayStation oder Xbox.

Im LIVE-STREAM für unterwegs seht Ihr die DAZN-Übertragung per App für Euer Smartphone oder Tablet. Zudem ist DAZN auch ganz einfach über den Browser Eures Computers nutzbar.