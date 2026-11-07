Der 9. Bundesliga-Spieltag hält am heutigen Samstag (7. November) fünf Begegnungen bereit. Vier davon werden bereits um 15.30 Uhr angepfiffen. Dabei sind unter anderem der FC Bayern München mit seinem Auswärtsspiel bei Mainz 05 sowie Borussia Dortmund im Duell mit der SV Elversberg gefordert. Den Abschluss bildet das Abendspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen, das um 18.30 Uhr beginnt.
Doch wo läuft welche Partie live im TV sowie Livestream und wer zeigt eine Konferenz? Ist Sky oder DAZN die richtige Anlaufstelle? Hier bekommt Ihr alle Antworten.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream
Grundsätzlich könnt Ihr die Bundesliga am heutigen Samstag sowohl bei Sky als auch DAZN live sehen. Allerdings gibt es entscheidende Unterschiede.
Bei Sky könnt Ihr alle Einzelspiele über die vollen 90 Minuten live sehen, ebenso das Topspiel am Abend. Bei DAZN wird es für die Partien am Nachmittag außerdem eine Konferenz geben. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen benötigt Ihr für beide Anbieter ein kostenpflichtiges Abonnement.
Auf folgenden Sky-Sendern werden die Partien live gezeigt:
- 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event
- Borussia Dortmund - SV Elversberg: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2
- RB Leipzig - FC Augsburg: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 3
- SC Paderborn 07 - Eintracht Frankfurt: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 4
- VfB Stuttgart - Werder Bremen: Ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga
Am Sonntag übernimmt DAZN die komplette Bundesliga-Übertragung. Sämtliche drei Begegnungen des Spieltags werden beim Streamingdienst live ausgestrahlt.
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream - die wichtigsten Infos
Wettbewerb
Bundesliga
Spieltag
9
Übertragung der Einzelspiele live im TV
Sky
Übertragung der Einzelspiele im Livestream
WOW, SkyGo
Übertragung Konferenz
DAZN
Datum
Samstag, 7. November
Anstoß
15.30 und 18.30 Uhr
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream - Übertragung aller Spiele am Samstag
Datum und Anstoßzeit
Begegnung
Übertragung TV
Übertragung Livestream
Konferenz
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
Borussia Dortmund – SV Elversberg
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
RB Leipzig – FC Augsburg
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 18:30 Uhr
VfB Stuttgart – Werder Bremen
Sky
WOW, SkyGo
/
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream - Tabelle vor dem 9. Spieltag
Platz
Mannschaft
Spiele
Tore
Tordifferenz
Punkte
1.
FC Bayern München
8
27:8
+19
18
2.
Borussia Dortmund
8
14:6
+8
18
3.
SC Freiburg
8
18:10
+8
16
4.
RB Leipzig
8
22:11
+11
15
5.
Werder Bremen
8
17:14
+3
15
6.
Bayer Leverkusen
8
18:16
+2
13
7.
SV Elversberg
8
16:16
0
13
8.
Eintracht Frankfurt
8
13:18
-5
11
9.
1. FSV Mainz 05
8
17:17
0
10
10.
FC Augsburg
8
18:15
+3
9
11.
VfB Stuttgart
8
14:15
-1
9
12.
TSG Hoffenheim
8
14:16
-2
9
13.
1. FC Köln
8
9:12
-3
9
14.
SC Paderborn 07
8
6:9
-3
9
15.
Hamburger SV
8
7:19
-12
9
16.
1. FC Union Berlin
8
7:19
-12
7
17.
FC Schalke 04
8
4:9
-5
6
18.
Borussia Mönchengladbach
8
11:22
-11
4