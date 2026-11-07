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Bundesliga
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream

Bundesliga
Borussia Dortmund - Elversberg
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Mainz 05 - Bayern München
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Bayern München
RB Leipzig - Augsburg
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Paderborn - Eintracht Frankfurt
Paderborn
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart - Werder Bremen
VfB Stuttgart
Werder Bremen

Der Bundesliga-Samstag hält wieder zahlreiche interessante Begegnungen bereit. Auch die beiden Topklubs FC Bayern München und Borussia Dortmund sind heute im Einsatz. Doch welcher Sender zeigt die einzelnen Partien live? Wo könnt Ihr die Spiele verfolgen und wer überträgt die Bundesliga-Konferenz? Alle Infos zur Übertragung bei Sky und DAZN im TV und Livestream gibt es hier.

Der 9. Bundesliga-Spieltag hält am heutigen Samstag (7. November) fünf Begegnungen bereit. Vier davon werden bereits um 15.30 Uhr angepfiffen. Dabei sind unter anderem der FC Bayern München mit seinem Auswärtsspiel bei Mainz 05 sowie Borussia Dortmund im Duell mit der SV Elversberg gefordert. Den Abschluss bildet das Abendspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen, das um 18.30 Uhr beginnt.

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Doch wo läuft welche Partie live im TV sowie Livestream und wer zeigt eine Konferenz? Ist Sky oder DAZN die richtige Anlaufstelle? Hier bekommt Ihr alle Antworten.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream

Grundsätzlich könnt Ihr die Bundesliga am heutigen Samstag sowohl bei Sky als auch DAZN live sehen. Allerdings gibt es entscheidende Unterschiede.

Bei Sky könnt Ihr alle Einzelspiele über die vollen 90 Minuten live sehen, ebenso das Topspiel am Abend. Bei DAZN wird es für die Partien am Nachmittag außerdem eine Konferenz geben. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen benötigt Ihr für beide Anbieter ein kostenpflichtiges Abonnement.

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Auf folgenden Sky-Sendern werden die Partien live gezeigt:

  • 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event
  • Borussia Dortmund - SV Elversberg: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2
  • RB Leipzig - FC Augsburg: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 3
  • SC Paderborn 07 - Eintracht Frankfurt: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 4
  • VfB Stuttgart - Werder Bremen: Ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga

Am Sonntag übernimmt DAZN die komplette Bundesliga-Übertragung. Sämtliche drei Begegnungen des Spieltags werden beim Streamingdienst live ausgestrahlt.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream - die wichtigsten Infos

Wettbewerb

Bundesliga

Spieltag

9

Übertragung der Einzelspiele live im TV

Sky

Übertragung der Einzelspiele im Livestream

WOW, SkyGo

Übertragung Konferenz

DAZN

Datum

Samstag, 7. November

Anstoß

15.30 und 18.30 Uhr

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream - Übertragung aller Spiele am Samstag

Datum und Anstoßzeit

Begegnung

Übertragung TV

Übertragung Livestream

Konferenz

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

Borussia Dortmund – SV Elversberg

Sky

WOW, SkyGo

DAZN

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

RB Leipzig – FC Augsburg

Sky

WOW, SkyGo

DAZN

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

Sky

WOW, SkyGo

DAZN

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt

Sky

WOW, SkyGo

DAZN

Samstag, 07.11., 18:30 Uhr

VfB Stuttgart – Werder Bremen

Sky

WOW, SkyGo

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Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream - Tabelle vor dem 9. Spieltag

Platz

Mannschaft

Spiele

Tore

Tordifferenz

Punkte

1.

FC Bayern München

8

27:8

+19

18

2.

Borussia Dortmund

8

14:6

+8

18

3.

SC Freiburg

8

18:10

+8

16

4.

RB Leipzig

8

22:11

+11

15

5.

Werder Bremen

8

17:14

+3

15

6.

Bayer Leverkusen

8

18:16

+2

13

7.

SV Elversberg

8

16:16

0

13

8.

Eintracht Frankfurt

8

13:18

-5

11

9.

1. FSV Mainz 05

8

17:17

0

10

10.

FC Augsburg

8

18:15

+3

9

11.

VfB Stuttgart

8

14:15

-1

9

12.

TSG Hoffenheim

8

14:16

-2

9

13.

1. FC Köln

8

9:12

-3

9

14.

SC Paderborn 07

8

6:9

-3

9

15.

Hamburger SV

8

7:19

-12

9

16.

1. FC Union Berlin

8

7:19

-12

7

17.

FC Schalke 04

8

4:9

-5

6

18.

Borussia Mönchengladbach

8

11:22

-11

4

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