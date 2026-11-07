Der 9. Bundesliga-Spieltag hält am heutigen Samstag (7. November) fünf Begegnungen bereit. Vier davon werden bereits um 15.30 Uhr angepfiffen. Dabei sind unter anderem der FC Bayern München mit seinem Auswärtsspiel bei Mainz 05 sowie Borussia Dortmund im Duell mit der SV Elversberg gefordert. Den Abschluss bildet das Abendspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen, das um 18.30 Uhr beginnt.

Doch wo läuft welche Partie live im TV sowie Livestream und wer zeigt eine Konferenz? Ist Sky oder DAZN die richtige Anlaufstelle? Hier bekommt Ihr alle Antworten.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream

Grundsätzlich könnt Ihr die Bundesliga am heutigen Samstag sowohl bei Sky als auch DAZN live sehen. Allerdings gibt es entscheidende Unterschiede.

Bei Sky könnt Ihr alle Einzelspiele über die vollen 90 Minuten live sehen, ebenso das Topspiel am Abend. Bei DAZN wird es für die Partien am Nachmittag außerdem eine Konferenz geben. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen benötigt Ihr für beide Anbieter ein kostenpflichtiges Abonnement.

Auf folgenden Sky-Sendern werden die Partien live gezeigt:

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

Borussia Dortmund - SV Elversberg: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2

RB Leipzig - FC Augsburg: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 3

SC Paderborn 07 - Eintracht Frankfurt: Ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 4

VfB Stuttgart - Werder Bremen: Ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga

Am Sonntag übernimmt DAZN die komplette Bundesliga-Übertragung. Sämtliche drei Begegnungen des Spieltags werden beim Streamingdienst live ausgestrahlt.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream - die wichtigsten Infos

Wettbewerb Bundesliga Spieltag 9 Übertragung der Einzelspiele live im TV Sky Übertragung der Einzelspiele im Livestream WOW, SkyGo Übertragung Konferenz DAZN Datum Samstag, 7. November Anstoß 15.30 und 18.30 Uhr

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream - Übertragung aller Spiele am Samstag

Datum und Anstoßzeit Begegnung Übertragung TV Übertragung Livestream Konferenz Samstag, 07.11., 15:30 Uhr Borussia Dortmund – SV Elversberg Sky WOW, SkyGo DAZN Samstag, 07.11., 15:30 Uhr RB Leipzig – FC Augsburg Sky WOW, SkyGo DAZN Samstag, 07.11., 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München Sky WOW, SkyGo DAZN Samstag, 07.11., 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt Sky WOW, SkyGo DAZN Samstag, 07.11., 18:30 Uhr VfB Stuttgart – Werder Bremen Sky WOW, SkyGo /

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz mit FC Bayern und BVB? Übertragung von Bundesliga im TV und Livestream - Tabelle vor dem 9. Spieltag