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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport
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Filip Knopp
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz im DFB-Pokal am Mittwoch? Übertragung von FC Bayern, VfB Stuttgart und Schalke 04 im TV sowie Livestream

Deutschland DFB-Pokal

Der DFB-Pokal geht am Mittwoch mit weiteren spannenden Duellen in die nächste Runde. Neben dem FC Bayern München greifen auch der VfB Stuttgart und Schalke 04 ins Geschehen ein. GOAL gibt einen Überblick über die TV-Übertragungen und verrät, wo Fußballfans die Spiele auch in der Konferenz verfolgen können.

Im DFB-Pokal geht es in die nächste Runde: Am heutigen Mittwoch werden die letzten acht Tickets für das Achtelfinale vergeben. Nachdem am Dienstag bereits die ersten acht Partien der zweiten Runde ausgetragen wurden, entscheidet sich nun, welche Teams weiter vom Titel träumen dürfen und für wen der Wettbewerb endet.

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Auch einige namhafte Klubs greifen heute ins Geschehen ein. Mit dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart sind die beiden Finalisten der vergangenen Saison dabei, außerdem steht der FC Schalke 04 vor seiner Pokalaufgabe.

SPOX gibt einen Überblick über sämtliche Begegnungen des Tages und zeigt, wo die Spiele live im TV und Livestream zu sehen sind.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz im DFB-Pokal am Mittwoch? Übertragung von FC Bayern, VfB Stuttgart und Schalke 04 im TV sowie Livestream

Auch am Mittwoch verteilen sich die acht Pokalpartien auf zwei Anstoßzeiten. Vier Begegnungen werden bereits um 18 Uhr angepfiffen, die übrigen vier folgen um 20.45 Uhr.

Zum frühen Termin stehen sich der SSV Jeddeloh II und Hertha BSC, Dynamo Dresden und Schalke 04, der SC Paderborn und der VfB Stuttgart sowie der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg gegenüber. Am späteren Abend treffen Holstein Kiel und die TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen und der 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und der 1. FC Kaiserslautern sowie der FC Bayern München und der 1. FC Magdeburg aufeinander.

Von den acht Begegnungen läuft lediglich eine im Free-TV. Die ARD überträgt das Duell zwischen Bayern und Magdeburg. Wer lieber online zuschaut, kann den Livestream auf sportschau.de abrufen.

Für die übrigen sieben Partien ist ein kostenpflichtiger Zugang nötig. Sämtliche Spiele des DFB-Pokals sind bei Sky live zu sehen. Der Pay-TV-Sender stellt die Übertragungen zudem über Sky Go und WOW als Livestream bereit. Auch Bayern gegen Magdeburg gehört zum Angebot.

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Zusätzlich können Fußballfans den Pokal bei RTL+ verfolgen. Nachdem RTL am Dienstag bereits das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt im Free-TV gezeigt hat, steht für Mittwoch keine weitere Free-TV-Partie auf dem Programm. Im kostenpflichtigen Streamingangebot des Senders sind jedoch alle acht Begegnungen abrufbar. Hintergrund ist die Übernahme von Sky durch RTL, durch die das Pokalangebot auch auf RTL+ verfügbar ist.

Sowohl bei Sky als auch bei RTL+ können Zuschauer zwischen den einzelnen Spielen und einer Konferenz mit den parallel laufenden Begegnungen wählen.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz im DFB-Pokal am Mittwoch? Übertragung von FC Bayern, VfB Stuttgart und Schalke 04 im TV sowie Livestream - Infos in der Übersicht

Anstoß

Begegnung

Free-TV

Pay-TV

18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II – Hertha BSC

-

Sky / RTL+

18:00 Uhr

Dynamo Dresden – FC Schalke 04

-

Sky / RTL+

18:00 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

-

Sky / RTL+

18:00 Uhr

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

-

Sky / RTL+

20:45 Uhr

Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim

-

Sky / RTL+

20:45 Uhr

Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern

-

Sky / RTL+

20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg

-

Sky / RTL+

20:45 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Magdeburg

ARD

Sky / RTL+

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz im DFB-Pokal am Mittwoch? Übertragung von FC Bayern, VfB Stuttgart und Schalke 04 im TV sowie Livestream - Termine

Runde / Event

Datum der Auslosung

Spieltermine

2. Hauptrunde

5. September 2026

27. / 28. Oktober 2026

Achtelfinale

1. November 2026

1. / 2. Dezember 2026

Viertelfinale

Noch nicht exakt fixiert

2. / 3. Februar & 9. / 10. Februar 2027

Halbfinale

Noch nicht exakt fixiert

20. / 21. April 2027

Finale (Berlin)

Keine Auslosung nötig

29. Mai 2027

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