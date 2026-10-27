Im DFB-Pokal geht es am Dienstag mit der zweiten Runde weiter. Acht Begegnungen stehen auf dem Programm, darunter die Kracher zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen sowie dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt. Auch der 1. FC Köln bekommt es mit Union Berlin zu tun. Der Anstoß erfolgt bei vier Partien um 18 Uhr, die übrigen Begegnungen beginnen um 20.45 Uhr.

Wo werden die Pokalspiele übertragen? Welche Partien laufen im Free-TV? GOAL liefert Euch den Überblick zum TV-Programm.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz im DFB-Pokal am Dienstag? Übertragung von BVB, HSV, und Gladbach im TV sowie Livestream

Für zwei Partien der heutigen Pokalrunde ist keine Bezahlschranke nötig: RTL zeigt das Aufeinandertreffen des Hamburger SV mit Eintracht Frankfurt, während das ZDF Borussia Dortmund gegen Werder Bremen live überträgt.

Die restlichen Begegnungen sowie alle acht Spiele in voller Länge sind bei Sky und RTL+ zu sehen. Beide Anbieter stellen neben den Einzelübertragungen auch eine Konferenz bereit. Allerdings ist dafür ein kostenpflichtiger Zugang erforderlich. Bei Sky könnt Ihr die Partien über SkyGo oder WOW streamen, während für RTL+ ein entsprechendes Abonnement benötigt wird.

Nächste Spiele BVB Deutschland DFB-Pokal 15:45 SVW Ansehen

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz im DFB-Pokal am Dienstag? Übertragung von BVB, HSV, und Gladbach im TV sowie Livestream - Die Partien am 27. Oktober