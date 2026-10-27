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Marko Brkic
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz im DFB-Pokal am Dienstag? Übertragung von BVB, HSV, und Gladbach im TV sowie Livestream

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Borussia Dortmund - Werder Bremen
Borussia Dortmund
Werder Bremen

Im DFB-Pokal steht die zweite Runde an: Mit dabei sind unter anderem Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. GOAL gibt einen Überblick über die TV-Übertragungen.

Im DFB-Pokal geht es am Dienstag mit der zweiten Runde weiter. Acht Begegnungen stehen auf dem Programm, darunter die Kracher zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen sowie dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt. Auch der 1. FC Köln bekommt es mit Union Berlin zu tun. Der Anstoß erfolgt bei vier Partien um 18 Uhr, die übrigen Begegnungen beginnen um 20.45 Uhr.

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Wo werden die Pokalspiele übertragen? Welche Partien laufen im Free-TV? GOAL liefert Euch den Überblick zum TV-Programm.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz im DFB-Pokal am Dienstag? Übertragung von BVB, HSV, und Gladbach im TV sowie Livestream

Für zwei Partien der heutigen Pokalrunde ist keine Bezahlschranke nötig: RTL zeigt das Aufeinandertreffen des Hamburger SV mit Eintracht Frankfurt, während das ZDF Borussia Dortmund gegen Werder Bremen live überträgt.

Die restlichen Begegnungen sowie alle acht Spiele in voller Länge sind bei Sky und RTL+ zu sehen. Beide Anbieter stellen neben den Einzelübertragungen auch eine Konferenz bereit. Allerdings ist dafür ein kostenpflichtiger Zugang erforderlich. Bei Sky könnt Ihr die Partien über SkyGo oder WOW streamen, während für RTL+ ein entsprechendes Abonnement benötigt wird.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel und die Konferenz im DFB-Pokal am Dienstag? Übertragung von BVB, HSV, und Gladbach im TV sowie Livestream - Die Partien am 27. Oktober

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18.00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach vs. FC Augsburg

Sky / RTL+

18.00 Uhr

Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig

Sky / RTL+

18.00 Uhr

VfL Bochum vs. Mainz 05

Sky / RTL+

18.00 Uhr

Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt

Sky / RTL / RTL+

20.45 Uhr

1. FC Köln vs. Union Berlin

Sky / RTL+

20.45 Uhr

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

ZDF / Sky / RTL+

20.45 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC

Sky / RTL+

20.45 Uhr

SV Elversberg vs. SV Darmstadt 98

Sky / RTL+

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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