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1. FC Kln v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Hier live anschauen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel mit FC Schalke 04 und 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen? Übertragung von Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream

Bundesliga
Schalke 04
1. FC Köln
Bayer Leverkusen

Der Bundesliga-Sonntag verspricht jede Menge Spannung: Während der 1. FC Köln zum Derby gegen Bayer Leverkusen lädt, bittet der SC Freiburg die Eisernen von Union Berlin zum Tanz. Zudem empfängt die TSG Hoffenheim den FC Schalke 04 im eigenen Stadion. GOAL liefert Euch alle Details dazu, wo die drei Begegnungen live im Fernsehen und Livestream laufen.

Der neunte Spieltag im Oberhaus hat es in sich: Nach dem packenden Auftakt am Freitag und Samstag reißt die Spannung auch am Sonntag nicht ab. Im Fokus steht dabei ganz klar das prestigeträchtige Rheinderby zwischen Köln und Leverkusen. Doch auch für Schalke und Union Berlin steht enorm viel auf dem Spiel – beide Klubs stecken tief im Tabellenkeller fest und brauchen jeden Zähler.

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Ganz andere Vorzeichen herrschen im Breisgau: Der SC Freiburg will seine beeindruckende Erfolgsserie weiter ausbauen, während die TSG Hoffenheim nach wie vor nach ihrer Konstanz sucht.

Doch auf welchen Sendern laufen die heutigen Sonntagsspiele der Bundesliga live? GOAL hat alle Details zur Übertragung für Euch zusammengefasst.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel mit FC Schalke 04 und 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen? Übertragung von Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream

Die Rechtevergabe in der Bundesliga folgt einer klaren Struktur, bei der sich Sky und DAZN die Spieltage aufteilen.

Am Sonntag liegt die Exklusivität dabei komplett bei einem Anbieter: Die Duelle zwischen Köln und Leverkusen, Freiburg und Union sowie Hoffenheim gegen Schalke laufen ausnahmslos auf der Streaming-Plattform DAZN.

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Um die Live-Bilder zu sehen, ist ein kostenpflichtiges Abo zwingend erforderlich. Sky-Kunden gehen heute ebenso leer aus wie Fans, die auf eine kostenfreie Ausstrahlung im Free-TV gehofft haben.

Begegnung

Läuft wo?

Kostenpflichtig

Free-TV / Kostenlos

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen

DAZN

Ja

Nein

SC Freiburg vs. Union Berlin

DAZN

Ja

Nein

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04

DAZN

Ja

Nein

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel mit FC Schalke 04 und 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen? Übertragung von Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream - Fußball auf der ganzen Welt mit NordVPN streamen

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel mit FC Schalke 04 und 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen? Übertragung von Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream - die wichtigsten Informationen zu den DAZN-Übertragungen

Das Bundesliga-Programm am Sonntag startet mit dem Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. DAZN meldet sich bereits ab 14:45 Uhr live aus dem Stadion – eine Dreiviertelstunde vor dem eigentlichen Anpfiff. Durch die Sendung führt Moderator Jochen Stutzky, während Freddy Harder das Spiel kommentiert und Turid Knaak als Expertin die taktischen Kniffe analysiert.

Direkt im Anschluss geht es im Europa-Park-Stadion weiter: Die Berichterstattung für das Duell zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin beginnt um 17:00 Uhr, bevor der Ball um 17:30 Uhr rollt. Hier begleiten Euch Moderator Marko Rieker, Kommentator Tom Kirsten, Experte Tobias Schweinsteiger und Reporterin Ann-Sophie Kimmel.

Den Schlusspunkt des 9. Spieltags setzen schließlich Hoffenheim und Schalke ab 19:30 Uhr. Die Vorberichte mit Moderator Max Siebald, Kommentator Robby Hunke und Experte Mike Büskens starten um 18:45 Uhr.

Begegnung

Sendestart

Anpfiff

Moderator / Reporter

Kommentator

Experte

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen

14:45 Uhr

15:30 Uhr

Jochen Stutzky

Freddy Harder

Turid Knaak

SC Freiburg vs. Union Berlin

17:00 Uhr

17:30 Uhr

Marko Rieker & Ann-Sophie Kimmel (Reporterin)

Tom Kirsten

Tobias Schweinsteiger

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04

18:45 Uhr

19:30 Uhr

Max Siebald

Robby Hunke

Mike Büskens

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel mit FC Schalke 04 und 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen? Übertragung von Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream - die Bundesliga-Tabelle vor dem 9. Spieltag

Platz

Mannschaft

Spiele

S-U-N

Tore

Diff.

Punkte

1

FC Bayern München

8

5-3-0

27:8

+19

18

2

Borussia Dortmund

8

5-3-0

14:6

+8

18

3

SC Freiburg

8

5-1-2

18:10

+8

16

4

RB Leipzig

8

5-0-3

22:11

+11

15

5

SV Werder Bremen

8

4-3-1

17:14

+3

15

6

Bayer 04 Leverkusen

8

4-1-3

18:16

+2

13

7

SV Elversberg

8

4-1-3

16:16

0

13

8

Eintracht Frankfurt

8

3-2-3

13:18

-5

11

9

1. FSV Mainz 05

8

3-1-4

17:17

0

10

10

FC Augsburg

8

2-3-3

18:15

+3

9

11

VfB Stuttgart

8

3-0-5

14:15

-1

9

12

TSG 1899 Hoffenheim

8

3-0-5

14:16

-2

9

13

1. FC Köln

8

2-3-3

9:12

-3

9

14

SC Paderborn 07

8

2-3-3

6:9

-3

9

15

Hamburger SV

8

3-0-5

7:19

-12

9

16

1. FC Union Berlin

8

1-4-3

7:19

-12

7

17

FC Schalke 04

8

1-3-4

4:9

-5

6

18

Borussia Mönchengladbach

8

1-1-6

11:22

-11

4

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