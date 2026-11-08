Der neunte Spieltag im Oberhaus hat es in sich: Nach dem packenden Auftakt am Freitag und Samstag reißt die Spannung auch am Sonntag nicht ab. Im Fokus steht dabei ganz klar das prestigeträchtige Rheinderby zwischen Köln und Leverkusen. Doch auch für Schalke und Union Berlin steht enorm viel auf dem Spiel – beide Klubs stecken tief im Tabellenkeller fest und brauchen jeden Zähler.
Ganz andere Vorzeichen herrschen im Breisgau: Der SC Freiburg will seine beeindruckende Erfolgsserie weiter ausbauen, während die TSG Hoffenheim nach wie vor nach ihrer Konstanz sucht.
Doch auf welchen Sendern laufen die heutigen Sonntagsspiele der Bundesliga live? GOAL hat alle Details zur Übertragung für Euch zusammengefasst.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel mit FC Schalke 04 und 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen? Übertragung von Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream
Die Rechtevergabe in der Bundesliga folgt einer klaren Struktur, bei der sich Sky und DAZN die Spieltage aufteilen.
Am Sonntag liegt die Exklusivität dabei komplett bei einem Anbieter: Die Duelle zwischen Köln und Leverkusen, Freiburg und Union sowie Hoffenheim gegen Schalke laufen ausnahmslos auf der Streaming-Plattform DAZN.
Um die Live-Bilder zu sehen, ist ein kostenpflichtiges Abo zwingend erforderlich. Sky-Kunden gehen heute ebenso leer aus wie Fans, die auf eine kostenfreie Ausstrahlung im Free-TV gehofft haben.
Begegnung
Läuft wo?
Kostenpflichtig
Free-TV / Kostenlos
1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen
DAZN
Ja
Nein
SC Freiburg vs. Union Berlin
DAZN
Ja
Nein
TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04
DAZN
Ja
Nein
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel mit FC Schalke 04 und 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen? Übertragung von Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream - die wichtigsten Informationen zu den DAZN-Übertragungen
Das Bundesliga-Programm am Sonntag startet mit dem Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. DAZN meldet sich bereits ab 14:45 Uhr live aus dem Stadion – eine Dreiviertelstunde vor dem eigentlichen Anpfiff. Durch die Sendung führt Moderator Jochen Stutzky, während Freddy Harder das Spiel kommentiert und Turid Knaak als Expertin die taktischen Kniffe analysiert.
Direkt im Anschluss geht es im Europa-Park-Stadion weiter: Die Berichterstattung für das Duell zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin beginnt um 17:00 Uhr, bevor der Ball um 17:30 Uhr rollt. Hier begleiten Euch Moderator Marko Rieker, Kommentator Tom Kirsten, Experte Tobias Schweinsteiger und Reporterin Ann-Sophie Kimmel.
Den Schlusspunkt des 9. Spieltags setzen schließlich Hoffenheim und Schalke ab 19:30 Uhr. Die Vorberichte mit Moderator Max Siebald, Kommentator Robby Hunke und Experte Mike Büskens starten um 18:45 Uhr.
Begegnung
Sendestart
Anpfiff
Moderator / Reporter
Kommentator
Experte
1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen
14:45 Uhr
15:30 Uhr
Jochen Stutzky
Freddy Harder
Turid Knaak
SC Freiburg vs. Union Berlin
17:00 Uhr
17:30 Uhr
Marko Rieker & Ann-Sophie Kimmel (Reporterin)
Tom Kirsten
Tobias Schweinsteiger
TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04
18:45 Uhr
19:30 Uhr
Max Siebald
Robby Hunke
Mike Büskens
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel mit FC Schalke 04 und 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen? Übertragung von Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream - die Bundesliga-Tabelle vor dem 9. Spieltag
Platz
Mannschaft
Spiele
S-U-N
Tore
Diff.
Punkte
1
FC Bayern München
8
5-3-0
27:8
+19
18
2
Borussia Dortmund
8
5-3-0
14:6
+8
18
3
SC Freiburg
8
5-1-2
18:10
+8
16
4
RB Leipzig
8
5-0-3
22:11
+11
15
5
SV Werder Bremen
8
4-3-1
17:14
+3
15
6
Bayer 04 Leverkusen
8
4-1-3
18:16
+2
13
7
SV Elversberg
8
4-1-3
16:16
0
13
8
Eintracht Frankfurt
8
3-2-3
13:18
-5
11
9
1. FSV Mainz 05
8
3-1-4
17:17
0
10
10
FC Augsburg
8
2-3-3
18:15
+3
9
11
VfB Stuttgart
8
3-0-5
14:15
-1
9
12
TSG 1899 Hoffenheim
8
3-0-5
14:16
-2
9
13
1. FC Köln
8
2-3-3
9:12
-3
9
14
SC Paderborn 07
8
2-3-3
6:9
-3
9
15
Hamburger SV
8
3-0-5
7:19
-12
9
16
1. FC Union Berlin
8
1-4-3
7:19
-12
7
17
FC Schalke 04
8
1-3-4
4:9
-5
6
18
Borussia Mönchengladbach
8
1-1-6
11:22
-11
4