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UEFA Nations League A
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Toumba Stadium
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GOAL
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Griechenland - Deutschland
Griechenland
Deutschland
Kosovo - Österreich
Kosovo
Österreich
UEFA Nations League B
Niederlande - Serbien
Niederlande
Serbien

Zum Auftakt des 4. Spieltags der Nations League steht auch die deutsche Nationalmannschaft wieder auf dem Platz. Das DFB-Team ist in Griechenland zu Gast und kämpft dort um die nächsten Punkte. Am heutigen Sonntag sind zudem unter anderem Österreich und die Niederlande im Einsatz. Doch wo werden die Partien live im Free-TV und im Livestream übertragen? Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Die Länderspielpause geht langsam auf die Zielgerade. Am heutigen Sonntag, den 4. Oktober, steht der 4. Spieltag auf dem Programm, an dem insgesamt acht Begegnungen ausgetragen werden. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist wieder gefordert: Das DFB-Team um Bundestrainer Jürgen Klopp gastiert um 20.45 Uhr in Griechenland. Darüber hinaus sind unter anderem Österreich, Portugal und die Niederlande im Einsatz.

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Welche Paarungen anstehen, wann die Partien sind und wo Ihr die Spiele live im Free-TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier. Wir geben Euch alle wichtigen Informationen zur Übertagung der Länderspiele am Sonntag.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream

Grundsätzlich ist DAZN die Anlaufstelle für die Länderspiele und die Nations League. Beim Streamingdienst könnt Ihr alle Begegnungen ohne deutsche Beteiligung live verfolgen. Dafür benötigt Ihr lediglich das Paket DAZN Super Sports. Wer die Spiele auf dem Smartphone oder Tablet schauen möchte, kann alternativ den "Mobile Pass" nutzen.

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Die Partie zwischen Griechenland und Deutschland wird hingegen von RTL übertragen. Grundsätzlich sind sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV zu sehen. In der Nations League teilt sich der Kölner Privatsender die Übertragungsrechte mit ARD und ZDF.

Wer die Begegnung im Livestream verfolgen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement. Die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr. Durch den Fußballabend führt Euch folgendes Team:

  • Moderation: Laura Wontorra
  • Experte: Lothar Matthäus
  • Kommentar: Wolff Fuss
Jetzt auf RTL+ streamenSport live sehenNetherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream - die Spiele am 4. Oktober im Überblick

Anstoßzeit (MESZ)

Liga / Gruppe

Begegnung

Übertragung

15:00 Uhr

Liga D (Gruppe 2)

Aserbaidschan – Litauen

DAZN

18:00 Uhr

Liga B (Gruppe 3)

Kosovo – Österreich

DAZN

18:00 Uhr

Liga D (Gruppe 1)

Malta – Andorra

DAZN

20:45 Uhr

Liga A (Gruppe 2)

Griechenland – Deutschland

RTL/RTL+

20:45 Uhr

Liga A (Gruppe 2)

Niederlande – Serbien

DAZN

20:45 Uhr

Liga A (Gruppe 4)

Portugal – Norwegen

DAZN

20:45 Uhr

Liga A (Gruppe 4)

Wales – Dänemark

DAZN

20:45 Uhr

Liga B (Gruppe 3)

Irland – Israel

DAZN

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream - die Eckdaten der Nations League

Wettbewerbsphase

Spieltag / Runde

Zeitraum

Ligaphase

Spieltag 1 & 2

24. – 29. September 2026 (bereits absolviert)


Spieltag 3 & 4

08. – 13. Oktober 2026


Spieltag 5 & 6

12. – 17. November 2026

Playoffs & Viertelfinale

Viertelfinale (Liga A)

März 2027


Auf-/Abstiegs-Playoffs

März 2027

Endrunde (Final Four)

Halbfinale & Finale

Juni 2027

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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