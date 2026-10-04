Die Länderspielpause geht langsam auf die Zielgerade. Am heutigen Sonntag, den 4. Oktober, steht der 4. Spieltag auf dem Programm, an dem insgesamt acht Begegnungen ausgetragen werden. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist wieder gefordert: Das DFB-Team um Bundestrainer Jürgen Klopp gastiert um 20.45 Uhr in Griechenland. Darüber hinaus sind unter anderem Österreich, Portugal und die Niederlande im Einsatz.
Welche Paarungen anstehen, wann die Partien sind und wo Ihr die Spiele live im Free-TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier. Wir geben Euch alle wichtigen Informationen zur Übertagung der Länderspiele am Sonntag.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream
Grundsätzlich ist DAZN die Anlaufstelle für die Länderspiele und die Nations League. Beim Streamingdienst könnt Ihr alle Begegnungen ohne deutsche Beteiligung live verfolgen. Dafür benötigt Ihr lediglich das Paket DAZN Super Sports. Wer die Spiele auf dem Smartphone oder Tablet schauen möchte, kann alternativ den "Mobile Pass" nutzen.
Die Partie zwischen Griechenland und Deutschland wird hingegen von RTL übertragen. Grundsätzlich sind sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV zu sehen. In der Nations League teilt sich der Kölner Privatsender die Übertragungsrechte mit ARD und ZDF.
Wer die Begegnung im Livestream verfolgen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement. Die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr. Durch den Fußballabend führt Euch folgendes Team:
- Moderation: Laura Wontorra
- Experte: Lothar Matthäus
- Kommentar: Wolff Fuss
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream - die Spiele am 4. Oktober im Überblick
Anstoßzeit (MESZ)
Liga / Gruppe
Begegnung
Übertragung
15:00 Uhr
Liga D (Gruppe 2)
Aserbaidschan – Litauen
DAZN
18:00 Uhr
Liga B (Gruppe 3)
Kosovo – Österreich
DAZN
18:00 Uhr
Liga D (Gruppe 1)
Malta – Andorra
DAZN
20:45 Uhr
Liga A (Gruppe 2)
Griechenland – Deutschland
RTL/RTL+
20:45 Uhr
Liga A (Gruppe 2)
Niederlande – Serbien
DAZN
20:45 Uhr
Liga A (Gruppe 4)
Portugal – Norwegen
DAZN
20:45 Uhr
Liga A (Gruppe 4)
Wales – Dänemark
DAZN
20:45 Uhr
Liga B (Gruppe 3)
Irland – Israel
DAZN
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream - die Eckdaten der Nations League
Wettbewerbsphase
Spieltag / Runde
Zeitraum
Ligaphase
Spieltag 1 & 2
24. – 29. September 2026 (bereits absolviert)
Spieltag 3 & 4
08. – 13. Oktober 2026
Spieltag 5 & 6
12. – 17. November 2026
Playoffs & Viertelfinale
Viertelfinale (Liga A)
März 2027
Auf-/Abstiegs-Playoffs
März 2027
Endrunde (Final Four)
Halbfinale & Finale
Juni 2027