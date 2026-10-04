Die Länderspielpause geht langsam auf die Zielgerade. Am heutigen Sonntag, den 4. Oktober, steht der 4. Spieltag auf dem Programm, an dem insgesamt acht Begegnungen ausgetragen werden. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist wieder gefordert: Das DFB-Team um Bundestrainer Jürgen Klopp gastiert um 20.45 Uhr in Griechenland. Darüber hinaus sind unter anderem Österreich, Portugal und die Niederlande im Einsatz.

Welche Paarungen anstehen, wann die Partien sind und wo Ihr die Spiele live im Free-TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier. Wir geben Euch alle wichtigen Informationen zur Übertagung der Länderspiele am Sonntag.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream

Grundsätzlich ist DAZN die Anlaufstelle für die Länderspiele und die Nations League. Beim Streamingdienst könnt Ihr alle Begegnungen ohne deutsche Beteiligung live verfolgen. Dafür benötigt Ihr lediglich das Paket DAZN Super Sports. Wer die Spiele auf dem Smartphone oder Tablet schauen möchte, kann alternativ den "Mobile Pass" nutzen.

Die Partie zwischen Griechenland und Deutschland wird hingegen von RTL übertragen. Grundsätzlich sind sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV zu sehen. In der Nations League teilt sich der Kölner Privatsender die Übertragungsrechte mit ARD und ZDF.

Wer die Begegnung im Livestream verfolgen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement. Die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr. Durch den Fußballabend führt Euch folgendes Team:

Moderation: Laura Wontorra

Experte: Lothar Matthäus

Kommentar: Wolff Fuss

Getty Images

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream - die Spiele am 4. Oktober im Überblick

Anstoßzeit (MESZ) Liga / Gruppe Begegnung Übertragung 15:00 Uhr Liga D (Gruppe 2) Aserbaidschan – Litauen DAZN 18:00 Uhr Liga B (Gruppe 3) Kosovo – Österreich DAZN 18:00 Uhr Liga D (Gruppe 1) Malta – Andorra DAZN 20:45 Uhr Liga A (Gruppe 2) Griechenland – Deutschland RTL/RTL+ 20:45 Uhr Liga A (Gruppe 2) Niederlande – Serbien DAZN 20:45 Uhr Liga A (Gruppe 4) Portugal – Norwegen DAZN 20:45 Uhr Liga A (Gruppe 4) Wales – Dänemark DAZN 20:45 Uhr Liga B (Gruppe 3) Irland – Israel DAZN

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Portugal, Österreich und Co. am 4. Spieltag im TV sowie Livestream - die Eckdaten der Nations League