In der Nations League steht am heutigen Sonntag, den 27. September, der 2. Spieltag an. Zum Auftakt stehen gleich acht Partien auf dem Programm. Neben der deutschen Nationalmannschaft sind auch Österreich und Portugal im Einsatz. Das DFB-Team trifft dabei um 20.45 Uhr in der Augsburger WWK-Arena auf Griechenland - für Jürgen Klopp ist es das erste Heimspiel als Bundestrainer.

GOAL verrät Euch, wo Ihr die heutigen Begegnungen live verfolgen könnt.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream

Von den acht heutigen Nations-League-Partien wird nur das Duell der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt die Begegnung ab 20.15 Uhr live im Fernsehen sowie kostenlos im Stream auf sportschau.de. Esther Sedlaczek moderiert den Fußballabend, Bastian Schweinsteiger ist als Experte dabei, Philipp Sohmer kommentiert.

Die sieben weiteren Spiele laufen exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Partien ohne deutsche Beteiligung. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig, wobei das Super Sports-Paket ausreicht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Partien am 27. September