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UEFA Nations League A
team-logoDeutschland
WWK Arena
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Ansehen auf ARD
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Deutschland - Griechenland
Deutschland
Griechenland

In der Nations League geht es heute mit dem 2. Spieltag weiter. Dabei stehen unter anderem Deutschland unter Bundestrainer Jürgen Klopp und Österreich auf dem Platz. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die heutigen Partien live verfolgen könnt.

In der Nations League steht am heutigen Sonntag, den 27. September, der 2. Spieltag an. Zum Auftakt stehen gleich acht Partien auf dem Programm. Neben der deutschen Nationalmannschaft sind auch Österreich und Portugal im Einsatz. Das DFB-Team trifft dabei um 20.45 Uhr in der Augsburger WWK-Arena auf Griechenland - für Jürgen Klopp ist es das erste Heimspiel als Bundestrainer.

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GOAL verrät Euch, wo Ihr die heutigen Begegnungen live verfolgen könnt.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream

Von den acht heutigen Nations-League-Partien wird nur das Duell der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt die Begegnung ab 20.15 Uhr live im Fernsehen sowie kostenlos im Stream auf sportschau.de. Esther Sedlaczek moderiert den Fußballabend, Bastian Schweinsteiger ist als Experte dabei, Philipp Sohmer kommentiert.

Die sieben weiteren Spiele laufen exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Partien ohne deutsche Beteiligung. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig, wobei das Super Sports-Paket ausreicht.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Sonntag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Partien am 27. September

Anpfiff

Begegnung

Gruppe

Übertragung

15 Uhr

Litauen vs. Aserbaidschan

D2

DAZN

18 Uhr

Serbien vs. Niederlande

A2

DAZN

18 Uhr

Dänemark vs. Wales

A4

DAZN

18 Uhr

Österreich vs. Kosovo

B3

DAZN

18 Uhr

Gibraltar vs. Andorra

D1

DAZN

20.45 Uhr

Deutschland vs. Griechenland

A2

ARD/sportschau.de

20.45 Uhr

Norwegen vs. Portugal

A4

DAZN

20.45 Uhr

Israel vs. Irland

B3

DAZN

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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