Am heutigen Samstag, den 26. September, werden insgesamt zehn weitere Nations-League-Begegnungen ausgetragen. Dabei sind mit England, Spanien, Kroatien und Albanien gleich mehrere interessante Fußballnationen gefordert.
Los geht es bereits um 15 Uhr mit der Partie zwischen Slowenien und Schottland. Vier weitere Begegnungen beginnen um 18 Uhr, bevor ab 20.45 Uhr die letzten fünf Duelle des Tages auf dem Programm stehen.
Doch wo lassen sich die heutigen Partien live verfolgen? GOAL zeigt, welche Begegnungen bei DAZN laufen und ob es darüber hinaus eine Übertragung im Free-TV gibt.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Samstag? Übertragung von Kroatien, England, Spanien, Albanien und Co. im TV sowie Livestream
Für die Live-Übertragung der heutigen Nations-League-Partien ist DAZN die zentrale Anlaufstelle. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Begegnungen, bei denen die deutsche Nationalmannschaft nicht auf dem Platz steht. Da das DFB-Team am heutigen Spieltag pausiert, werden folglich alle zehn Duelle live bei DAZN übertragen.
Eine Ausstrahlung im Free-TV ist für keine der Begegnungen vorgesehen. Wer die Spiele live verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Das DAZN Super Sports-Paket ist dafür ausreichend.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Samstag? Übertragung von Kroatien, England, Spanien, Albanien und Co. im TV sowie Livestream - Die Partien am 26. September
Anpfiff
Begegnung
Gruppe
Übertragung
15 Uhr
Slowenien vs. Schottland
B1
DAZN
18 Uhr
San Marino vs. Finnland
C1
DAZN
18 Uhr
Färöer vs. Kasachstan
C3
DAZN
18 Uhr
Island vs. Estland
C4
DAZN
18 Uhr
Bulgarien vs. Luxemburg
C4
DAZN
20.45 Uhr
England vs. Spanien
A3
DAZN
20.45 Uhr
Tschechien vs. Kroatien
A3
DAZN
20.45 Uhr
Nordmazedonien vs. Schweiz
B1
DAZN
20.45 Uhr
Albanien vs. Belarus
C1
DAZN
20.45 Uhr
Slowakei vs. Rep. Moldau
C3
DAZN