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UEFA Nations League A
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Ansehen auf DAZN
GOAL
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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Samstag? Übertragung von Kroatien, England, Spanien, Albanien und Co. im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
England - Spanien
England
Spanien

Auch heute rollt im Rahmen des ersten Spieltags der Nations League wieder der Ball. Unter anderem greifen England, Spanien, Kroatien und Albanien ins Geschehen ein. Doch auf welchen Sendern und Plattformen sind die Begegnungen live zu sehen? GOAL verrät es.

Am heutigen Samstag, den 26. September, werden insgesamt zehn weitere Nations-League-Begegnungen ausgetragen. Dabei sind mit England, Spanien, Kroatien und Albanien gleich mehrere interessante Fußballnationen gefordert.

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Los geht es bereits um 15 Uhr mit der Partie zwischen Slowenien und Schottland. Vier weitere Begegnungen beginnen um 18 Uhr, bevor ab 20.45 Uhr die letzten fünf Duelle des Tages auf dem Programm stehen.

Doch wo lassen sich die heutigen Partien live verfolgen? GOAL zeigt, welche Begegnungen bei DAZN laufen und ob es darüber hinaus eine Übertragung im Free-TV gibt.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Samstag? Übertragung von Kroatien, England, Spanien, Albanien und Co. im TV sowie Livestream


Für die Live-Übertragung der heutigen Nations-League-Partien ist DAZN die zentrale Anlaufstelle. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Begegnungen, bei denen die deutsche Nationalmannschaft nicht auf dem Platz steht. Da das DFB-Team am heutigen Spieltag pausiert, werden folglich alle zehn Duelle live bei DAZN übertragen.

Eine Ausstrahlung im Free-TV ist für keine der Begegnungen vorgesehen. Wer die Spiele live verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Das DAZN Super Sports-Paket ist dafür ausreichend.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Samstag? Übertragung von Kroatien, England, Spanien, Albanien und Co. im TV sowie Livestream - Die Partien am 26. September


Anpfiff

Begegnung

Gruppe

Übertragung

15 Uhr

Slowenien vs. Schottland

B1

DAZN

18 Uhr

San Marino vs. Finnland

C1

DAZN

18 Uhr

Färöer vs. Kasachstan

C3

DAZN

18 Uhr

Island vs. Estland

C4

DAZN

18 Uhr

Bulgarien vs. Luxemburg

C4

DAZN

20.45 Uhr

England vs. Spanien

A3

DAZN

20.45 Uhr

Tschechien vs. Kroatien

A3

DAZN

20.45 Uhr

Nordmazedonien vs. Schweiz

B1

DAZN

20.45 Uhr

Albanien vs. Belarus

C1

DAZN

20.45 Uhr

Slowakei vs. Rep. Moldau

C3

DAZN



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