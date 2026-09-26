Am heutigen Samstag, den 26. September, werden insgesamt zehn weitere Nations-League-Begegnungen ausgetragen. Dabei sind mit England, Spanien, Kroatien und Albanien gleich mehrere interessante Fußballnationen gefordert.

Los geht es bereits um 15 Uhr mit der Partie zwischen Slowenien und Schottland. Vier weitere Begegnungen beginnen um 18 Uhr, bevor ab 20.45 Uhr die letzten fünf Duelle des Tages auf dem Programm stehen.

Doch wo lassen sich die heutigen Partien live verfolgen? GOAL zeigt, welche Begegnungen bei DAZN laufen und ob es darüber hinaus eine Übertragung im Free-TV gibt.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Samstag? Übertragung von Kroatien, England, Spanien, Albanien und Co. im TV sowie Livestream





Für die Live-Übertragung der heutigen Nations-League-Partien ist DAZN die zentrale Anlaufstelle. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Begegnungen, bei denen die deutsche Nationalmannschaft nicht auf dem Platz steht. Da das DFB-Team am heutigen Spieltag pausiert, werden folglich alle zehn Duelle live bei DAZN übertragen.

Eine Ausstrahlung im Free-TV ist für keine der Begegnungen vorgesehen. Wer die Spiele live verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Das DAZN Super Sports-Paket ist dafür ausreichend.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Samstag? Übertragung von Kroatien, England, Spanien, Albanien und Co. im TV sowie Livestream - Die Partien am 26. September





Anpfiff Begegnung Gruppe Übertragung 15 Uhr Slowenien vs. Schottland B1 DAZN 18 Uhr San Marino vs. Finnland C1 DAZN 18 Uhr Färöer vs. Kasachstan C3 DAZN 18 Uhr Island vs. Estland C4 DAZN 18 Uhr Bulgarien vs. Luxemburg C4 DAZN 20.45 Uhr England vs. Spanien A3 DAZN 20.45 Uhr Tschechien vs. Kroatien A3 DAZN 20.45 Uhr Nordmazedonien vs. Schweiz B1 DAZN 20.45 Uhr Albanien vs. Belarus C1 DAZN 20.45 Uhr Slowakei vs. Rep. Moldau C3 DAZN







