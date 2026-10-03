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UEFA Nations League A
team-logoKroatien
Stadion Rujevica
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Ansehen auf DAZN
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Samstag? Übertragung von Kroatien, England, Spanien, Albanien und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Kroatien - England
Kroatien
England
Albanien

Zum Abschluss des 3. Spieltags der Nations League stehen heute noch einmal acht Begegnungen auf dem Programm. Zu den Highlights zählt das Duell zwischen Kroatien und England. Doch wo sind die Partien live zu sehen? GOAL hat die Antwort.

Der 3. Spieltag der Nations-League-Gruppenphase findet am heutigen Samstag (3. Oktober) seinen Abschluss. Insgesamt stehen acht Begegnungen auf dem Programm. Im Fokus steht dabei das Duell zwischen Kroatien und England in der Gruppe A3. Auch Albanien und Weltmeister Spanien sind heute im Einsatz.

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Los geht es bereits um 15 Uhr mit der ersten Partie. Die Mehrzahl der Begegnungen wird um 18 Uhr angepfiffen, drei weitere Spiele folgen um 20.45 Uhr.

Doch wo sind die heutigen Partien live zu sehen? GOAL verrät, welcher Sender die Begegnungen überträgt.

Nations League, Fußball heute live bei DAZN oder kostenlose Übertragung im Free-TV: 3. Spieltag mit Kroatien vs. England und Albanien im TV sowie Livestream sehen

Die meisten Partien der Nations League sind live bei DAZN zu sehen. Ausgenommen sind lediglich Begegnungen mit deutscher Beteiligung, die nicht Teil des DAZN-Pakets sind. Da die DFB-Auswahl heute spielfrei hat, überträgt DAZN sämtliche acht Spiele des Tages live. Es wird ein DAZN-Super-Sports-Abo benötigt.

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Nations League, Fußball heute live bei DAZN oder kostenlose Übertragung im Free-TV: 3. Spieltag mit Kroatien vs. England und Albanien im TV sowie Livestream sehen - Die Partien am 3. Oktober


Anpfiff

Begegnung

Gruppe

Übertragung

15 Uhr

Finnland vs. Albanien

C1

DAZN

18 Uhr

Kroatien vs. England

A3

DAZN

18 Uhr

Belarus vs. San Marino

C1

DAZN

18 Uhr

Island vs. Bulgarien

C4

DAZN

18 Uhr

Estland vs. Luxemburg

C4

DAZN

20.45 Uhr

Spanien vs. Tschechien

A3

DAZN

20.45 Uhr

Schweiz vs. Slowenien

B1

DAZN

20.45 Uhr

Nordmazedonien vs. Schottland

B1

DAZN

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