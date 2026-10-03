Der 3. Spieltag der Nations-League-Gruppenphase findet am heutigen Samstag (3. Oktober) seinen Abschluss. Insgesamt stehen acht Begegnungen auf dem Programm. Im Fokus steht dabei das Duell zwischen Kroatien und England in der Gruppe A3. Auch Albanien und Weltmeister Spanien sind heute im Einsatz.

Los geht es bereits um 15 Uhr mit der ersten Partie. Die Mehrzahl der Begegnungen wird um 18 Uhr angepfiffen, drei weitere Spiele folgen um 20.45 Uhr.

Doch wo sind die heutigen Partien live zu sehen? GOAL verrät, welcher Sender die Begegnungen überträgt.

Nations League, Fußball heute live bei DAZN oder kostenlose Übertragung im Free-TV: 3. Spieltag mit Kroatien vs. England und Albanien im TV sowie Livestream sehen

Die meisten Partien der Nations League sind live bei DAZN zu sehen. Ausgenommen sind lediglich Begegnungen mit deutscher Beteiligung, die nicht Teil des DAZN-Pakets sind. Da die DFB-Auswahl heute spielfrei hat, überträgt DAZN sämtliche acht Spiele des Tages live. Es wird ein DAZN-Super-Sports-Abo benötigt.

Nations League, Fußball heute live bei DAZN oder kostenlose Übertragung im Free-TV: 3. Spieltag mit Kroatien vs. England und Albanien im TV sowie Livestream sehen - Die Partien am 3. Oktober



