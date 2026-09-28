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UEFA Nations League A
team-logoTürkei
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu
team-logoItalien
Ansehen auf DAZN
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Montag? Übertragung von Türkei vs. Italien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Türkei - Italien
Türkei
Italien

Der zweite Spieltag der Nations League wird heute mit zahlreichen Begegnungen fortgesetzt. Dabei kommt es unter anderem zum Duell zwischen der Türkei und Italien. Doch wo sind die heutigen Partien live zu sehen? GOAL hat die Antwort.

Auch am heutigen Montag, den 28. September, hält der zweite Spieltag der Nations-League-Gruppenphase mehrere interessante Begegnungen bereit. Im Topduell des Abends trifft die Türkei um 20.45 Uhr auf Italien. Insgesamt stehen acht Partien auf dem Spielplan: Drei davon werden bereits um 18 Uhr angepfiffen, die übrigen fünf folgen um 20.45 Uhr.

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Welche Sender und Streamingdienste die heutigen Begegnungen live übertragen, erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Montag? Übertragung von Türkei vs. Italien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream

Alle acht Partien der Nations League am heutigen Montag sind live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Begegnungen, bei denen die deutsche Nationalmannschaft nicht im Einsatz ist. Da das DFB-Team heute nicht im Einsatz ist, umfasst das Angebot somit den kompletten Spieltag.

Im deutschen Free-TV ist hingegen keine der acht Begegnungen zu sehen. Für den Zugriff auf die Livestreams wird daher ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement benötigt. Das Paket DAZN Super Sports ist dafür ausreichend.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Montag? Übertragung von Türkei vs. Italien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Partien am 28. September

Anpfiff

Begegnung

Gruppe

Übertragung

18 Uhr

Georgien vs. Ukraine

B2

DAZN

18 Uhr

Armenien vs. Montenegro

C2

DAZN

18 Uhr

Lettland vs. Zypern

C2

DAZN

20.45 Uhr

Belgien vs. Frankreich

A1

DAZN

20.45 Uhr

Türkei vs. Italien

A1

DAZN

20.45 Uhr

Nordirland vs. Ungarn

B2

DAZN

20.45 Uhr

Rumänien vs. Bosnien und Herzegowina

B4

DAZN

20.45 Uhr

Schweden vs. Polen

B4

DAZN

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