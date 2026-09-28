Auch am heutigen Montag, den 28. September, hält der zweite Spieltag der Nations-League-Gruppenphase mehrere interessante Begegnungen bereit. Im Topduell des Abends trifft die Türkei um 20.45 Uhr auf Italien. Insgesamt stehen acht Partien auf dem Spielplan: Drei davon werden bereits um 18 Uhr angepfiffen, die übrigen fünf folgen um 20.45 Uhr.

Welche Sender und Streamingdienste die heutigen Begegnungen live übertragen, erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Montag? Übertragung von Türkei vs. Italien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream

Alle acht Partien der Nations League am heutigen Montag sind live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Begegnungen, bei denen die deutsche Nationalmannschaft nicht im Einsatz ist. Da das DFB-Team heute nicht im Einsatz ist, umfasst das Angebot somit den kompletten Spieltag.

Im deutschen Free-TV ist hingegen keine der acht Begegnungen zu sehen. Für den Zugriff auf die Livestreams wird daher ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement benötigt. Das Paket DAZN Super Sports ist dafür ausreichend.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Montag? Übertragung von Türkei vs. Italien und Co. am 2. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Partien am 28. September