Die Länderspielpause geht in die finale Phase, am heutigen Montag (5. Oktober) finden noch einmal acht Spiele in der Nations League statt. Unter anderem trifft Italien auf die Türkei, ein weiterer Leckerbissen ist Frankreich gegen Belgien.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wo Ihr diese beiden Partien und auch alle anderen Nations-League-Spiele von heute live sehen könnt.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Montag? Übertragung von Italien vs. Türkei und Frankreich am 4. Spieltag im TV sowie Livestream

Alle Nations-League-Spiele am Montag seht Ihr live bei DAZN. Keine der Partien, auch nicht Italien vs. Türkei, wird heute live im Free-TV übertragen.

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Stattdessen benötigt Ihr in jedem Fall ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN, um die Nations League heute live zu sehen. Nur, wenn Ihr rechtzeitig ein solches Abonnement abschließt, seht Ihr Italien vs. Türkei und mehr heute live.

Das Duell zwischen den Italienern und den Türken wird bei DAZN von Carsten Fuß kommentiert. Beim zweiten Topspiel des Montagabends zwischen Frankreich und Belgien ist Max Siebald Euer Kommentator bei DAZN. Eine weitere interessante Partie steigt zwischen Bosnien-Herzegowina und Polen, auch diese seht Ihr natürlich live und exklusiv bei DAZN.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Montag? Übertragung von Italien vs. Türkei und Frankreich am 4. Spieltag im TV sowie Livestream - die Übertragung aller Spiele in der Übersicht