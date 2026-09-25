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UEFA Nations League A
team-logoTürkei
Kocaeli Stadium
team-logoFrankreich
Ansehen auf DAZN
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Italien, Türkei und Co. im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Türkei - Frankreich
Türkei
Frankreich
Italien - Belgien
Italien
Belgien

Der erste Spieltag der Nations League geht heute mit weiteren Begegnungen in die nächste Runde. Dabei sind unter anderem die Nationalmannschaften Italiens und der Türkei gefordert. Doch wo lassen sich die Partien verfolgen - bei DAZN oder auch im Free-TV? GOAL erklärt es Euch.

Nach dem Auftakt am gestrigen Donnerstag geht der erste Spieltag der Nations-League-Gruppenphase heute weiter. Am Freitag, den 25. September, stehen insgesamt acht weitere Begegnungen auf dem Programm. Dabei greifen unter anderem die Türkei und Italien ins Geschehen ein. Zwei Partien werden bereits um 18 Uhr angepfiffen, die übrigen sechs Duelle folgen um 20.45 Uhr.

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Doch wo sind die heutigen Begegnungen live zu sehen? Läuft die Nations League ausschließlich bei DAZN oder gibt es auch eine Übertragung im Free-TV? GOAL liefert die Infos.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Italien, Türkei und Co. im TV sowie Livestream

Wer die heutigen Nations-League-Partien live verfolgen möchte, kommt an DAZN nicht vorbei. Der Streaminganbieter zeigt sämtliche Begegnungen, an denen die deutsche Nationalmannschaft nicht beteiligt ist. Da das DFB-Team heute pausiert, sind somit alle acht Spiele bei DAZN zu sehen.

Eine Ausstrahlung im Free-TV ist für keine der Begegnungen vorgesehen. Für den Livestream wird daher ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement benötigt. Dafür genügt das DAZN Super Sports-Paket.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Italien, Türkei und Co. im TV sowie Livestream - Die Partien am 25. September


Anpfiff

Begegnung

Gruppe

Übertragung

18 Uhr

Georgien vs. Nordirland

B2

DAZN

18 Uhr

Armenien vs. Lettland

C2

DAZN

20.45 Uhr

Italien vs. Belgien

A1

DAZN

20.45 Uhr

Türkei vs. Frankreich

A1

DAZN

20.45 Uhr

Ungarn vs. Ukraine

B2

DAZN

20.45 Uhr

Polen vs. Bosnien und Herzegowina

B4

DAZN

20.45 Uhr

Schweden vs. Rumänien

B4

DAZN

20.45 Uhr

Montenegro vs. Zypern

C2

DAZN

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