Nach dem Auftakt am gestrigen Donnerstag geht der erste Spieltag der Nations-League-Gruppenphase heute weiter. Am Freitag, den 25. September, stehen insgesamt acht weitere Begegnungen auf dem Programm. Dabei greifen unter anderem die Türkei und Italien ins Geschehen ein. Zwei Partien werden bereits um 18 Uhr angepfiffen, die übrigen sechs Duelle folgen um 20.45 Uhr.

Doch wo sind die heutigen Begegnungen live zu sehen? Läuft die Nations League ausschließlich bei DAZN oder gibt es auch eine Übertragung im Free-TV? GOAL liefert die Infos.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Italien, Türkei und Co. im TV sowie Livestream

Wer die heutigen Nations-League-Partien live verfolgen möchte, kommt an DAZN nicht vorbei. Der Streaminganbieter zeigt sämtliche Begegnungen, an denen die deutsche Nationalmannschaft nicht beteiligt ist. Da das DFB-Team heute pausiert, sind somit alle acht Spiele bei DAZN zu sehen.

Eine Ausstrahlung im Free-TV ist für keine der Begegnungen vorgesehen. Für den Livestream wird daher ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement benötigt. Dafür genügt das DAZN Super Sports-Paket.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Italien, Türkei und Co. im TV sowie Livestream - Die Partien am 25. September



