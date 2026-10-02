In der Nations League stehen am heutigen Freitag (2. Oktober), weitere zehn Begegnungen des 3. Spieltags an. Besonders im Fokus steht das heiß erwartete Aufeinandertreffen von Frankreich und Italien um 20.45 Uhr. Auch die Türkei ist gefordert und trifft in der Gruppe A1 auf Belgien.

Wer die heutigen Spiele live überträgt, verrät GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Frankreich, Italien, Türkei und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream





Während das deutsche Nations-League-Spiel gestern noch im Free-TV im ZDF lief, bleiben die zehn Partien am heutigen Freitag dem Bezahlfernsehen vorbehalten. Sämtliche Begegnungen sind bei DAZN zu sehen. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, wobei das DAZN-Super Sports-Paket ausreicht.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Frankreich, Italien, Türkei und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Partie am 2. Oktober im Überblick



