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UEFA Nations League A
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Ansehen auf DAZN
GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Frankreich, Italien, Türkei und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Frankreich - Italien
Frankreich
Italien

Die Nations League geht am heutigen Freitag mit zehn Begegnungen des 3. Spieltags weiter. Unter anderem steht das Duell zwischen Frankreich und Italien an, auch die Türkei kämpft um wichtige Punkte. Wo Ihr die heutigen Partien live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

In der Nations League stehen am heutigen Freitag (2. Oktober), weitere zehn Begegnungen des 3. Spieltags an. Besonders im Fokus steht das heiß erwartete Aufeinandertreffen von Frankreich und Italien um 20.45 Uhr. Auch die Türkei ist gefordert und trifft in der Gruppe A1 auf Belgien.

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Wer die heutigen Spiele live überträgt, verrät GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Frankreich, Italien, Türkei und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream


Während das deutsche Nations-League-Spiel gestern noch im Free-TV im ZDF lief, bleiben die zehn Partien am heutigen Freitag dem Bezahlfernsehen vorbehalten. Sämtliche Begegnungen sind bei DAZN zu sehen. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, wobei das DAZN-Super Sports-Paket ausreicht.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Frankreich, Italien, Türkei und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Partie am 2. Oktober im Überblick


Anpfiff

Begegnung

Gruppe

Übertragung

16 Uhr

Kasachstan vs. Rep. Moldau

C3

DAZN

18 Uhr

Zypern vs. Armenien

C2

DAZN

18 Uhr

Lettland vs. Montenegro

C2

DAZN

20.45 Uhr

Frankreich vs. Italien

A1

DAZN

20.45 Uhr

Belgien vs. Türkei

A1

DAZN

20.45 Uhr

Ungarn vs. Georgien

B2

DAZN

20.45 Uhr

Ukraine vs. Nordirland

B2

DAZN

20.45 Uhr

Polen vs. Rumänien

B4

DAZN

20.45 Uhr

Bosnien und Herzegowina vs. Schweden

B4

DAZN

20.45 Uhr

Färöer vs. Slowakei

C3

DAZN

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