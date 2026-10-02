In der Nations League stehen am heutigen Freitag (2. Oktober), weitere zehn Begegnungen des 3. Spieltags an. Besonders im Fokus steht das heiß erwartete Aufeinandertreffen von Frankreich und Italien um 20.45 Uhr. Auch die Türkei ist gefordert und trifft in der Gruppe A1 auf Belgien.
Wer die heutigen Spiele live überträgt, verrät GOAL.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Frankreich, Italien, Türkei und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream
Während das deutsche Nations-League-Spiel gestern noch im Free-TV im ZDF lief, bleiben die zehn Partien am heutigen Freitag dem Bezahlfernsehen vorbehalten. Sämtliche Begegnungen sind bei DAZN zu sehen. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, wobei das DAZN-Super Sports-Paket ausreicht.
Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Freitag? Übertragung von Frankreich, Italien, Türkei und Co. am 3. Spieltag im TV sowie Livestream - Die Partie am 2. Oktober im Überblick
Anpfiff
Begegnung
Gruppe
Übertragung
16 Uhr
Kasachstan vs. Rep. Moldau
C3
DAZN
18 Uhr
Zypern vs. Armenien
C2
DAZN
18 Uhr
Lettland vs. Montenegro
C2
DAZN
20.45 Uhr
Frankreich vs. Italien
A1
DAZN
20.45 Uhr
Belgien vs. Türkei
A1
DAZN
20.45 Uhr
Ungarn vs. Georgien
B2
DAZN
20.45 Uhr
Ukraine vs. Nordirland
B2
DAZN
20.45 Uhr
Polen vs. Rumänien
B4
DAZN
20.45 Uhr
Bosnien und Herzegowina vs. Schweden
B4
DAZN
20.45 Uhr
Färöer vs. Slowakei
C3
DAZN