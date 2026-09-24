Während der Vereinsfußball eine kurze Pause einlegt, rücken die Nationalmannschaften in den Fokus. In Europa fällt der Startschuss für die neue Nations-League-Saison - und auch die deutsche Nationalmannschaft ist direkt gefordert. Am heutigen Donnerstag, den 24. September, feiert Bundestrainer Jürgen Klopp sein Debüt und trifft mit dem DFB-Team in der Gruppe A2 auf die Niederlande. Anpfiff in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ist um 20.45 Uhr.

Insgesamt stehen heute acht Begegnungen auf dem Programm. Neben Deutschland sind unter anderem auch Österreich, Serbien und Norwegen im Einsatz.

Wo die jeweiligen Partien der Nations League live übertragen werden, verrät GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. im TV sowie Livestream





Die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League sind allesamt im Free-TV zu sehen. Für die sechs Gruppenspiele teilen sich mehrere Sender die Übertragungsrechte. Beim heutigen Duell mit den Niederlanden ist RTL an der Reihe. Die Übertragung aus Amsterdam startet bereits um 19.40 Uhr. Wer das Debüt von Jürgen Klopp lieber im Stream verfolgen möchte, kann die Partie parallel dazu kostenpflichtig bei RTL+ schauen.

Für die übrigen sieben Begegnungen des heutigen Spieltags ist hingegen DAZN die Anlaufstelle. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte für die Nations League, ausgenommen sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. im TV sowie Livestream - Die heutigen Partien am 24. September





Anpfiff Begegnung Gruppe Übertragung 18 Uhr Andorra vs. Malta D1 DAZN 20.45 Uhr Niederlande vs. Deutschland A2 RTL/RTL+ 20.45 Uhr Serbien vs. Griechenland A2 DAZN 20.45 Uhr Portugal vs. Wales A4 DAZN 20.45 Uhr Norwegen vs. Dänemark A4 DAZN 20.45 Uhr Österreich vs. Israel B3 DAZN 20.45 Uhr Kosovo vs. Irland B3 DAZN 20.45 Uhr Liechtenstein vs. Litauen D2 DAZN















