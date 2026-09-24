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UEFA Nations League A
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GOAL
Übersetzt von

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. im TV sowie Livestream

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland
Österreich - Israel
Österreich
Israel
UEFA Nations League B
Serbien - Griechenland
Serbien
Griechenland

In der Nations League stehen heute acht Begegnungen auf dem Programm. Wer keine Partie verpassen möchte und wissen will, wo die Spiele live übertragen werden, findet bei GOAL die Infos.

Während der Vereinsfußball eine kurze Pause einlegt, rücken die Nationalmannschaften in den Fokus. In Europa fällt der Startschuss für die neue Nations-League-Saison - und auch die deutsche Nationalmannschaft ist direkt gefordert. Am heutigen Donnerstag, den 24. September, feiert Bundestrainer Jürgen Klopp sein Debüt und trifft mit dem DFB-Team in der Gruppe A2 auf die Niederlande. Anpfiff in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ist um 20.45 Uhr.

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Insgesamt stehen heute acht Begegnungen auf dem Programm. Neben Deutschland sind unter anderem auch Österreich, Serbien und Norwegen im Einsatz.

Wo die jeweiligen Partien der Nations League live übertragen werden, verrät GOAL.

Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. im TV sowie Livestream


Die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League sind allesamt im Free-TV zu sehen. Für die sechs Gruppenspiele teilen sich mehrere Sender die Übertragungsrechte. Beim heutigen Duell mit den Niederlanden ist RTL an der Reihe. Die Übertragung aus Amsterdam startet bereits um 19.40 Uhr. Wer das Debüt von Jürgen Klopp lieber im Stream verfolgen möchte, kann die Partie parallel dazu kostenpflichtig bei RTL+ schauen.

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Für die übrigen sieben Begegnungen des heutigen Spieltags ist hingegen DAZN die Anlaufstelle. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte für die Nations League, ausgenommen sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

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Fußball heute live: Wo läuft welches Spiel in der Nations League am Donnerstag? Übertragung von Deutschland, Österreich, Serbien und Co. im TV sowie Livestream - Die heutigen Partien am 24. September


Anpfiff

Begegnung

Gruppe

Übertragung

18 Uhr

Andorra vs. Malta

D1

DAZN

20.45 Uhr

Niederlande vs. Deutschland

A2

RTL/RTL+

20.45 Uhr

Serbien vs. Griechenland

A2

DAZN

20.45 Uhr

Portugal vs. Wales

A4

DAZN

20.45 Uhr

Norwegen vs. Dänemark

A4

DAZN

20.45 Uhr

Österreich vs. Israel

B3

DAZN

20.45 Uhr

Kosovo vs. Irland

B3

DAZN

20.45 Uhr

Liechtenstein vs. Litauen

D2

DAZN





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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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